Sampo jatkaa Nordea-omistustensa myyntejä – tiedossa muhkeita osinkoja

Sammon osinkotuotto saattaa lähivuosina nousta jopa lähes kahdeksaan prosenttiin.

Sampo on tähän asti ollut merkittävä Nordean omistaja. Nordea-omistus on nähty sijoitusasiantuntijoiden keskuudessa Sammon turhana rönsynä, josta luopuminen on Sammon omistajien etujen mukaista.

Sampo teki viime vuonna merkittäviä strategisia muutoksia, kun se ilmoitti marraskuussa käynnistäneensä nopeutetun tarjousmenettelyn 162 miljoonan Nordean osakkeen tarjoamiseksi institutionaalisille sijoittajille. Osakemyynti vastasi neljää prosenttia Nordean osakekannasta.

Yhtiö sitoutui Nordea-omistustensa myyntirajoituksiin kuudeksi kuukaudeksi viime marraskuussa myytyään ensimmäisen erän Nordea-omistuksistaan. Myyntirajoite päättyi 9. toukokuuta.

Sen jälkeen Sampo on jatkanut myyntejään. Yhtiö kertoi 25. toukokuuta myyneensä 162 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille. Myyntihinta oli 8,50 euroa osakkeelta ja Sampo kirjasi siitä bruttomyyntituloa peräti 1 377 miljoonaa euroa.

Sampo kirjaa myynnistä noin 93 miljoonan euron myyntivoiton sisältäen aikaisempina tilikausina laajaan tuloslaskelmaan kirjatut noin -30 miljoonan euron suuruiset erät. Myyntivoittoa käsitellään satunnaisena eränä.

Finanssikonserni omistaa myynnin jälkeen kuitenkin vielä yli 480 miljoonaa Nordean osaketta, mikä vastaa 11,9 prosenttia Nordean kaikista osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo kertoi alkuvuodesta aikeistaan myydä ainakin pääosan Nordea-omistuksistaan. Helmikuussa pidetyssä pääomamarkkinapäivässä yhtiö kertoi aikovansa myydä yli puolet jäljellä olevista Nordean osakkeistaan seuraavan puolentoista vuoden aikana.

Huikea potti likvidiä pääomaa Nordea-myynneistä

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén ja analyytikko Matias Arola arvioivat, että Sampo tulee jatkamaan Nordea-myyntejään varsin pian ja myyntirajoitus on tällä kertaa vain kolme kuukautta, kun se aiemmin oli kuusi kuukautta.

Vilén ja Arola uskovat, että ensi vuonna Sampo irtautuu Nordeasta kokonaan.

“Sampo tuleekin myymään seuraavan erän syksyllä ja arviomme mukaan Sampo irtautuu Nordeasta kokonaan viimeistään H1’22:n aikana. Mikäli Nordea saisi EKP:ltä luvan ostaa omia osakkeitaan, voi Sampo irtaantua Nordeasta kokonaan jo 2021 puolella, sillä Sammon omistusmäärä on linjassa Nordean omien osakkeiden ostovaltuutuksen kanssa”, analyytikot arvioivat.

Pääomamarkkinapäivässä Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson kertoi, että Nordeasta ja muista finanssisijoituksista luopuminen toisi yhtiölle ylimääräistä pääomaa 5-6 euroa osaketta kohden. Se on muhkea potti, kun se suhteutaan vaikkapa yhtiön tämän hetken vajaan 39 euron kurssinoteeraukseen.

Summa on sitä paitsi todennäköisesti selvästi enemmän, koska helmikuun pääomamarkkinapäivän jälkeen Nordean osake noussut reippaasti.

Mitä Sampo Nordea-myynneillään tekee?

Sammon omistajia – joita on Suomessa paljon – tietenkin kiinnostaa, mitä Sampo aikoo Nordea-myynneistään saatavilla käteisvaroilla tehdä.

Vaihtoehtoja on monia.

Sampo voisi jatkaa yritysostoja ydinliiketoimintansa ei vahinkovakuuttamisen alueella. See voisi myös maksaa velkojaan pois, ostaa omia osakkeitaan – tai se voisi jakaa ylimääräisiä varoja pois osinkoina omistajilleen. Magnusson ei suostunut pääomamarkkinapäivässä kertomaan varojen kohdetta, vaan listasi mahdollisuuksina kaikki nämä kohteet.

Mahdollisuuksia on siis monia, eikä ole lainkaan selvää, että osingonmaksu olisi omistajien kannalta se paras vaihtoehto.

Vilén ja Arola ennustavat, että Sampo tulee vahvistamaan tasettaan, mutta myös palauttamaan pääomiaan omistajilleen.

“Sampo saa nyt toteutetusta Nordea-osakkeiden myynnistä noin 1,4 miljardia. Arviomme mukaan yhtiö tulee käyttämään tämän taseensa vahvistamiseen ja emme vielä odota ilmoitusta lisäosingoista. Yhtiö on sitoutunut palauttamaan valtaosan Nordeasta vapautumista pääomista osakkeenomistajille ja arviomme mukaan seuraavan myynnin yhteydessä syksyllä tullaan näkemään myös merkittävä lisäosinko, sillä syksyllä yhtiön tasetta ei ole enää perusteltua vahvistaa.”

Vahvana jatkuvaa osinkopolitiikkaa tukee toki myös Nordea-myyntien lisäksi Sammon väkevä tuloskunto.

Konsernin tammi–maaliskuun 2021 tulos ennen veroja nousi 632 miljoonaan euroon viime vuoden 162 miljoonasta eurosta. Osakekohtainen tulos nousi viime vuoden 0,26 eurosta 0,82 euroon.

Tuloskehitys ylitti odotukset, sillä analyytikoiden konsensusodotuksena oli 542 miljoonan euron tulos ennen veroja.

Sampo-konsernin ydinliiketoiminta eli vahinkovakuutus raportoi historiansa vahvimman toiminnallisen tuloksen. Yhtiön mukaan se on ottanut suuren askeleen kohti Sammon vuositason taloudellisia tavoitteita eli vahinkovakuutustoiminnan toiminnallisen tuloksen kasvattamista keskimäärin 4–6 prosenttia ja alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta.

Inderes ennustaa tämän vuoden tuloksesta maksettavan osingon nousevan 1,9 euroon osakkeelta, kun viime vuoden tuloksesta Sammon yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,7 euroa. Analyytikoiden konsensusennuste osingolle on 2,19 euroa, mikä tarkoittaisi nykyisellä vajaan 39 euron osakekurssilla 5,6 prosentin osinkotuottoa.

Sen jälkeen näyttää osinkosijoittajan kannalta vielä paremmalta. Vuoden 2022 tuloksesta Inderes ennustaa Sammon jakavan 2,89 euron ja konsensus 2,82 euron osingon. Tällöin osinkotuotto nousee jo Inderesin ennusteella 7,5 prosenttiin. Vuoden 2023 Inderesin osinkoennuste on 3,01 euroa, jolloin osinkotuotto on 7,8 prosenttia.