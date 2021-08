Analyytikko: Marimekon brändillä hyvä noste

Marimekko jatkaa vakuuttavaa kannattavaa kasvua brändiyhteistyöllä ja uusilla malleilla.

Marimekon liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailukaudesta peräti 40 prosenttia ja oli 32,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi ja nousi 5,5 miljoonaan euroon viime vuoden 2,7 miljoonasta eurosta.

Liikevoiton kasvu ylitti roimasti analyytikoiden 3,8 miljoonan euron konsensusodotuksen.

Lähes kaikki Marimekon omat myymälät olivat avoinna ja kävijämäärät kasvoivat merkittävästi verrattuna edellisvuoteen, jolloin tilanne oli erittäin poikkeuksellinen ja Marimekon omat myymälät sekä monet partneriomisteisista myymälöistä olivat pandemian vuoksi tilapäisesti suljettuna osan neljänneksestä. Suomessa liikevaihto nousi 61 prosenttia; kansainvälinen myynti kasvoi 20 prosenttia.

Liikevaihtoa nostivat erityisesti vähittäis- ja tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa sekä tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa. Lisenssituottojen lasku Aasian-Tyynenmeren alueella puolestaan heikensi liikevaihtoa.

Katsauskauden vaihteeseen ajoittuneet kampanjat ja pyhäpäivät hidastivat tilapäisesti verkkokaupan toimituksia muutamilla päivillä, ja liikevaihtoa vähittäismyynnistä jäi poikkeuksellisesti tulouttamatta toiselle neljännekselle noin 0,5 miljoonan euron arvosta.

Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen tuki tulosta. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Lisenssituloja brändiyhteistyöstä

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoi tulosraportin yhteydessä, että Marimekko julkistitoukokuussa kaksi rajoitetun ajan saatavilla olevaa yhteistyömallistoa, joiden avulla yhtiö voi kasvattaa Marimekon kansainvälistä tunnettuutta.

”Näkyvyyden lisäksi tällaiset brändiyhteistyöt tuovat meille lisenssituottoja, jotka ovat osa liiketoimintamalliamme. Lanseerasimme maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluvan Adidaksen kanssa Marimekon ensimmäisen urheiluvaatteisiin keskittyvän yhteistyömalliston. Uutinen otettiin innostuneesti vastaan, ja mallisto on tarjonnut meille erinomaisen mahdollisuuden tutustuttaa laajaa, globaalia, meille osin myös aivan uutta asiakaskuntaa Marimekkoon”, toimitusjohtaja kertoo.

Näkyvyyttä Marimekolle toisella neljänneksellä kansainvälisesti toivat myös lukuisat yhtiön 70-vuotisjuhlavuoteen liittyvät tapahtumat sekä pop-up-myymälät Aasiassa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Yhtiö odottaa myynnin Suomessa kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2021 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto.

Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus Marimekon liikevaihdosta on vielä selvästi pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella yhtiö odottaa kasvavan vuonna 2021.

Marimekko toistaa ohjeistuksensa kuluvalle vuodelle.

Yhtiö odottaa liikevaihdon vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta, jolloin se oli hieman alle 124 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi, jolloin se oli 16,3 prosenttia.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla on jälleen selvästi kasvanut. Siksi yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyy pandemiatilanteesta johtuen näin merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Osakkeen tulospohjainen arvostustaso kohtuullinen

Marimekko nosti arvioitaan 2021 lisenssituottojen tasosta suunnilleen edellisvuoden tasolle, kun niiden aiemmin odotettiin jäävän edellisvuoden alapuolelle.

Inderesin analyytikko Petri Kajaani arvioi, että lisenssituotot ovat hyvin kannattavaa liiketoimintaa ja ne valuvat lähes suoraan alariville.

Vaikka brändiyhtiön kasvunäkymät ovat kirkkaat, ei sen tulos välttämättä kasva lähivuosina.

”Ennustemuutosten valossa näemme, että yhtiö voi vielä nostaa ohjeistustaan. Vaikka nostimme 2022-2023 liikevaihto- ja tulosennusteitamme, oletamme kansainvälisten kasvupanostusten ja ulkomaille painottuvan myyntimixin vaikuttavan hieman negatiivisesti suhteelliseen kannattavuuteen. Tästä johtuen emme odota yhtiön tuloksen kasvavan lähivuosina, vaikka liikevaihto kasvaa”, Kajaani arvioi.

Marimekon brändin perusta on valettu kuitenkin varmalle pohjalle.

”Brändillä on nyt vahva vetovoima, uudet mallistot myyvät hyvillä katteilla kuin kuumille kiville ja kilpailukyky on loistavalla tasolla. Marimekko on viime vuosina pystynyt jatkuvasti laajentamaan asiakaskuntaansa ja parantamaan tulostaan”, Kajaani summaa.

Inderes odottaa yhtiön tekevän 70. juhlavuotenaan historiansa kovimman tuloksen. Sijoittajien kannattaa pysyä tässä kasvussa yhä mukana, Kajaani arvioi.

”Vaikka nykyisen kasvuvauhdin ja vahvan kannattavuuden ylläpitäminen myös tulevina vuosina arveluttaa, on mielestämme sijoittajien turha hätäillä osakkeen kanssa ennen kuin yhtiön suoritukset antavat siihen syyn.”

Marimekon osakkeen tulospohjainen arvostus on kohtuullinen, minkä lisäksi brändin hyvä noste, globaali kasvuoptio ja osinko tarjoavat tukea osakkeelle, Kajaani uskoo.

”Ennusteidemme mukaiset Marimekon 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat 27x ja 29x. Vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 15x. Vuoden 2021 osalta Marimekon arvostus on kansainvälisen verrokkiryhmän alapuolella (20-50 %), mutta pitkän aikavälin globaalin kasvun kiihdyttämistä varten tehtyjen panostusten painamalla vuoden 2022 tulosennusteellamme Marimekon arvostus nousee jo hieman verrokkiryhmän yläpuolelle”, analyytikko toteaa.

Kohtuullinen tulospohjainen arvostus, brändin hyvä noste, 2,5 prosentin osinkotuotto ja pitkän aikavälin globaali kasvuoptio tarjoavat riittävät syyt lisää-suosituksen toistamiselle, Kajaani kertoo.

Inderesin tavoitehinta Marimekon osakkeelle on 80 euroa, mikä ylittää selvästi osakkeen viimeisimmän 72 euron kurssinoteerauksen.

Lue myös artikkeli ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta: Brändiyhtiö Marimekko jatkaa tuloskasvun tiellä