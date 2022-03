Ukrainan sota toi yrityksiin materiaalipulan – Yritysjohtajien Nato-kannatus vankkaa

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala.

Raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet ja hinnannousu aiheuttavat yrityksille enenevässä määrin vaikeuksia.

Suomalaisista yrityspäättäjistä 73,5 prosenttia haluaisi Suomen liittyvän puolustusliitto Naton jäseneksi, selviää kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. Kysely tehtiin Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen 15.-17.3. ja siihen vastasi lähes 2000 kauppakamarien jäsenyritystä ympäri Suomen kaikilta eri toimialoilta.

Kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä jäsenyyttä vastustaa vain 7,1 prosenttia ja 19,4 prosenttia ei osaa sanoa. Yrityspäättäjien tuki Nato-jäsenyydelle on siis vielä suurempi kuin tuoreiden mielipidemittausten mukaan kansalaisten tuki Nato-jäsenyydelle.

”Ideaalitilanteessa yritysten ja elinkeinoelämän ei tarvitsisi olla huolissaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin muuttanut ihan kaiken. Kyselyn viesti on hyvin selvä: yrityksissä koetaan, että Nato-jäsenyys loisi turvaa ja vakautta myös yrityksille ja elinkeinoelämälle ja sitä myöten kaikille meille suomalaisille”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Yrityksiä vaivaa edelleen pula osaavasta työvoimasta. 41 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan toimintaa.

Kyselystä selviää myös, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet ja hinnannousu aiheuttavat yrityksille enenevässä määrin vaikeuksia. 40,1 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu rajoittaa yrityksen toimintaa ja 32,6 prosenttia vastasi, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet haittaavat toimintaa. Vastaajista 31 prosenttia kertoi, että myös logistiikkavaikeudet ja siihen liittyvät kohonneet kustannukset vaikeuttavat toimintaa.

Rommakkaniemen mukaan yritysten logistiikkavaikeudet ovat ongelmia, jotka näkyvät normaalia enemmän eli ovat ainakin osin sodan aiheuttamia.

”Nämä ongelmat haittaavat nyt yrityksiä ja vääjäämättä näkyvät myös kuluttajille pian esimerkiksi tietynlaisten tuotteiden saatavuusongelmina”, Romakkaniemi toteaa.

Turussa toimiva kansainvälinen teknologiayritys Stera Technologies on kärsinyt sodan alettua merkittävästä materiaalipulasta. Yritys on tuonut terästä Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä, ja vaikutukset ovatkin olleet yrityksen toimintaan sodan ja pakotteiden myötä merkittävät.

”Tilanteelle ei ole nyt löydettävissä nopeita ratkaisuja, vaikka uusista kanavista käydäänkin neuvotteluja. Olemme hyvin tiiviissä yhteistyössä kommunikoineet asiakkaidemme kanssa, hakeneet vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kaikilla on ollut ymmärrystä tilanteeseen”, kuvailee yhtiön toimitusjohtaja Jussi Ohlsson.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 62 prosenttia arvioi, että Venäjän sota ja pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan joko merkittävästi tai jonkin verran. Yrityksistä 25 prosenttia vastaa, etteivät sota ja pakotteet vaikuta yrityksen toimintaan millään lailla. Reilu 12 prosenttia ei vielä osaa sanoa, onko sodalla ja pakotteilla merkitystä yrityksen toimintaan.

”Yritykset ymmärtävät hyvin pakotteiden tarpeellisuuden, eivätkä vastusta niitä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että niistä aiheutuu monille yrityksille merkittäviä vaikeuksia, kuten on jo nähty. Tämä vaatii yrityksiltä monenlaisia sopeutuksia sekä strategian uudistamista. Suomalaisella osaamisella on onneksi kysyntää maailmalla”, sanoo Romakkaniemi.