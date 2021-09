Onko Finnairin nousueväät jo syöty?

Finnairin osake on kivunnut vuoden aikana roimasti. Yhtiön tuloskasvun näkymät ovat kuitenkin edelleen vaisut.

Koronakriisin vuoksi vaikeuksiin joutunut Finnair on elpynyt voimakkaasti pörssissä. Osake on kivunnut vuodessa jo lähes 90 prosenttia. Samalla osakkeen arvostuskerroin on noussut. Viime vuoden lopussa tasepohjainen P/B-kerroin oli 1,2x, nyt se on esimerkiksi Evlin vuoden 2021 ennusteilla noussut lähes tasolle 2,2x.

Markkinat tuntuvat luottavan lentoyhtiön elpymiseen. Kuitenkin analyytikoiden konsensusodotus on, että Finnairin osakekohtainen tulos pysyy vielä tänä vuonna 0,34 euroa pakkasella ensi vuonnakin yhtiö yltäisi juuri ja juuri positiiviseen osakekohtaiseen tulokseen.

Yhtiö kertoi tänään positiivisia uutisia rahoitussuunnitelmistaan.

Finnair jatkaa koronakriisistä selviytymisen varmistamiseksi laaditun rahoitussuunnitelmansa toimeenpanoa ja on solminut myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen, joka kattaa neljä Airbus A350 -lentokonetta. Järjestelyssä Finnair myi lentokoneet, jotka on toimitettu kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana, ja takaisinvuokrasi ne käyttöönsä.

Järjestelyllä ei ole kuitenkaan Finnairin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen merkittävää vaikutusta. Kassaan järjestelyllä sen sijaan on välitön yli 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin positiivinen kassavaikutus.

Finnair tulee käyttämään saadut varat olemassa olevien velkojensa uudelleenrahoitukseen ja yhtiö tulee myös luopumaan käyttämättömästä 175 miljoonan euron valmiusluottolimiitistään.

”Tämä on yhtiömme historian suurin yksittäinen lentokonerahoitustransaktio. Se on merkittävä osa ahkerasti toimeenpanemaamme pandemia-ajan rahoitussuunnitelmaa ja parantaa pääomarakennettamme entisestään.”, sanoo Finnairin talousjohtaja Mika Stirkkinen.

Rahoitusjärjestelylle on tilausta, sillä koronavaikeudet ovat tehneet Finnairista rankasti velkaisen yhtiön.

Kun vielä 2018 yhtiön Gearing eli nettovelkaantumisaste oli 77 prosenttia, on se tämän vuoden Evlin ennusteilla jo lähes 255 prosenttia. Gearing kertoo, paljonko yrityksellä on nettovelkaa suhteessa omaan pääomaan. Yli 200 prosentin gearing-arvoa pidetään yleensä osoituksena yrityksen heikosta vakavaraisuustilanteesta.

Finnair on tilannut yhteensä 19 Airbus A350-900 XWB -lentokonetta Airbusilta, ja se on vastaanottanut niistä 16. Kolme jäljellä olevaa A350-lentokonetta on tarkoitus toimittaa vuoden 2022 toisella neljänneksellä, vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

Evli kommentoi uutista aamukatsauksessaan.

”Uutinen ei kuitenkaan olennaisesti muuta suhtautumistamme Finnairin osakkeeseen, johon on jo hinnoiteltu paljon paranevaa tulevaa kehitystä sisään”, Evli toteaa.

Evli ennustaa Finnairille tälle vuodelle lähes 440 miljoonan euron liiketappiota. Ensi vuodelle pankki ennustaa positiivista, 150 miljoonan euron liikevoittoa ja vuodelle 2022 liikevoittoennuste nousee 196 miljoonaan euroon.

Evlin suositus Finnairin osakkeelle on pidä ja osakkeen tavoitehinta on 0,65 euroa, mikä alittaa nykyisen osakekurssin.