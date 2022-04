Miksi osakemarkkina sukeltaa?

Keskeisin syy löytyy muuttuneista koronnosto-odotuksista.

Perjantaina nähtiin Yhdysvalloissa suurin päiväkohtainen pudotus sitten lokakuun 2020. Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 laski 2,77 prosenttia, Dow Jones 2,82 prosenttia ja Nasdaq 100 päätyi 2,65 prosenttia miinukselle.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi torstaina kannattavansa 50 korkopisteen eli 0,50 prosenttiyksikön koronnostoa toukokuun kokouksessa.

Torstain ja perjantain kurssilaskun perusteella näyttää siltä, että osa sijoittajista ei odottanut niin suurta koronnostoa ja siksi kommentit saivat aikaan myyntiaallon osakemarkkinoilla. Powellin kommenttien myötä 50 korkopisteen koronnosto on nyt se todennäköisin vaihtoehto toukokuussa.

Pääjohtaja kertoi myös torstaina, että eritoten nyt Fedin tärkein tavoite on inflaation taltuttaminen ja näin ollen kuluttajahintakehityksen vakauttaminen.

Osakemarkkinoiden kurssilasku johtuu osittain myös muuttuneista koronnosto-odotuksista kesä- ja heinäkuun korkokokouksien osalta.

Futuurimarkkinoilla hinnoitellaan CME FedWatch Toolin mukaan nyt peräti 94 prosentin todennäköisyyttä, että ohjauskorkoa nostetaan 75 korkopistettä kesäkuussa. Se olisi toteutuessaan suurin koronnosto sitten marraskuun 1994. Vielä torstaina ennen Powellin kommentteja todennäköisyys oli 70 prosenttia ja viikko sitten vain 28 prosenttia.

Myös heinäkuun futuurihinnoittelu viittaa merkittäviin koronnostoihin. Silloin markkinoiden mukaan Fed nostaa ohjauskorkoa todennäköisimmin 50 korkopistettä. Mikäli markkinoiden odotukset toteutuisivat, ohjauskorko olisi jo 2,00-2,25 prosentin haarukassa heinäkuun koronnostojen jälkeen.

Osakemarkkinoiden kurssilaskun takana on myös muita tekijöitä kuin sijoittajien herääminen koronnostoihin. Taantuman todennäköisyys on kasvanut viime kuukausien aikana. Myös sitä on alettu hinnoittelemaan osakemarkkinoilla.

Sijoittajien mielestä osakkeet eivät ole enää yhtä ylivoimainen omaisuusluokka verrattuna viime vuosiin, jolloin koronnosto-odotukset olivat maltillisemmat ja rahapolitiikka muutoinkin elvyttävämpää.

Tuloskaudella on nyt suuri merkitys osakemarkkinoiden kehitykseen. Tähän mennessä tuloskausi on ollut Yhdysvalloissa parempi kuin keskimäärin. S&P 500 -indeksin yhtiöistä 99 on raportoinut vuoden ensimmäisen kvartaalin liiketoiminnan luvut. Niistä peräti 77,8 prosenttia on ylittänyt Refinitivin datan mukaan analyytikoiden odotukset. Tyypillisesti lukema on ollut noin 66 prosenttia.

Kesä- ja heinäkuun ”rohkea” ennuste koronnostojen suuruudesta saattaa avata osakesijoittajille ostopaikkoja, jos odotetut koronnostot eivät toteudu.

Markkinoiden arvioima 94 prosentin todennäköisyys kesäkuulle kuulostaa korkealta, koska sitä ennen saadaan paljon erilaisia makrotalouden lukuja ja toisaalta markkinoiden kestävyyttä mitataan toukokuun koronnostojen jälkeen.