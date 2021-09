Kansanedustaja ihmettelee osakesäästötilin rajoitteita: ”Sijoittamisesta rankaisemisen on loputtava”

Kahden osakesäästötilin avaaminen voi johtaa mittaviin veroseuraamuksiin. Kansanedustaja Matias Marttinen vaatii osakesäästötilin rajoitteiden poistamista.

Helsingin Sanomat kertoi tällä viikolla aloittelevasta piensijoittajasta, joka avasi vahingossa kaksi osakesäästötiliä ja hänelle on sen vuoksi tulossa tuhansien eurojen rangaistus. Piensijoittaja avasi viime vuoden helmi–maaliskuun vaihteessa osakesäästötilin ensin Nordnetiin ja alle viikon päästä Nordeaan.

Yhdellä sijoittajalla saa kuitenkin lain mukaan olla vain yksi osakesäästötili.

Osakesäästötili mahdollistaa pörssiosakkeiden ostamisen ja myymisen niin, ettei arvopapereiden yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun tililtä nostetaan rahaa. Osakesäästötilin avaaminen tuli mahdolliseksi vuoden 2020 alussa.

Verohallinto kertoo Twitterissä, että se on määrännyt 200:lle henkilölle veronkorotusta kahden osakesäästötilin avaamisesta 2020. Veronkorotus pitää määrätä, jos henkilöllä on useampi kuin yksi osakesäästötili. Veron määrä on 10 euroa päivässä kutakin tiliä kohden.

Jos ylimääräinen osakesäästötili avautuu vasta kuukausien tai jopa yli vuoden kuluttua veroilmoitusten valmistumisen jälkeen, saattaa veronkorotus nousta tuhansiin euroihin. Verohallinto määräsi Helsingin Sanomien mainitsemalle kaksi osakesäästötiliä avanneelle piensijoittajalla viime vuodelta yhteensä lähes 6 100 euron veronkorotuksen.

Kansanedustaja ja kokoomuksen verojaostovastaava Matias Marttinen pitää veronkorotuksia epäoikeudenmukaisina.

”Ei ole mitään järjellistä syytä, miksi sijoittamisesta rangaistaan tällä tavoin. Lakialoitteeni on ollut hallituksen käytössä vuoden alusta lähtien. En voi ymmärtää, miksi hallitus ei ole innostunut edistämään asiaa”, Marttinen sanoo.

Tilien lukumäärän enimmäissääntely on seurausta talletuskatosta. Osakesäästötilille saa tallettaa enintään 50 000 euroa. Rajan ylittäminen on niin ikään sanktioitu seuraamusmaksuin. Tällä hetkellä osakesäästötileillä on talletuksia keskimäärin 5 000 euron arvosta.

”Osakesäästötili on ainoa sijoitustuote, jolle on säädetty keinotekoinen talletuskatto ja verosanktiot. Rajoitukset asettavat piensijoittajan selvästi epäedullisempaan asemaan kuin muita sijoitustuotteita käyttävät sijoittajat”, Marttinen huomauttaa.

Marttinen vaatii hallitusta tarttumaan toimeen talletuskaton ja tilien lukumäärän sääntelyn poistamiseksi.

”Yhteiskunnan tulee kannustaa säästämiseen ja sijoittamiseen, ei päinvastoin. Löytyykö maan vasemmistohallitukselta tahtoa vahvistaa piensijoittajien asemaa ja tehdä muutokset lainsäädäntöön, jotta täysin tarpeettomista rajoituksista ja verosanktioista päästään eroon?” Marttinen kysyy.

Marttinen on jättänyt alkuvuonna lakialoitteen, jolla osakesäästötilin rajoitukset poistetaan. Marttinen vaatii hallitusta tekemään päätökset rajoitusten purkamisesta.

Marttisen lakialoitteessa todetaan, että kotitalouksien mahdollisuuksia pitkäjänteiseen sijoittamiseen ei lisää se, että osakesäästötilille on ainoana sijoitustuotteena asetettu enimmäiskatto lainsäädännössä.

Lakialoitteella halutaan poistaa osakesäästötilin talletuskatto ja tilien säästäjäkohtaisen lukumäärän rajoitussääntely sekä näihin nykylainsäädännössä liitetyt sanktiot ja tuodaan osakesäästötiliä käyttävä piensijoittaja yhdenvertaiseen asemaan.