Keskuspankin pääjohtaja myöntää inflaatiohaasteen

USA:n keskuspankin pääjohtaja ilmoitti tiistaina, että riski pitempiaikaisesta korkeammasta inflaatiosta on noussut.

Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajan puhe maan senaatin pankkivaliokunnassa herätti tiistaina markkinoilla paljon mielenkiintoa.

Pääjohtaja Jerome Powell ja keskuspankki Fed ovat tähän asti johdonmukaisesti esittäneet, että Yhdysvaltojen inflaation kiihtyminen on väliaikaista. Vuositason inflaatio on noussut jo 6,2 prosenttiin.

Nyt Powell kuitenkin myönsi, että riski pitempiaikaisesti korkeammasta inflaatiosta on kasvanut. Hän kuitenkin pitää edelleen kiinni näkökannastaan, että korkea inflaatio on väliaikainen ilmiö.

USA:n keskuspankki Fedin tavoite on pitää inflaatio kahdessa prosentissa. Mikäli inflaatio pysyy korkeana, voi keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan jo ensi vuoden puolessa välissä.

Powell otti myös kantaa koronaviruksen omikron-muunnokseen. Hänen mukaansa se uhkaa hidastaa talouden ja työmarkkinoiden elpymistä Yhdysvalloista ja pahentaa epävarmuutta inflaation kehityksestä.

Etelä-Afrikassa havaitussa muunnoksessa on noin 50 mutaatiota, joista yli 30 on piikkiproteiinissa, jonka avulla virus voi sitoutua ihmisen soluihin. Uuden koronamuunnoksen leviäminen on vielä alkuvaiheessa, eikä ole vielä selvää, kuinka vakavia oireita se aiheuttaa rokotetuille henkilöille.

Fedin pääjohtaja otti kantaa myös velkakirjojen osto-ohjelman lopettamiseen. Keskuspankki saattaa lopettaa osto-ohjelman muutamia kuukausia suunniteltua aiemmin.

”Tarkastelemme nyt taloutta, joka on erittäin vahvassa kunnossa ja inflaatiopaineet erittäin korkeat. Se tarkoittaa, että meidän on asianmukaista keskustella aiheesta seuraavassa kokouksessamme – joka on parin viikon kuluttua – olisiko tarkoituksenmukaista lopettaa ostomme muutama kuukausi aikaisemmin”, Powell kertoi kongressille tiistaina.

Aiemmin tässä kuussa Fedin päätöksentekokomitea ilmoitti, että se alkaa vähentää asuntolainavakuudellisten arvopapereiden ja Yhdysvaltain valtiolainojen ostoja, joita se oli ostanut noin 120 miljardin dollarin kuukausivauhdilla pandemian syvyyksistä lähtien.

Fed on alkanut hidastaa prosessia noin 15 miljardilla dollarilla kuukaudessa, mikä pysäyttäisi niin sanotun määrällisen keventämisohjelman kokonaan ensi vuoden puoliväliin mennessä.