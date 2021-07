Tesla löi analyytikkoennusteet mennen tullen – jatkossa haasteena pula mikrosiruista

Sähköautovalmistaja takoi toisella vuosineljänneksellä kovat lukemat kaikilla mittareilla.

Tesla julkaisi maanantaina huikaisevan kovan tulosraportin. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuoden toisesta neljänneksestä 98 prosenttia lähes 12 miljardiin dollariin. Analyytikoiden konsensusennuste oli hieman alhaisempi, 11,4 miljardia dollaria.

Tesla on nyt tehnyt positiivisen tuloksen kahdeksan vuosineljänneksen ajan.

Sähköautovalmistaja valmisti toisella vuosineljänneksellä yli 206 000 autoa ja toimitti yli 201 000 autoa. Tuotanto kasvoi viime vuodesta 151 prosenttia ja toimitukset 121 prosenttia.

Koronapandemian myötä sähköautojen myynti tippui Kiinassa rajusti. Romahduksen pahin vaihe on jäämässä taakse, sillä kuukausitasolla ympäristöystävällisiä energiamuotoja käyttävien ajoneuvojen myynti on jo kääntynyt takaisin kasvuun.

Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,45 dollaria, kun analyytikoiden konsensusennuste oli vain 0,97 dollaria. Yhtiön nettotulos nousi ensimmäisen kerran yli miljardin dollarin, 1,14 miljardiin.

Teslan keskeiset tunnusluvut: sähköautotoimitukset, operatiivinen ja vapaa kassavirta, käyttökate ja nettotulos.

Myös kannattavuus nousi selvästi, kun esimerkiksi yhtiön liikevoittoprosentti nousi 11 prosenttiin viime vuoden 5,4 prosentista.

Kannattavuus on parantunut, koska Tesla on onnistunut alentamaan autojen valmistuskustannuksia enemmän kuin mitä autojen myyntihinnat ovat laskeneet, kertoo yhtiön talousjohtaja Zachary Kirkhorn.

Myös kassatilanne paranee vauhdilla. Teslan vapaa kassavirta nousi 619 miljoonaan dollariin, kun analyytikot olivat odottaneet 319 miljoonan dollarin negatiivista kassavirtaa. Vuosi sitten vapaa kassavirta oli 418 miljoonaa dollaria.

Teslalla on toki ollut haasteitakin. Kilpailu sähköautoissa on lisääntymässä ja puolijohteista on kasvava pula. Myös raaka-aineiden hinnat ovat nousseet. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kertoo, että yhtiöllä on ollut tehtaiden alasajoja komponenttipulan vuoksi, mutta yhtiö on onnistunut löytämään korvaavia toimittajia joillekin puolijohteille.

Musk varoittaa, että mikrosirupula saattaa vaikeuttaa Teslan suunnitelmia tuotannon lisäyksestä.

“Maailmanlaajuinen mikrosirupula pysyy melko vakavana. Ei näytä siltä, että tilanne olisi helpottamassa, mutta sitä on vaikea ennustaa”, Musk toteaa.

Tesla on myös kohdannut vaikeuksia Kiinan markkinoilla, kun yhtiö joutui kutsumaan yli 285 000 Model 3 ja Model Y -mallejaan korjattavaksi Kiinassa. Korjauskutsu johtui siitä, kun tutkimuksessa oli havaittu ongelmia autojen tietokoneohjelmistossa. Kuljettajat ovat voineet aktivoida vakionopeuden vahingossa, jolloin se on saattanut saada auton kiihdyttämään yhtäkkisesti.

Kilpailun lisääntymisestä yksi osoitus on se, että kiinanlainen sähköautovalmistaja Xpeng aikoo haastaa Teslan Kiinan markkinoilla uudella P5 Sedan -mallillaan. Xpeng painaa uuden sähköautomallin hinnan niinkin alas kuin 160 000 yuaniin mikä on 20 800 euroa.

Tesla odottaa kasvattavansa autojen toimituksia jatkossa noin 50 prosenttia vuosittain. Joinakin vuosina kasvu voi olla kovempaakin. Vuoden 2021 osalta Tesla uskoo kasvun ylittävän 50 prosenttia.

Musk myös yllätti kertomalla, ettei hän jatkossa osallistu tulosraporttien julkistamistilaisuuksiin, ellei hänellä ole erityisen tärkeää sanottavaa. Yhtiökokoukseen hän toki osallistuu jatkossakin.

Yhtiön osake nousi Wall Streetin jälkimarkkinoilla eilen 2,2 prosenttia tulosraportin julkistuksen jälkeen.