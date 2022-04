Tässä etätyöntekijän tärkeimmät verovähennykset – kaikki eivät tule veroilmoitukselle automaattisesti

Kaikki etätyöntekijälle tärkeät verovähennykset eivät siirry automaattisesti veroilmoitukselle.

Kaikkien palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyt veroilmoitukset ovat nyt OmaVerossa. Esitäytetty veroilmoitus pitää aina tarkistaa. Jos kaikki tiedot esitäytetyllä ovat oikein, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään.

Jos verovelvollinen ei korjaa ja täydennä tietojaan, katsotaan hänen antaneen esitäytetyn veroilmoituksen mukaisen veroilmoituksen. Verovelvollisen velvollisuus on poistaa tarpeettomat vähennykset, kuten toteutumattomat matkakulut.

Mikäli myöhemmin havaitaan, että veronmaksaja on vaatinut aiheettoman vähennyksen tai veronalaisia tuloja ei ole ilmoitettu, voi hän joutua maksamaan veronkorotuksia lisäverojen lisäksi.

Palkan- ja eläkkeensaajien veroilmoitusten määräpäivät ovat 10.5., 17.5. ja 24.5 Oma määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

Yli 400 000 henkilöä haki ensimmäiseltä koronavuodelta 2020 työhuonevähennystä, kertoo Verohallinto. Määrä on yli neljä kertaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

”Todennäköisesti työhuonevähennyksiä ilmoitetaan paljon myös tänä vuonna, sillä etätyöskentely jatkui laajasti vuonna 2021”, sanoo ylitarkastaja Minna Palomäki Verohallinnosta.

Työhuonevähennys pitää täydentää itse

Työhuonevähennys ei siirry veroilmoitukselle automaattisesti aikaisempien vuosien perusteella. Se pitää siis täydentää veroilmoitukselle, ellei työhuonevähennystä ole ilmoittanut jo viime vuonna muutosverokortin hakemisen yhteydessä.

Verohallinto tekee automaattisesti palkansaajille 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimisvähennykseen lasketaan työhuonevähennys sekä esimerkiksi tietoliikennekulut ja työvälineistä aiheutuneet kulut.

Jos yhteenlasketut tulonhankkimismenot viime vuodelta eivät ylitä 750 euroa, menoja ei tarvitse ilmoittaa.

Kaavamainen vähennys on yksinkertaisin

Helpoin tapa työhuonevähennyksen tekemiseen on niin sanottu kaavamainen työhuonevähennys. Siinä kohdalla kuluja ei tarvitse eritellä eikä niistä tarvitse esittää tositteita.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, sähkön, lämmön ja siivouksen. Myös kalusteet, eli työpöytä tai työtuoli sisältyvät kaavamaiseen vähennykseen, eli niitä ei voi vähentää enää erikseen.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus määräytyy etätyöpäivien mukaan.

”Jotta vähennyksen saa, OmaVerossa pitää valita, kuinka paljon on tehnyt etätöitä viime vuonna: yli vai alle puolet koko vuoden työpäivistä vai satunnaisesti”, ylitarkastaja Minna Palomäki kertoo.

Jos on tehnyt kokopäiväisesti etätöitä yli puolet viime vuoden kaikista työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 920 euroa. Jos etätöitä on puolestaan tehnyt säännöllisesti alle puolet vuoden työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 460 euroa.

Satunnaisesti etätöitä tekevät saavat kaavamaisen 230 euron vähennyksen. Jos puolisoista kumpikin on tehnyt etätöitä, kumpikin voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen etätyöpäivien määrän mukaisesti.

Todellisten kulujen mukaan tapahtuva työhuonevähennys

Etätyöstä aiheutuvia kuluja voi vähentää myös todellisten kulujen mukaan. Silloin vähennyksen hakijalla pitää olla tositteet tehdyistä hankinnoista.

”Satunnaisesti etätöitä tehneet eivät voi vähentää kalustehankintoja todellisten kulujen mukaan, vaan etätyötä pitää olla tehnyt huomattavasti”, Palomäki kertoo.

Työhuonevähennys kannattaa tehdä todellisten kulujen mukaan vain, jos hankinnat ja mahdollinen työtilakustannus ylittävät kaavamaisen työhuonevähennyksen määrän.

Työhuonevähennys pienentää verotettavien tulojen määrää. Paljonko maksettavien verojen määrä pienenee vähennyksen ansiosta, riippuu palkansaajan tulosta.

”Joka tapauksessa kyse on pienistä summista. Keskituloisella puhutaan muutamista kymmenistä euroista”, Palomäki sanoo.

Työvälineet ja nettiyhteys myös vähennyskelpoisia kuluja

Työhuonevähennyksen lisäksi etätöitä tehnyt voi vähentää kuluja maksamistaan työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näytöstä tai näppäimistöstä. Hankittujen työvälineiden pitää olla pääasiassa työkäytössä.

Myös nettiyhteydestä voi vähentää kuluja työvälineiden ja työhuonevähennyksen lisäksi. Jos nettiyhteys on pääasiassa työkäytössä, kulut voi vähentää kokonaan. Jos nettiyhteys on osittain työkäytössä, kuluista voi vähentää puolet.

Jos puolisot käyttävät samaa tietoliikenneyhteyttä tulonhankinnassa, he voivat molemmat vähentää nettiyhteyden kuluja 25–50 % kulujen kokonaismäärästä.

Lue myös tämä: Verohallinto listasi yleisimmät vähennykset