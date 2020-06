Wall Streetin veteraani uskoo osakemarkkinoiden olevan kuplassa

Jeremy Grantham on aiemmin ennustanut laskumarkkinan tulon ennen teknokuplan puhkeamista ja finanssikriisiä.

Amerikkalaisen varainhoitotalon Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. sijoitusstrategi ja perustaja, tunnettu kuplien ennustaja, sekä yksi ensimmäisistä indeksirahastojen perustajista, Jeremy Granthman, kommentoi CNBC:lle osakemarkkinoiden nykytilannetta. Hän on vakuuttunut siitä, että osakemarkkinat ovat tällä hetkellä kuplassa ajankohtana, jolloin talouden epävarmuus on poikkeuksellinen. Granthman on sijoitusurallaan kokenut aiemmin kolme kuplaa, joista ensimmäinen oli Japanissa vuonna 1989, toinen oli teknokupla vuosina 1995-2001 ja kolmas oli vuosien 2008-2009 finanssikriisin johtanut kiinteistökupla.

Granthamin mukaan yksi selvä kuplan merkki on kurssinousu tilanteessa, jossa Yhdysvaltain talous on matalasuhdanteessa, miljoonat ihmiset ilman töitä ja konkurssien määrä todennäköisesti kasvussa. Lisäksi sijoittajien spekulointi konkurssikypsillä yhtiöillä kuten autovuokraaja Hertz Global Holdingsilla kertoo tilannekuvaa markkinoista ja siitä, että sijoittajat tavoittelevat nyt suurella riskillä pikavoittoja.

Granthamin neuvo nykytilanteessa on olla omistamatta yhtään osakkeita. Hänen mielestään jopa negatiiivinen paino eli osakkeiden lyhyeksi myynti ei ole huono idea, jos vain sijoittajan riskinsietokyky sen kestää.

Kurssinousu on Granthamin mukaan seurausta ennen kaikkea Fedin elvytyksestä, joka on nostanut keskuspankin taseen maaliskuun neljästä biljoonasta dollarista yli seitsemään biljoonaan dollariin.

Granthamin arviot pitivät hyvin paikkansa edellisen kahden suuren pörssiromahduksen osalta. Wall Street Journalin mukaan hän kertoi vuosina 2000 ja 2007 odottavansa laskua osakemarkkinoilla osakkeiden yliarvostuksen takia.