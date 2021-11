Outokumpu on vahvassa vireessä terästeollisuuden elpyessä

Vahva myötäinen puhaltaa Outokummulle. Teräsyhtiön toimitukset ovat kasvussa ja myyntihinnat nousevat.

Terästeollisuus toipuu ripeästi korona-ahdingosta. Markkina-analyysi- ja tutkimusyhtiö CRU:n viimeisimpien, elokuussa 2021 tehtyjen arvioiden mukaan ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden maailmanlaajuinen kokonaiskulutus kasvoi 6,3 prosenttia kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Suurimmalla markkina-alueella Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kulutus kasvoi 4,6 prosenttia, kun EMEA-alueella kasvua oli 5,9 prosenttia ja pienimmällä markkina-alueella Amerikoissa 28,4 prosenttia.

Vuonna 2021 ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden maailmanlaajuisen kokonaiskulutuksen arvioidaan kasvavan 12,0 % vuodesta 2020.

Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset nousivat heinä-syyskuussa viime vuoden 488 000 tonnista 575 000 tonniin. Liikevaihto nousi viime vuoden 1,25 miljardista eurosta 1,95 miljardiin euroon.

Poikkeuksellisen vahva neljännesvuosi

Tuloskehitys oli vieläkin vakuuttavampaa ja yhtiön vuosineljännes oli lähihistorian paras. Oikaistu käyttökate nousi 295 miljoonaan euroon vertailukauden 22 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys oli odotettua vahvempaa, sillä analyytikot odottivat keskimäärin 255 miljoonan euron käyttökatetta.

Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 18 prosenttia vertailukaudesta, johon maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti viime vuonna negatiivisesti. Ruostumattoman teräksen Euroopan ja Amerikan toteutuneiden hintojen sekä ferrokromin myyntihinnan nousu tukivat voimakkaasti kannattavuutta.

Koronaviruspandemiasta toipumisen aiheuttama hintojen nousu, poikkeuksellisen pitkät tilauskirjat ja raaka-aineiden hintojen nousu kumosivat tulosta painaneen energian ja tuotannon tarveaineiden hintojen nousun negatiivisen vaikutuksen. Sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset nousivat vertailuajanjaksosta.

”Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät hyvän tuloksen kolmannella neljänneksellä. Euroopassa markkinoiden huomattava toipuminen koronaviruspandemiasta jatkui. Kysyntä oli vahvaa jakelijoiden keskuudessa sekä kodinkone- ja autoteollisuudessa”, Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen toteaa.

Ruostumattoman teräksen toimitusten Outokumpu arvioi pysyvän neljännellä neljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä.

Ferrokromin Euroopan sopimushinta nousi neljännelle neljännekselle 1,80 Yhdysvaltain dollariin naulalta. Yhtiön mukaan nousu näkyy jo vastaanotetuissa tilauksissa ja kattaa energian, tuotannon tarveaineiden ja rahdin inflaatiopaineet neljännellä neljänneksellä.

Outokumpu arvioi oikaistun käyttökatteen olevan korkeampi vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä kuin kolmannella neljänneksellä.

Yhtiö myös nosti taloudellista tavoitettaan. Käyttökatetason parannustavoite nousee aiemmasta 200 miljoonasta eurosta 250 miljoonaan euroon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Analyytikko: Outokumpua on arvioitava yli myönteisen suhdannesyklin

Inderesin analyytikko Petri Gostowski katsoo Outokumpua sijoituksena, jossa on huomioitava muutakin kuin lyhyen aikavälin suotuisa teräksen hintakehitys.

”Katsomme tuloskumpua pidemmälle”, analyytikko toteaa kommenttiartikkelissaan.

Gostowskin mukaan Outokummun suotuisan markkinaympäristön vauhdittama erinomainen tuloskehitys jatkuukin aiempia odotuksiamme pidempään. Inderes ei kuitenkaan odota markkinoiden hinnoittelevan osaketta lyhyen tähtäimen tulostason pohjalta.

”Sijoittajan kannalta keskeinen kysymys tällä hetkellä on, milloin poikkeuksellisen korkealle noussut ruostumattoman teräksen hinta kääntyy ja millä kulmakertoimella. Vuosisopimuksien ja pitkän tilauskirjan ansiosta korkea hintataso tukee ainakin alkuvuotta 2022 ja teimmekin positiivisia ennustemuutoksia hintaodotuksiimme”, analyytikko ennustaa.

Outokummun osake on lyhyen tähtäimen tarkastelussa edullinen. Pitemmässä yli suhdannesyklin katsovassa tarkastelussa tilanne on erilainen, Gostowski arvioi.

”Osake on lyhyen tähtäimen ennustettuun tulostasoon poikkeuksellisen edullinen, kun vuosien 2021 ja 2022 P/E-kertoimet ovat 4x ja 7x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 3x. Pidemmän tähtäimen ja yli syklin suotuisan vaiheen katsovaan tuloskuntoon suhteutettuna osake ei mielestämme ole erityisen väärin hinnoiteltu”.

Inderesin suositus Outokummun osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 5,5 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus on 5,66 euroa, joten analyysitalo ei näe teräsyhtiön osakkeessa nousuvaraa.