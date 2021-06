EM-jalkapallo ja osakemarkkinat – Miten jalkapallo vaikuttaa myös osakekursseihin?

Huuhkajien pelatessa Helsingin pörssin osakkeiden volatiliteetti saattaa hetkellisesti madaltua.

Äkiseltään ajateltuna jalkapallon ja osakemarkkinoiden välillä ei ole paljon yhteistä. Ainakaan jos ei lasketa pörssiin listattuja jalkapalloseuroja tai osakemarkkinoiden ja jalkapallopelien hieman samankaltaista todennäköisyyslaskentaan perustuvaa vedonlyöntiä.

Jalkapallon EM-kisojen myötä monen osakesijoittajan huomio on osakemarkkinoita enemmän oman tiimin suorituksissa. Michael Ehrmann Euroopan keskuspankista ja David-Jan Jansen Hollannin pankista analysoivat (Stock Return Comovement When Investors are Distracted: More, and More Homogenous, 2020) kansainvälisten jalkapallomittelöiden kuten MM-kisojen vaikutusta osakemarkkinoihin.

Ei liene yllättävää, että tutkimustuloksien mukaan sijoittajat kiinnittävät vähemmän huomiota osakemarkkinoihin oman maan pelien aikana. Se näkyy osakemarkkinoilla kahdella tavalla. Ensinnäkin ottelun aikana erityisesti kansainväliset talousuutiset jäävät taka-alalle. Sen vuoksi oman maan osakemarkkina korreloi hetkellisesti normaalia vähemmän globaalien osakemarkkinoiden kanssa.

Jos pelin aikana yhtiö julkistaa negatiivisen uutisen, osakekurssi ei laske yhtä paljon kuin se olisi normaalisti tehnyt. Positiivinen uutinen ei toisaalta saa aikaan samanlaista kurssinousua kuin ”normaalina” pörssipäivänä.

Poikkeuksen muodostaa merkittävä shokki ts. suuri uutinen markkinoilla. Se riittää siirtämään sijoittajien katseet jalkapalloscreeniltä osakekäppyröihin.

Keskiviikkona Suomi pelaa Venäjää vastaan. Samana päivänä Yhdysvalloista on tulossa iso nippu makrodataa ja myöskin Fedin inflaatiokommentit. Jos tutkimusta on uskominen, Helsingin pörssi ei keskiviikkona reagoi yhtä paljon Powellin inflaatiokommentteihin kuin se tekisi toisena kaupankäyntipäivänä. Fedin kommentit tulevat tosin vasta illalla Suomen aikaan, mutta EM-huuma saattaa pitää pintansa myös pelin päättymistä seuraavina tunteina.

Tutkimustulosten perusteella suomalaisen pörssiyhtiön kannattaa ajoittaa negatiivisten uutisten julkaisu Suomen pelien ajankohtaan. Sitä vastoin positiivisia julkaisuja kannattaa välttää, kun huuhkajat pelaavat.

Jatkotutkimuksen paikka Ehrmannille ja Jansenille olisi analysoida tarkemmin pelituloksia ja niiden vaikutusta osakemarkkinoihin. Oman maan voittaessa sijoittajat saattavat olla hetkellisesti itsevarmempia ja optimistisempia osakkeiden tulevien tuottojen suhteen ja tekevät kenties normaalia useammin hetken mielijohteeseen perustuvia osakeostoja.