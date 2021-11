Usean osakesäästötilin avaaminen ei välttämättä johda veronkorotukseen

Hallitus on tehnyt esityksen, jossa veronkorotus voidaan jättää tekemättä tietyin edellytyksin.

Sijoittajat ovat voineet avata osakesäästötilejä vuoden 2020 alusta alkaen. Osakesäästötili mahdollistaa pörssiosakkeiden ostamisen ja myymisen niin, ettei arvopapereiden yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun tililtä nostetaan rahaa. Osakesäästötilin avaaminen tuli mahdolliseksi vuoden 2020 alussa.

Osakesijoittajalla voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Jos sijoittajalla on kuitenkin ollut samaan aikaan käytössä useita osakesäästötilejä, Verohallinto on määrännyt niistä jokaiselle 10 euron veronkorotuksen päivää kohti.

Osakesäästötilin veronkorotuksen tarkoituksena on ollut sanktioida osakesäästötilillä olevan 50 000 euron talletuskaton kiertäminen avaamalla useampia osakesäästötilejä.

Verohallinto kertoi syyskuussa, että se on määrännyt 200:lle henkilölle veronkorotusta kahden osakesäästötilin avaamisesta vuonna 2020. Veronkorotus pitää määrätä, jos henkilöllä on useampi kuin yksi osakesäästötili. Veron määrä on 10 euroa päivässä kutakin tiliä kohden.

Jos ylimääräinen osakesäästötili avautuu vasta kuukausien tai jopa yli vuoden kuluttua veroilmoitusten valmistumisen jälkeen, saattaa veronkorotus nousta tuhansiin euroihin.

Verohallinto määräsi esimerkiksi kaksi osakesäästötiliä avanneelle piensijoittajalla viime vuodelta yhteensä lähes 6 100 euron veronkorotuksen.

Niistä sijoittajista, jotka ovat avanneet useamman kuin yhden osakesäästötilin, ei kaikilla kuitenkaan välttämättä ollut varoja muuta kuin yhdellä osakesäästötilillä.

Sanna Marinin hallitus on nyt tehnyt esityksen usean osakesäästötilin avanneiden verotuksesta.

Esityksen mukaan osakesäästötilin veronkorotus jätetään määräämättä, jos verovelvollisella on ollut verovuoden aikana voimassa ilmeisen erehdyksen johdosta samanaikaisesti useampia osakesäästötilejä, mutta verovuoden aikana säästövaroja on ollut enintään yhdellä osakesäästötilillä.

Mikäli verovelvollinen ei ole siirtänyt millekään osakesäästötilille varoja, tai hän on siirtänyt niitä vain yhdelle osakesäästötilille, hän ei ole tietenkään voinut saada useamman osakesäästötilin avaamisesta mitään verotuksellista etua.

Uudistuksen esitetään tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. Verotusmenettelystä annetun lain muuttamista koskevaa lakia sovellettaisiin kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.