Parempaa talletuskorkoa kryptosäästötilin avulla

Kryptosäästötili on keino saada kryptotalletukselle pankkien säästötiliä parempaa tuottoa. Kryptosäästäjän kannattaa kuitenkin tiedostaa riskit.

Viime vuosina tapahtuneen keskuspankkien voimakkaasti elvyttävän rahapolitiikan vuoksi yleinen korkotaso on laskenut historiallisen alas niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Lainanottajalle se on hyödyllistä, mutta säästäjän on vaikea saada tuottoa pankkien riskittömiltä talletus- tai säästötileiltä.

Useimmat länsimaiset pankit tarjoavat asiakkailleen 0,1–0,5 prosentin korkoja ja jotkut pankit eivät tarjoa korkoja lainkaan, kertoo Rachel Mcintosh Bittiraha.fi-sivustolla.

Toisin kuin perinteiset pankkitilit, kryptosäästötilit tarjoavat käyttäjilleen korkeampia korkoja myös nykyisen alhaisen korkotason maailmassa.

Perinteisillä pankkiteillä ja kryptosäästötileillä on toinenkin ero.

Mcintosh muistuttaa, että perinteisillä pankkitileillä asiakkaat voivat tallentaa vain erilaisia fiat-valuuttoja, ja pankkitilit tarjoavat asiakkailleen yleensä vain sen maan fiat-valuutan tallentamisen, jossa pankki sijaitsee. Kryptosäästötilit sen sijaan antavat sen sijaan asiakkailleen mahdollisuuden tallentaa erilaisia kryptovaluuttoja. Kryptovaluuttojen valikoima, jota näille tileille voidaan tallettaa, vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.

Tavallinen pankki välittää talletukset alijäämäsektorille eli erityisesti yrityksille lainoina. Kryptosäästötilit puolestaan käyttävät asiakkaidensa pitkäaikaisia talletuksia lainatakseen muille asiakkaille. Kryptoyritykset eivät kuitenkaan pidä suurinta osaa voitoista itsellään, vaan palauttavat suuren osan voitosta käyttäjille.

Useimmat pankit esimerkiksi tarjoavat 0,1-0,5 prosentin koron perinteisille säästötileille. Tähän verrattuna jotkut kryptosäästötilit tarjoavat selvästi korkeampaa korkoa, jopa 10 prosentin koron.

Korkeampi tuotto ei tietenkään ole ilmainen lounas. Korkea tuotto-odotus tuo mukaan myös riskejä.

Mcintosh muistuttaa, etteivät kryptosäästötilien tarjoajilla ole samanlaisia vakuutuksia kuin perinteisillä pankeilla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tilien tarjoajilla ei ole niin sanottua FDIC-vakuutusta (Federal Deposit Insurance Corporation). Jos jokin näistä alustoista hakkeroitaisiin, ei ole olemassa oikeudellisia takuita sille, että kryptovaluutta olisi suojattu.

Suomessa pankkitalletuksissa talletussuoja turvaa tallettajan talletustilillä olevia varoja talletuspankin ollessa maksukyvytön. Talletussuojasta Suomessa vastaa Rahoitusvakausvirasto. Talletussuojarahaston varoista korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa tallettajan saamiset enintään 100 000 euroon asti. Ainoastaan tallettajan oman asunnon vaihtamiseen liittyviä varoja suojataan yli 100 000 euron. Suoja on Suuomessa henkilökohtainen, ei tilikohtainen ja se koskee erikseen jokaisen perheenjäsenen talletuksia ja erikseen jokaista talletustilin yhteisomistajaa.

Hakkeroinnin lisäksi on kryptosäästötileissä myös luottotappioriski. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jotkut lainanottajat eivät välttämättä kykene maksamaan lainojaan takaisin eräpäivänä. Mcintoshin mukana useimmat kryptovaluuttalainojen tarjoajat pyrkivät ratkaisemaan tämän ongelman vaatimalla lainanottajia antamaan merkittäviä vakuuksia lainaa ottaessaan. Kuitenkin jopa korkeilla vakuuksilla on olemassa riski, että lainaa ei makseta takaisin.

Kryptosäästötilin avaaminen on suhteellisen yksinkertaista ja vaivatonta.

Esimerkiksi Coinmotion tarjoaa kryptosäästötilejä yhteistyössä Tesseract Investmentsin, Suomessa sijaitsevan kryptovaluuttasijoitusyhtiön kanssa. Coinmotionin tukemia kryptovaluuttoja ovat bitcoin, ethereum, ripple, litecoin ja USDC ja niitä voidaan käyttää säästötiliominaisuuden kanssa.

Lue tästä, miten kryptosäästötilin avaaminen Coinmotionilla onnistuu.