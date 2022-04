Paperirahan ostovoima katoaa vauhdilla

Pandemian alusta keskuspankit ovat pumpanneet talouteen yli 30 biljoonaa, eli 30 000 miljardia dollaria.

Markkinoille pumpatun valuutan ja nollakorkojen vaikutuksia ovat mm. osakemarkkinoiden kuplaantuminen ja kiihtyvä inflaatio. Inflaatio, eli paperirahan ostovoiman heikkeneminen on nyt virallisissa luvuissa Yhdysvalloissa 8,5 prosenttia ja Euroalueella 7,5 prosenttia.

Kukaan ei voi varmaksi tietää dollarin tai euron inflaation kehitystä vuoden päähän. Sen sijaan bitcoinin inflaatio on 1,7 prosenttia ja kehitys on kaikille avoimesti selvillä seuraavat 118 vuotta ja koko rahajärjestelmän olemassaolon ajan. Valitse rahasi järjellä.

Maailman talous on tiukimmassa tilanteessa sukupolviin. Vuoden 2008 finanssikriisistä käynnistynyt elvytyskierre on ajanut käteisen ostovoiman kankkulan kaivoon ja valtiot mielettömiin velkoihin.

Keskuspankit ovat ajautuneet skitsofreeniseen tilanteeseen. Inflaation nousu on hillittävissä vain korkoja nostamalla, mutta korkoja ei päästä nostamaan ylivelkaantuneen talouden tähden. Vaihtoehtoina on siis paperirahan arvon (ja sitä myötä myös velkojen arvon) nollaaminen inflaation kautta tai talouden romahduttaminen korkoja nostamalla. Ensin mainittu vaihtoehto vaikuttaa huomattavasti todennäköisemmältä, sillä inflaation syyksi voidaan esittää lähes kaikkea muuta kuin päättäjiä itseään. Kukapa haluaisi ottaa vastuulleen talouden romahduttamisen?

Erityisen surullinen näkymä on kotimaassa. Siinä missä lukuisat muut valtiot ovat kasvattaneet talouttaan onnistuneesti ilmaisella velalla on Suomen talous vieläkin alle vuoden 2008 tason. Saimme siis rutkasti uutta velkaa ilman minkäänlaisia tuottoja. Kiitosta vaan päättäjille.

Katsomista on myös kansalaisten henkilökohtaiseen talouskäyttäytymiseen. Suomalaisten yleisin tapa säästää pahan päivän varalle on pankkitili, joille on varoja kerrytetty jo yli 100 miljardia euroa. Säästäminen pankkitilille on etenkin nykyään erityisen tappiollinen ratkaisu. Ostovoima sulaa jatkuvasti ilman minkäänlaista mahdollisuutta tuottoihin. Riskinä sen sijaan on, että pahan päivän saapuessa tallettajan pääsy pankkitilin varoihin on estetty. Ei mahdollisuutta tuottoihin, vain tappioita ja uhkia.

Tarvitsemme kipeästi avointa, niukkaa, ennustettavaa ja poliitikoista tai pankkiireista riippumatonta rahaa. Hyvä uutinen on, että Bitcoin on jo keksitty. Nyt se täytyy vain tunnistaa, ymmärtää ja soveltaa käyttöön.

Viikon muita tapahtumia

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen piti puheen, jossa hän tunnisti Bitcoinin olevan merkittävä innovaatio.

Crypto.com ennustaa Bitcoinilla ja kryptovaluutoilla olevan 1 000 miljoonaa käyttäjää vuoden 2022 loppuun mennessä.

Arcane Researchin mukaan yli 80 miljoonalla ihmisellä on nyt suora pääsy Bitcoinin salamaverkkoon.

Elokuvateatterijätti AMC ottaa nyt vastaan bitcoinia Yhdysvaltain teattereissa.

Hollantilainen matkatoimisto Taylor Travel hyväksyy nyt bitcoinit maksuvälineenä.

MicroStrategyn hallituksessa 4 johtajaa nostavat palkkionsa bitcoinissa.

Venäjän valtiovarainministeriö valmistelee säädöstä, joka laillistaa bitcoinin ja kryptovaluutat maksuvälineenä.

Yli 63 % bitcoineista on pysynyt samassa osoitteessa yli vuoden.

Portugalin keskuspankki myönsi ensimmäistä kertaa pankille kryptolisenssin.

Singaporen korkein oikeus määritti bitcoinin lailliseksi omaisuudeksi.

Brasilian senaatti ilmoitti bitcoinin asemaa selkeyttävän lain hyväksymisestä.

Nexo ja Mastercard tuovat markkinoille kryptoilla taatun maksukortin.

Maksujätti FIS ryhtyy yhteistyössä Fireblocksin kanssa tarjoamaan instituutiotason bitcoinin ja kryptovaluuttojen omaisuudenhallintapalveluita.

Nasdaqin tutkimuksen mukaan 86 % sijoitusneuvojista on kiinnostunut lisäämään bitcoinin määrää portfolioissa seuraavan vuoden aikana.

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

