Sijoitusstrategi: Nämä kaksi seikkaa tukevat yhä osakkeita

Osakkeille ei edelleenkään löydy parempaa sijoitusvaihtoehtoa.

Maailmantalouden vahva elpyminen koronakuopasta ja hintapaineiden nousu alkaa vähitellen näky keskuspankkien kiristyvänä rahapolitiikkana. Sekä USA:n että euroalueen keskuspankit ovat vähitellen vähentämässä arvopaperiostojaan.

Rahapolitiikan kiristyminen ei vielä riski osakemarkkinoille, arvioi Nordean päästrategi Antti Saari.

”Vaikka nämä toimet ovatkin omiaan nostamaan lyhyen aikavälin kurssiheiluntaa, ei sijoittajan kannata murehtia niitä liikaa. Osakemarkkinoilla suurempia kurssilaskuja on nimittäin tyypillisemmin nähty vasta sitten, kun rahapolitiikan kiristyminen on jo tullut tiensä päähän eikä ennen, kuin se on päässyt edes kunnolla vauhtiin”, Saari toteaa Nordean viikkokatsauksessa.

Saaren mukaan joukkolainamarkkinoilla on kuitenkin haasteita edessään, kun korkojen nousu rokottaa lainojen arvoa lyhyellä tähtäimellä.

”Tässä vaiheessa suhdannetta kiristyvä rahapolitiikka onkin ennemmin syy olla myönteisempi osakkeista joukkolainoihin verrattuna kuin murehtia pörssin näkymistä.”

Myös osakkeiden arvostustaso suosii yhä osakkeita.

”Vaikka osakemarkkinoiden arvostuskertoimia on tämän tästä nostettu huolenaiheeksi, niin todellisuudessa ne ovat laskeneet jo reilun vuoden ajan”, Saari toteaa.

Syynä on huikea tuloskehitys.

Saaren mukaan Yhdysvalloissa arvioita tämän vuoden tuloksista on nostettu vuoden aikana reilut 20 ja ensi vuoden tulosarviota reilut 10 prosenttia.

”Tätä taustaa vasten pörssikurssien noin 20 prosentin nousu ei tunnu kovin kummalliselta. Lisäksi osakkeiden arvonmääritys ei tapahdu tyhjiössä, vaan sijoittaja joutuu alati vertailemaan eri sijoituskohteiden tuottomahdollisuuksia toisiinsa”, Saari muistuttaa.

Tässä vertailussa ei ole sijoitusstrategin mukaan edelleenkään osakkeiden voittanutta. Toisin sanoen korkosijoituksista ei ole osakkeiden kilpailijaksi.

”Vaikka matalan riskin valtionlainojen korot ovat nousseet, ne ovat euroalueella yhä pakkasella. Korkojen nousu on lisäksi tapahtunut lähinnä inflaatio-odotusten noustessa, kun taas osakkeille parempi vertailukohta, inflaatiosuojattu korkotaso, on pysytellyt tukevasti lähellä pohjalukemiaan.”

Saari arvioi, että erityisesti pitkällä tähtäimellä yritysten tulosten voi olettaa kasvavan talouden kasvun lisäksi inflaation mukana, kunhan kustannusinflaatio ei ole pysyvästi kuluttajahintojen nousua nopeampaa.

”Tässäkin tilanteessa osakesijoitusten voisi odottaa suojaavan salkkua inflaatiolta jossain määrin.”

Nordea suosittelee osakealueiden välille edelleen peruspainoa. Saaren mukaan kehittyvien markkinoiden kurimus on jo mennyt melko pitkälle ja siksi sielläkin alkaa näkyä mahdollisuuksia. Monien länsimaisten markkinoiden näkymät pitävät puolestaan hyvin pintansa talouden ja tulosten elpyessä yhä voimakkaasti.

Lähikuukausina on viisasta painottaa salkussaan yrityksiä, jotka ovat vuodesta toiseen pystyneet tekemään melko vakaata ja kasvavaa tulosta, Saari suosittelee. Hänen mukaansa tällaiset yhtiöt kestävät kurssiheiluntaa ja kustannuspainetta tyypillisesti paremmin kuin suhdannekehitykselle herkät yhtiöt.