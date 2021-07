Konecranes sai ensimmäisen asiakkaan uudelle teknologialleen – mahdollistaa siirtymisen dieselistä hybridikäyttöön

Konecranesin mukaan sopimus on tärkeä merkkipaalu uudelle tekniikalle, joka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Nostolaitevalmistaja Konecranes kertoo tiedotteessaan, että Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviranomainen EPA hyväksyi Konecranesin uuden jälkiasennettavan hybridivirtateknologian vuoden 2021 huhtikuussa sen jälkeen, kun West Virginia University oli suorittanut Etelä-Carolinan satamien Wando Welch ‑terminaalissa kattavan testauksen.

Konecranes testasi ja mittasi uusilla hybridivirtalähteillä varustettujen kumipyöränosturien (RTG) pakokaasupäästöjä yhteistyössä yliopiston kanssa, ja yliopisto ilmoitti tulokset.

”Hiilimonoksidipäästöjen havaittiin vähentyneen yli 95 prosenttia verrattuna perinteisiin tason 3 dieselsähköisiin RTG-nostureihin”, yliopisto toteaa tuloksissaan.

Hyväksynnän myötä Konecranesin tekniikan tehokkuus ja kestävyys on nyt todistettu Etelä-Carolinan ja Yhdysvaltojen muiden osien satamille. Lisäksi EPA tarjoaa yrityksille tällä hetkellä mahdollisuuden hakea muun muassa dieselpäästöjen vähennyslain nojalla saatavia avustuksia, jos yrityksissä siirrytään käyttämään kestävämpiä laitteita.

Jälkiasennuksen rahoitus tulee Etelä-Carolinan satamien lisäksi erityisesti vuoden 2019 DERA-lain nojalla saatavasta avustuksesta, joka on myönnetty Etelä-Carolinan terveys- ja ympäristövalvonnan virastolle.

Tekniikka tarjoaa ympäristöetuja ja tehostaa terminaalien toimintaa

Kahdentoista Charlestonissa olevan kaksikymmentä vuotta vanhan Konecranesin dieselkäyttöisen RTG-nosturin muutostyö aloitetaan vuoden 2022 tammikuussa. Yhtiö on toimittanut yli 30 uutta RTG-nosturia amerikkalaisiin satamiin vuodesta 2020 lähtien.

”Etelä-Carolinan satamien päätös siirtyä käyttämään Konecranesin uutta tekniikkaa antaa viitteitä alan tulevaisuudesta. Alalla panostetaan entistä enemmän sellaisten kestävien ratkaisujen etsimiseen, joiden avulla voidaan pysytellä kasvavan kysynnän edellä. Olemme tehneet Etelä-Carolinan satamien kanssa yhteistyötä jo yli 24 vuotta ja odotamme innolla, että pääsemme laajentamaan yhteistyötämme satamien RTG-kaluston optimoinnilla”, kertoo Konecranesin Yhdysvaltojen satamapalveluiden varajohtaja Scott Lane.

Lanen mukaan kuka tahansa voi lisätä moottoriin akun ja kutsua sitä hybridiratkaisuksi.

”Koska valmistamme kuitenkin itse omat käyttölaite- ja ohjausjärjestelmämme, ainoastaan me voimme päivittää nosturin virtalähteen täydellisesti käyttövalmiilla ratkaisulla tehokkuudesta tinkimättä. Sopimus on myös osoitus Konecranesin maailmanlaajuisesta vahvuudesta, sillä mukana on insinöörejä Yhdysvalloista ja Suomesta, mukaan lukien RTG-uranuurtajamme Jorma Merimaa. Tulokset ovatkin olleet kaikin puolin loistavia”, Lane lisää.

Konecranesin ja avustusrahoituksen tuella Etelä-Carolinan satamat voivat päivittää kahteentoista RTG-nosturiin akku- ja generaattoripohjaiset hybridimoottorijärjestelmät. Näin nostureista tulee sekä erittäin suorituskykyisiä että energiatehokkaita”, kertoo Etelä-Carolinan satamien toiminnanjohtaja Barbara Melvin.

”Konecranesin tekniikka tukee hyvin pyrkimystämme panostaa laitteisiin, jotka sekä tehostavat terminaalien toimintaa että tuovat mukanaan ympäristöetuja”, Melvin toteaa.

Hybridivirtalähteen jälkiasennus on yksi Konecranesin Ecoliftin -tuotteista, jotka on suunniteltu alusta alkaen hiili- ja pakokaasupäästöjen merkittävään vähentämiseen. Ecolifting on osa yrityksen yleistä tavoitetta edistää vähähiilistä kestävää tulevaisuutta.

Ennätyksellinen tilauskanta

Konecranes julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa 28.7. Yhtiön toimitusjohtaja Rob Smith kertoi, että yleinen markkinatilanne jatkoi paranemistaan toisella vuosineljänneksellä edellisiin neljänneksiin verrattuna, vaikka markkinoilla on edelleen epävakautta koronapandemian vuoksi.

Kesäkuun lopussa Konecranesin tilauskanta oli ennätyksellisen suuri. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna saadut tilaukset kasvoivat yli 43 miljoonaa euroa ja olivat lähes 807 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna Konecranesin saadut tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 41 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, johon ajoittui pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten maailmanlaajuinen huippu.

Tuloskausi oli Konecranesille neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin oikaistu EBITA-kateprosentti oli suurempi kuin koskaan aiemmin vastaavalla neljänneksellä.

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy koronapandemian aiheuttamaa epävarmuutta. Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö on palautunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle Euroopassa. Pohjois-Amerikassa kysyntäympäristö on edelleen koronapandemiaa edeltänyttä tasoa jäljessä. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntäympäristö on Kiinan ulkopuolella edelleen heikompaa kuin ennen koronapandemiaa.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu ennätyskorkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät, yhtiö toteaa.

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2021 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2020.