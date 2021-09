Sijoituslegenda Jeremy Grantham: Jenkkiosakkeet ovat ”hullummassa kuplassa” kuin vuonna 1929

Markkinat vain kohauttavat hartioitaan huonoille uutisille tällä hetkellä, ihmettelee monet kurssiromahdukset nähnyt kokenut sijoittaja ja sijoitusjohtaja Jeremy Grantham.

Yhdysvaltain osakkeet ovat tällä hetkellä vielä hullummassa kuplassa kuin ennen suurta markkinaromahdusta vuonna 1929, joka edelsi suurta lamaa. Näin väittää legendaarinen sijoittaja Jeremy Grantham kertoo CNBC:n haastattelussa.

Brittiläinen Grantham on laajalti arvostettu sijoittaja ja sijoitusammattilainen, jolla on pitkä kokemus pörssikuplien havaitsemisesta niiden kehittyessä. Hän on varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja ja sijoitusjohtaja sekä yksi ensimmäisistä indeksirahastojen perustajista.

Grantman on tunnettu pörssikuplien ennustaja. Hän on sijoitusurallaan kokenut aiemmin kolme kuplaa, joista ensimmäinen oli Japanissa vuonna 1989, toinen oli teknokupla vuosina 1995-2001 ja kolmas oli vuosien 2008-2009 finanssikriisin johtanut kiinteistökupla.

Grantham kertoi CNBC:lle tiistaina, että pörssikuplan puhkeamista on vaikea ennustaa. Hän sanoo markkinoiden olevan niin luottavaisia, että ne vain sivuuttavat kaikki huonot uutiset.

Granthamin mukaan tällainen tilanne ei voi kestää ikuisesti ja hän odottaa jyrkkiä kurssilaskuja tulevina kuukausina. Osakkeet ovat hänen mukaansa ”valtavassa kuplassa” Yhdysvalloissa.

”Tämä on ollut mielestäni huomattavasti hullumpaa kuin vuosina 1929 ja 2000”, Grantham sanoi. Vuodella 2000 hän viittaa internetkuplaan, jolloin osakkeiden markkina-arvot ja arvostuskertoimet nousivat nopeasti. Tämä kupla romahti yhtä rajusti lyhyen ajan sisällä kuin se oli syntynytkin.

Grantham sanoo uskovansa, että USA:n S&P 500 -indeksi todennäköisesti laskee 10 prosenttia tai enemmän tulevina kuukausina. Hän pitää niin sanottujen meemiosakkeiden, kryptovaluuttojen ja yritysostoa varten perustettujen SPAC-osakkeiden suosiota merkkinä siitä, että rahoitusmarkkinoilla on erittäin luottavainen tunnelma.

SPAC-yrityksillä ei ole kaupallista toimintaa, ja ne perustetaan yksinomaan sijoittajien pääoman hankkimiseksi yhden tai useamman toiminnassa olevan yrityksen ostamiseksi. Kun SPAC-yhtiö listautuu pörssiin, sillä ei ole muuta toimintaa kuin sijoittajien rahaa pankkitilillä. SPAC:in ainoa tehtävä on siis löytää ja ostaa lupaava yritys, jolla liiketoimintaa on, ja listata se pörssiin.

Grantham on kuvaillut SPAC-yhtiöitä ”kutsuksi antaa minulle rahasi ja ilmoitan sinulle jonain päivänä, mitä teen sen kanssa”.

Tällä hetkellä markkinat eivät huonoista uutisista välitä.

”Markkinat ovat niin optimistiset, että vaikka data kääntyy sitä vastaan, kuten nyt, markkinat reagoivat olankohautuksella. Korot alkavat olla nousussa: olankohautus. Fed alkaa puhua velkakirjaostojen vetämisestä takaisin: olankohautus.”

Granthamin ennustukset eivät ole kuitenkaan menneet aina nappiin.

Granthamin mukaan osakkeet olivat kuplassa kesäkuussa 2020, minkä jälkeen S&P 500 on noussut noin 40 prosenttia. Hän kertoi CNBC:lle, ettei kukaan voi ennustaa tarkalleen, milloin kupla puhkeaa, mutta hän lisäsi, että se voi tapahtua ”milloin tahansa”.

Vuodenvaihteen tienoilla Grantham varoitti, että massiivinen kurssinousu Wall Streetillä on muuttumassa ”eeppiseksi kuplaksi”.

Grantham kiinnitti huomiota Over-the-counter -listan eli pörssin ulkopuolisen kaupankäynnin lukumäärään kasvuun vuoden 2020 helmikuusta lähtien. OTC-listan kauppa nousi marraskuussa 2020 280 miljoonaan osakkeeseen. Sen jälkeen se nelinkertaistui peräti 1,15 biljoonaan osakkeeseen joulukuussa.

Markkinoilla on ollut viime päivinä kuitenkin hermostuneisuutta, joka on näkynyt markkinoiden pelkokertoimeksi kutsutun VIX-indeksin nousuna. Vielä syyskuun alussa indeksi kävi alle 16 pisteen, mutta nyt se on noussut yli 23 pisteeseen. Myös osakeindekseissä on nähty useita laskupäiviä, ja USA:n paljon seurattu 10-vuoden velkakirjan korko on vähitellen hivuttautunut yli 1,5 prosentin.

Huolia markkinoilla aiheuttavat tällä hetkellä odotukset keskuspankki Fedin kiristyvästä rahapolitiikasta, USA:n liittovaltion velkakattokiistely, Kiinan kiinteistömarkkinoiden vaikeudet ja merkit kiihtyvästä inflaatiosta.