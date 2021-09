Dovre Group on vahvassa vireessä

Perjantaina julkistettu positiivinen tulosvaroitus on jatkumoa yhtiön vahvalle kannattavalle kasvulle tänä vuonna.

Projektijohtamiseen keskittyvä Dovre Group antoi perjantaina positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2021 selvästi.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Yhtiöllä on kolme liiketoimintaryhmää: Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 900 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Kasvuodotus niin myynnin kuin tuloskunnonkin suhteen on kova.

Positiivisen markkinakehityksen vuoksi Dovre Group odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan yli 125 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 77 miljoonaa euroa. Liikevoiton Dovre odottaa yltävän yli 4,5 miljoonaan euroon, kun viime vuonna se oli 2,4 miljoonaa.

Aiemman huhtikuun lopulla annetun ohjeistuksen mukaan yhtiö oli odottanut tälle vuodelle 110 miljoonan euron liikevaihtoa ja 3,5 miljoonan euron liikevoittoa.

Yhtiö ei kerro syytä näkymien nostoon.

Yritysostolla merkittävä vaikutus liikevaihtoon

Vielä vuonna 2014 Dovren liikevaihdosta noin 55 prosenttia muodostui öljy- ja kaasuteollisuudesta ja kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on noin 22 prosenttia. Yhtiö on viime vuosina onnistunut vähentämään riippuvuuttaan yhdestä toimialasta ja suurimmista asiakkaistaan.

Kuluvan vuoden aikana vipua Dovren kurssinousulle antoivat sen uuden tytäryhtiön kasvusuunnitelmat. Dovre Group kertoi toukokuun lopussa, että sen tytäryhtiö Suvic on käynnistänyt toukokuussa kolme merkittävää tuulipuistourakkaa. Dovre Group osti Suvicin 51 prosentin osake-enemmistön maaliskuun lopussa.

Tämän vuoden elokuussa Dovre kertoi ostaneensa teollisuuden virtualisointipalveluja tarjoavan eSiten liiketoiminnot Fortumilta. Ostettu yhtiö tunnetaan yhtenä Euroopan johtavista puhtaan energian yhtiöistä. Se on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen, jolla parannetaan projektien toteutusta ja laitosten operatiivista toimintaa.

Hankitun liiketoiminnan tarkoitus on laajentaa Dovren tarjontaa sekä projektihenkilöstöpalvelun liiketoiminta-alueella että myös yhdistää virtualisointipalvelu Prohan nykyiseen projektinhallintaohjelmistojen kokonaisuuteen.

Dovren mukaan eSiten liiketoimintakaupalla ei kuitenkaan ole vaikutusta Dovren ohjeistukseen vuonna 2021, minkä vuoksi Dovre ei esitä arvioita hankitun liiketoiminnan liikevaihdosta tai liiketuloksesta.

Suvicin hankinnan seurauksena sen sijaan Dovren tammi–kesäkuun liikevaihto nousi selvästi, lähes 25 prosentilla vertailukaudesta 54 miljoonaan euroon.

Projektiliiketoiminta vetää vahvasti

Myös jatkuvien liiketoimintojen eli Projektihenkilöstöliiketoiminnan ja Konsultointiliiketoiminnan kehitys oli vahvaa tammi-kesäkuussa. Näiden segmenttien yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta.

Yhtiön kasvu on jatkunut voimakkaana Singaporessa ja Norjassa, kertoi tulosraportin yhteydessä Dovren toimitusjohtaja Arve Jensen. Projektihenkilöstöliiketoiminnan markkina on parantunut ja henkilöstömäärä kasvanut näissä maissa joka kuukausi vuoden alusta lähtien.

”Singaporen toimintamme liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 57,3 prosenttia vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan liiketoimintamme kehitys on ollut vakaampaa, ja toisella vuosineljänneksellä tällä markkinalla käynnistyi merkittävän asiakasprojektin viimeistely”, Jensen totesi.

Dovren tammi–kesäkuun liiketulos parani 41,6 prosenttia vertailukaudesta 1,6 miljoonaan euroon Konsultointi- ja Projektihenkilöstöliiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Uusiutuvan energian liiketoiminnassa kausivaihtelut ovat suurempia, minkä vuoksi segmentin kannattavuus on kausiluonteisesti heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuin toisella vuosipuoliskolla.

Dovren osakekurssi kipusi perjantaina yli 13 prosenttia positiivisen tulosvaroituksen ansioista.

Dovre Group julkistaa liiketoimintakatsauksen tammi‒syyskuulta 2021 keskiviikkona 27.10.2021.