Tutkimus: Kolme sähköautojen ominaisuutta nousee selvästi ylitse muiden

Autokauppaketju Kamux selvitti, mitä kuluttajat toivovat eniten uuden teknologian menopeleiltä.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -kyselytutkimus kertoo, että tärkein sähköautolta toivottava ominaisuus on mahdollisimman pitkä akunkesto. Peräti seitsemän vastaajaa kymmenestä ilmoittaa akunkeston tärkeimmäksi sähköauton ominaisuudeksi.

Lisäksi noin puolet toivoo sähköautolta matalia käyttökustannuksia ja nopeaa latausaikaa. Vastaajat saivat valita kyselyssä useamman vaihtoehdon.

”Monelle sähköautoa harkitsevalle on ensisijaisen tärkeää, että sen toimintasäde ja latausmahdollisuudet soveltuvat omiin liikkumistarpeisiin. Kyselytutkimuksen vahvistama ajattelutapa näkyy selkeästi myös liikkeissämme, joissa asioivien asiakkaiden kysymykset sähköautoista liittyvät useimmiten juuri akkuun, sen lataamiseen ja toimintasäteen riittävyyteen”, kertoo Kamuxin myyntipäällikkö Hannes Vuorma.

Parhaimmillaan sähköauton toimintasäde voi olla jopa 700 kilometriä yhdellä latauksella. Se avaaavaa aiempaa valtavasti enemmän mahdollisuuksia reissujen suunnitteluun, Vuorma toteaa. Suositun Volkswagen ID.3:n sähköauton isoin akku tarjoaa käytettävää kapasiteettia 77 kilovattituntia ja toimintamatkaa tämä tarjoaa WLTP-mittauksen mukaan 547 kilometriä.

Joka kymmenes vastaaja ilmoittaa, että he päätyisivät hybridi- tai täyssähköautoon erittäin todennäköisesti, mikäli olisivat hankkimassa tai vaihtamassa autoa tänä vuonna. Näin vastaavien osuus on yli kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

Suurinta asennemuutos on ollut kolmekymppisten keskuudessa, joista uuden teknologian kannalla oli edes jossain määrin vain 22 prosenttia vuonna 2018, mutta kolme vuotta myöhemmin jo noin puolet (49 %). Myös kuusikymppisten joukossa hybridi- tai täyssähköauton erittäin todennäköisesti hankkivien osuus on kasvanut paljon, eli kolminkertaiseksi.

”Asennemuutos on ollut valtava niinkin lyhyessä ajassa kuin kolmessa vuodessa. Suuri merkitys on varmasti sillä, millaisia teknologisia harppauksia sähköautoissa on otettu viimeisten vuosien aikana. Vielä kolme vuotta sitten moni saattoi ajatella, että periaatteessa sähköauto kuulostaa hyvältä, mutta olosuhteet eivät vielä mahdollista sellaisen sujuvaa käyttöönottoa. Nyt puitteet sähköautoilulle ovat jo hyvät, ja jatkossa ne vain paranevat”, toteaa Vuorma.