Yrittäjien Pentikäinen jyrähtää: Ammattiliittojen ”rähinälinja” vie työpaikat ja investoinnit

Teollisuusliitto, yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista, on asettanut Keitele Groupin toistaiseksi voimassa olevaan saartoon ja ylityökieltoon yrityskohtaisen työehtosopimusneuvottelun vauhdittamiseksi. Keitele Group on yksi Suomen suurimmista mekaanisen puunjalostuksen toimijoista ja Suomen suurin puutuotteiden valmistaja.

Ammattiliiton päätöksen perusteluna on Keitele Groupin haluttomuus käynnistää yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut huolimatta Teollisuusliiton toistuvista esityksistä neuvottelujen aloittamiseksi. Teollisuusliitto on jättänyt Keitele Groupille esityksen uudeksi työehtosopimukseksi.

Teollisuusliitto ampuu kovilla. Se on lähettänyt Rakennusliitolle sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:lle tukipyynnön osallistua Keitele Groupin saartoon.

Toimenpiteiden tavoitteena on saada Keitele Group ymmärtämään työehtosopimuksen merkitys, ja saada yrityskohtainen neuvottelu työehtosopimuksesta käynnistettyä. Teollisuusliiton tehtävänä on järjestää työehtosopimuksen tasoiset työehdot jäsenilleen kaikissa yrityksissä.

Keitele Group on järjestäytymätön yritys, jolloin työrauhavelvoite ei ole voimassa.

Saarto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työvoimaviranomaisilla ei ole oikeutta välittää työntekijöitä saarron alaiseen yritykseen ja sitä, että Teollisuusliitto boikotoi Keitele Groupin tuotteita.

Keitele Group pitää Teollisuusliiton painostustoimia perusteettomina. Yhtiö sanoo noudattavansa alan voimassa olevaa työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Suomen Yrittäjät on ihmeissään tavasta, jolla jotkut ammattiliitot estävät voimatoimin metsäalan yrityksissä paikallisen sopimisen oman henkilöstönsä kanssa ja pakottavat tekemään liittojen kanssa sopimuksia.

”Liittojen rähinälinja vie Suomesta työpaikat ja investoinnit. Tämän maksaa suomalainen duunari, yrittäjä ja metsänomistaja”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen valittelee.

Pentikäisen mukaan Teollisuusliitto pelottelee Keiteleen avulla muita yrityksiä tekemään sopimuksia vain Teollisuusliiton kanssa.

”Tämä on sysimustaa valtapolitiikkaa”, Pentikäinen lataa.

Keitele on toiminut lakien ja asetusten mukaisesti, eikä Rakennusliitolla ja AKT:lla ei ole mitään tekemistä Keiteleen neuvottelutilanteen kanssa, Pentikäinen toteaa. Tästä huolimatta ne voivat hänen mukaansa aiheuttaa yritykselle mittavaa vahinkoa.

”Suomessa pitää olla oikeusvaltion pelisäännöt ja tavat myös työmarkkinoilla. Harhaanjohtaminen ja kohtuuton painostus eivät kuulu sivistysvaltioon”, Pentikäinen sanoo.

Keitele-konserni työllistää suoraan yli 500 henkeä Keiteleellä, Alajärvellä ja Kemijärvellä sekä välillisesti monin verroin isossa osassa maata. Se on vienyt läpi lähes 200 miljoonan euron investointiohjelmaa. Keitele Groupin tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin. Se maksaa merkittävästi suomalaisille metsänomistajille ja arvoketjunsa yrittäjille.

”Keitele on sytyttänyt valot Kemijärvelle ja tuonut leivän satojen perheiden pöytiin hyvinä ja pahoina päivinä. Se ei ole lomauttanut eikä irtisanonut, kun on ollut vaikeita aikoja. Ay-liike kiittää laittamalla yrityksen polvilleen vain valtasyistä. Tämä on hävytöntä”, Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mielestä Ay-liikkeen viesti on selvä: Suomeen ei kannata investoida.

”Tämä viesti kannattaa yrittäjien ottaa vakavasti eri puolilla maata”, hän toteaa.