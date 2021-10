Evergranden kriisi leviää – myös muut Kiinan kiinteistöyhtiöt vaikeuksissa

Shanghai on Kiinan suurin kaupunki ja yksi Kiinan neljästä maakuntatasolla itsehallinnollisesta kunnasta.

Kiinan kiinteistömarkkinoiden kriisi on leviämässä muihinkin yhtiöihin kuin Evergrandeen. Lukuisat kiinalaiset kiinteistöyhtiöt ovat laiminlyöneet maksunsa.

Kiinan kiinteistökehittäjät ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana vauhdilla velkavipua hyödyntämällä. Huolestuneina velkaantumiskehityksestä ovat viranomaiset alkaneet kuristaa kiinteistökehittäjiä tiukemmilla velkarajoituksilla.

Evergrande on yksi Kiinan suurimmista kiinteistökehittäjistä ja yksi maailman velkaantuneimmista yrityksistä, joka on velkaa yli 300 miljardia dollaria. Se ei ole onnistunut selviytymään lukuisista ulkomaisten joukkovelkakirjojen maksuista.

Yhtiö on laajentanut kiinteistövarallisuuttaan voimakkaalla velkavivulla. Sen liikevaihto viime vuonna oli yli 110 miljardia dollaria ja sillä on yli 1300 kiinteistöhanketta.

Yhtiön vaikeudet alkoivat hieman yli vuosi sitten, kun Kiinan keskuspankki päätti laittaa suitsia suurimpien kiinteistöjättien velkaantumiselle. Sen vuoksi yhtiö on joutunut myymään rakentamattomia asuntoja alennushinnoin saadakseen lisää pääomia rakennushankkeisiin. Lisäksi Evergarande joutui varoittamaan mahdollisesta likviditeettiongelmasta.

Evergrandea uhkaa maksukyvyttömyys

Yli 45 miljoonan dollarin korot erääntyvät myöhemmin lokakuussa. Jos Evergrande ei pysty selviytymään näistä maksuista, se on virallisesti maksukyvytön.

Kaiken kaikkiaan Evergrandella erääntyy lähes 670 miljoonan dollarin edestä korkomaksuja vuoden loppuun mennessä. Samalla ainakin luottoluokittaja Fitch Rating ja S&P Global Ratings ovat laskeneet yhtiön luottoluokitusta, mikä vaikeuttaa sen rahoitusnäkymiä entisestään.

Evergranden kriisi leviää nyt myös muihin kiinteistökehittäjiin ja uhkaa ravistella Kiinan kiinteistöalaa, joka taloustieteilijöiden mukaan muodostaa noin 30 prosenttia maan taloudesta. Taloustieteilijät pelkäävät, että kiinteistöalan tartunta voi kaataa Kiinan kasvun keskeisen moottorin.

Evergranden ongelmat tuovat päänsärkyä myös Kiinan pankkisektorille. Yrityksellä on tänä vuonna erääntyviä korollisia lainoja 52 miljardin dollarin edestä ja näistä 81 prosenttia on pankeille erääntyviä lainoja. Suurimmat luotonantajat ovat China Minsherg Banking Corp, Agricultural Bank of China ja Industrial & Commercial Bank of China.

Fantasia antoi väärää tietoa maksuvalmiudestaan

Evergrande ei ole ainoa vaikeuksiin joutunut kiinteistökehittäjä Kiinassa. Taloussivusto Market Insider listaa artikkelissaan useita muitakin velkaantuneita ja rahoitusvaikeuksiin ajautuneita yhtiöitä.

Yksi huolestuttava maksukyvyttömyyteen ajautunut kiinteistökehittäjä on keskikokoinen Fantasia. Aiemmin tässä kuussa se jätti maksattamasta 206 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainan, joka erääntyi lokakuun 4. päivänä

Maksukyvyttömyys on huolestuttava merkki, koska yhtiö oli vakuuttanut sijoittajille vain kaksi viikkoa aiemmin, että sillä ei ole likviditeettiongelmaa, sanoi Pantheon Macroeconomicsin Kiinan pääekonomisti Craig Botham.

”Hyvin monet kiinalaiset kehittäjät ovat hauraammassa tilanteessa kuin heidän taseensa saattaisivat antaa ymmärtää”, hän kertoo Market Insider sivustolle.

Fantasia on kuitenkin selvästi pienempi kuin Evergrande. Sen liikevaihto oli hieman alle 2,8 miljardia dollaria vuonna 2019, kun Evergranden liikevaihto oli yli 69 miljardia dollaria.

Sinic Holdings on melkein maksukyvytön

Kolmas vaikeuksiin ajautunut kiinalainen kiinteistökehittäjä on Sinic Holdings, joka jätti maanantaina maksamatta 250 miljoonan dollarin arvoisen joukkovelkakirjalainan ja sen korot, Bloomberg kertoo. Yhtiön liikevaihto oli 3,9 miljardia dollaria vuonna 2019. Luottoluokittajan Fitch Ratings alensi Sinicin ”rajatusti maksukyvyttömyydeksi” torstaina.

Market Insiderin mukaan Evergrandeen liittyvät vaikeudet ovat hidastaneet kiinteistöalan myyntiä ja lisänneet lainakustannuksia, mikä on lisännyt Sinicin kaltaisiin kehittäjiin kohdistuvaa painetta.

Kiinan riskialttiimpien joukkovelkakirjojen korko – jotka ovat suuria rahoituslähteitä kehittäjille – nousi 20 prosenttia aiemmin tässä kuussa. Joukkovelkakirjalainat ovat kiinteistökehittäjille tärkeitä rahoituslähteitä, ja nyt ne joutuvat selviytymään korkeamman rahan hinnan kanssa.

Luottoluokittaja S&P Global Ratings laski aiemmin tässä kuussa Greenland Holding Groupin luottoluokitusta. Yhtiö on iso kiinteistökehittäjä, sen liikevaihto oli lähes 62 miljardia dollaria vuonna 2019. Luottoluokittajan luokitus on B +, mikä tarkoittaa, että se pystyy tällä hetkellä maksamaan velkansa, mutta on altis vaikeuksille.

Yhtiö kipuilee aiempaa korkeampien lainakustannusten kanssa. Kiinalaiset ja ulkomaiset sijoittajat ovat nyt paljon vähemmän innokkaita lainaamaan kiinteistöyhtiöille.

”Yhtiön käteisvarat voivat edelleen ehtyä seuraavien 12 kuukauden aikana heikomman myynnin ja kassavirran vuoksi”, S&P varoittaa.