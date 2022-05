Miksi osakemarkkinoiden volatiliteetti pysyy todennäköisesti korkeana lähikuukausina?

Inflaatio ratkaisee osakemarkkinoiden suunnan.

Kuluva vuosi on alkanut Yhdysvaltain osakemarkkinoilla heikoiten sitten vuoden 1939, jos kehitystä arvioidaan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden perusteella.

Myös toukokuu on ollut tähän mennessä mollivoittoinen. Maailman seuratuin osakeindeksi, S&P 500, on halventunut noin neljä prosenttia.

Kurssilaskun vuoksi osakemarkkinoiden volatiliteetti on kohonnut tänä vuonna. Volatiliteetti-indeksi VIX on keskimäärin sulkeutunut päivän päätteeksi lukemaan 25,50.

Edellisen kerran vuositasolla yhtä korkeita lukemia nähtiin vuonna 2020, jolloin päivän päätös oli keskimäärin 29,25. Sitä ennen volatiliteetti oli kutakuinkin samalla tasolla finanssikriisin vuosina 2008 ja 2009, joista esimerkiksi jälkimmäisenä volatiliteetti-indeksi oli keskimäärin 31,48 prosenttia.

Historian perusteella VIX-indeksi on keskimääräistä korkeammalla tasolla, jos se on yli 20. Normaali VIX:in taso on välillä 12-20. Sitä vastoin matala volatiliteetti tarkoittaa, että VIX on alle 12.

Miksi volatiliteetti on todennäköisesti korkea myös lähikuukausina?

Tällä hetkellä käynnissä on osakemarkkinoiden arvostuskertoimien supistuminen kohti kestävämpää tasoa.

Viime vuosien kurssinousu oli paljolti ultrakevyen rahapolitiikan ansiota. Nyt rahapolitiikkaa kiristetään eli korkoja nostetaan ja määrällistä elvytystä supistetaan korkean inflaation vuoksi.

Inflaatiokehitys näyttelee siis keskeistä roolia niin rahapolitiikassa kuin osakemarkkinoilla. Osakemarkkinoiden volatiliteetti pysyy kenties korkeana niin kauan kuin Fed jatkaa rahapolitiikan kiristämistä.

Monet ekonomisteista arvioivat, että inflaatio on jo saavuttanut syklin huippunsa. Maaliskuussa kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa 8,5 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.

TD Securitiesin James Rossiter ennustaa kuitenkin, että monien ekonomistien ja myös Fedin arvio kuluttajahintojen nousun hidastumisesta saattaa olla liian optimistinen. Rossiterin arvion mukaan inflaatiokehityksessä on ollut yhä selvä momentum ylöspäin.

Société Généralen Subadra Rajappa kommentoi taloussivusto MarketWatchille, että markkinoilla odotetaan inflaation hiipuvan asteittain. Hän arvioi suurimman riskin olevan, että markkina ei tiedä, ettei se tiedä. Näin ollen odotettavissa on kenties myös jatkossa korkean volatiliteetin kuukausia, koska epävarma inflaatiokehitys on keskeinen osakemarkkinoiden kurssiajuri.

Taantumariskiä ei vielä kunnolla hinnoitella osakemarkkinoilla

Wall Streetin analyytikot arvioivat, että S&P 500 -indeksin tulossumma kasvaa ensi vuonna. Käytännössä se tarkoittaa, että analyytikoiden konsensus ei usko taantumaan tai ei ainakaan tee tulosennusteita, joissa taantuma olisi perusskenaario. Näin ollen tulosennusteita laskettaisiin urakalla, jos taantumasta tulisi todennäköisin vaihtoehto. Se ruokkisi lisää osakekurssilaskua.

Finanssimarkkinoiden dataa analysoivan DataTrekin perustaja Nick Colas arvioi, että S&P 500 -indeksin tulisi laskea 3525 pisteeseen, jotta markkina hinnoittelisi 50 prosentin todennäköisyyden taantumalle. Tällä hetkellä S&P 500 -indeksin pisteluku on 4001,05.

Analyytikoiden tavoitehinnat seuraavat yleensä viiveellä osakemarkkinoiden kehitystä. Tänä vuonna tavoitehintoja on merkittävästi laskettu erityisesti teknologiayhtiöiden osakkeissa.

Itse sijoitussuositukset ovat pysyneet monissa tapauksissa ennallaan. Sijoitussuosituksia muutettaisiin, jos taantumariski kasvaisi merkittävästi ja liikevaihto- sekä tulosennusteita sen vuoksi laskettaisiin.

Analyytikoiden osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste kuluvalle vuodelle on S&P 500 -indeksin yhtiöillä 227,50 dollaria ja ensi vuodelle 250,53 dollaria. Ne tuskin toteutuisivat, jos Yhdysvaltoihin tulisi taantuma. Viime vuoden 2021 toteutunut osakekohtainen tulos oli 208,53 dollaria.

UBS:n David Lefkowitz kommentoi MarketWatchille, että sveitsiläispankin perusskenaario perustuu kuitenkin taantuman välttämiseen. Jos perusskenaario toteutuu, niin osakemarkkina kallistuu vuoden toisella puoliskolla.

UBS:n näkemys makrotalouden kehityksen osalta on perusskenaarion osalta varsin epävarma. Lefkowitz arvioi, että suurin reaalikorkojen nousu on tällä erää takana, mutta suunta saattaa edelleen olla ylöspäin, koska Fed jatkaa taistelua inflaation nujertamiseksi.