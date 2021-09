Suomalainen startup aloittaa maailman suurimman virtuaalisen jättipelin jakelijana

Cloud4VR-yhtiön toimitusjohtaja Jan Hursti ja teknologiajohtaja Olavi Roininen.

Sopimus käsittää jättipelin jakelun sadoissa virtuaalisissa pelipuistoissa maailmanlaajuisesti. Yhtiön perustajan mukaan sopimus on vasta alkusoittoa virtuaalipelien murroksessa.

Kuluvan vuoden heinäkuussa perustettu Cloud4VR aloittaa maailman suurimman virtuaalisen esports-pelin, Tower Tagin jakelijana. Futuristista värikuulapeliä tullaan jatkossa pelaamaan suomalaisyhtiön alustan kautta yhteensä 600:ssa virtuaalisessa pelipuistossa maailmanlaajuisesti.

”Peliä pääsee jatkossa pelaamaan ainoastaan alustamme kautta virtuaalisissa pelipuistoissa aina Honolulusta Berliiniin. Sopimuksen arvo perustuu viimekädessä siihen, kuinka paljon peliä pelataan, joten sen arvoa on vaikea arvioida tarkasti vielä tässä vaiheessa”, kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Jan Hursti.

Hursti uskoo, että peliä pelaavat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa.

”Kun saimme jo näin alussa tämän tason sopimuksen aikaseksi, aavistimme oikein, että kyse on poikkeuksellisen hyvästä liikeideasta”, Hursti hehkuttaa.

Pelialalla uudenlainen, pilviteknologiaan nojaava alusta tarjoaa ratkaisun peliyhtiöiden myyntiä vaivanneeseen ongelmaan: tarjolla on toistaiseksi ollut vain muutamia digitaalisia kauppapaikkoja, jotka ovat olleet vastuussa VR-pelien jakelusta, seurannasta ja laskutuksesta – eikä suoraa myyntiä ilman välikäsiä ole voinut juuri tehdä.

Virtuaalipelien lisenssoinnin haasteet poistuvat

Cloud4VR:n liikeidean ydin on siinä, että VR-sisältöjen – niin pelien kuin muidenkin virtuaalitodellisuuteen perustuvien ohjelmien – jakelu ja laskutus hoituvat nyt täysin automaattisesti. Tällöin pelien lisensoinnin haasteet käytännössä poistuvat, Hursti kertoo.

”Alustamme on ikään kuin rakennettu pelien sisään, jolloin pelintekijöillä on mahdollisuus seurata pelien käyttöä sekä laskuttaa suoraan alustamme kautta. Hoidamme lisensoinnin niin, ettei pelintekijöille jää muuta tehtävää kuin lähettää pelaajille sisäänkirjautumislinkki ja kirjautua itse Cloud4VR:n pilveen”, Hursti kertoo.

Peliä voi suomalaisyhtiön virtuaalipelialustalla jakaa millä medialla tahansa eikä välissä tarvitse olla edes kauppapaikkaa, toimitusjohtaja kertoo.

”Pelit latautuvat alustamme kautta koneisiin automaattisesti ja peliä voi pelata mistä päin maailmaa tahansa. Olemme liittoutuneet maailman suurimpiin kuuluvan automaattisen laskutusyhtiön, Stripen kanssa. Tämä säästää peliyhtiöt valtavalta paperirumbalta, mikä on myös herättänyt valtavasti kiinnostusta.”

Netflix panostaa virtuaalitodellisuuteen

Hursti on ollut 10 vuoden ajan tiiviisti tekemisissä pilviteknologian kanssa ja tuotteistamassa useita digitaalisia palveluita. Hursti on tullut tunnetuksi esimerkiksi Pikseli-virtuaalipuistoista, joita löytyy tällä hetkellä niin Helsingistä, Espoosta kuin Vantaaltakin. Yritys on tuplannut liikevaihtonsa kolmena vuonna peräkkäin.

Virtuaalitodellisuus kiinnostaa kuluttajia. Siksi isot toimijat ovat tulleet vahvasti markkinoille. Esimerkiksi Netflix on lähtenyt mukaan virtuaalisiin pelipuistoihin, jotka perustuvat tunnettujen elokuvien ja sarjojen, kuten The Walking Dead -sarjan ympärille.

”Puistoja tulee olemaan tulevaisuudessa kymmeniä – ja näkisin mielelläni alustamme myös näiden pelien jakelijana”, Hursti ennustaa.

VR-sisältö voi olla muutakin kuin pelejä

Uuden alustan kysyntää nostaa osaltaan myös se, että siitä ovat kiinnostuneita monet yritykset – myös pelialan ulkopuolelta. VR-sisällöissä on viime aikoina noussut esille esimerkiksi koulutus, sairaanhoito sekä viimeksi mainittu viihdeteollisuus.

Suomessa alalle löytyy valtavasti potentiaalia ja osaamista – ja mahdollisuus seuraavaksi vientituotteeksi on suuri, Hursti pohtii.

”Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää erityisesti opetussisällöissä, koska ihminen oppii noin 70 prosenttia paremmin tekemällä kuin lukemalla. Tavallisten ihmisten elämä tulee varmasti muuttumaan, sillä esimerkiksi ajokortteja voi tulevaisuudessa ajaa kotisohvalta pelkät VR-lasit päässä. Sama näkyy myös muissa koulutuksissa: voit kuvitella laittavasi VR-lasit päähän ja tekeväsi vaikkapa palosammutusharjoituksia paikasta riippumatta”, Hursti tuumaa.

Hurstin mukaan virtuaalikoulutus on todella kasvava ala globaalisti ja se on yksi mahdollisuus suomalaiselle osaamiselle.

”Ohjelmat suunnitellaan aivan samalla tavalla kuin VR-pelitkin, johon Suomessa löytyy vahvaa osaamista.”