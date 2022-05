Suursijoittaja Bill Ackman: Osakemarkkinat romahtavat, koska sijoittajat eivät luota keskuspankkiin

Inflaatio laukkaa Yhdysvalloissa nyt korkeampana kuin kertaakaan 40 vuoteen. Huhtikuun inflaatio oli 8,3 prosenttia. Se on saanut USA:n keskuspankin muuttamaan rahapolitiikan kurssia. Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell arvioi, että myös kesä- ja heinäkuun korkokokouksissa ohjauskorkoa nostetaan 0,50 prosenttiyksiköllä.

Toukokuun 0,50 prosenttiyksikön koronnosto oli suurin vuoden 2000 jälkeen.

Kohonnut inflaatio on yksi osakemarkkinoiden näkymiä tällä hetkellä rasittava tekijä. Tärkeimmät USA:n osakeindeksit ovatkin olleet viime viikkoina laskussa.

Onko keskuspankin rahapolitiikka nyt riittävän tiukkaa lannistamaan inflaatio ja palauttamaan sijoittajien luottamus markkinoihin?

Pershing Square Capital Management -yhtiö perustaja ja toimitusjohtaja Bill Ackman väittää, että sijoitusmarkkinat elävät nyt epävarmassa ympäristössä, koska Yhdysvaltain keskuspankki Fed on menettänyt uskottavuutensa yrittäessään torjua inflaatiota.

”Inflaatio on karannut käsistä. Inflaatio-odotukset karkaavat käsistä. Markkinat romahtavat, koska sijoittajat eivät ole varmoja siitä, että keskuspankki pysäyttää inflaation”, Ackman kirjoittaa Twitterissä.

Kun nyt USA:n inflaatio on noussut 40 vuoden huippulukemiin, Fed on luonut alaspäin suuntautuvan markkinakierteen ja säikäyttänyt ostajat, hän arvioi.

Inflation is out of control. Inflation expectations are getting out of control. Markets are imploding because investors are not confident that the @federalreserve will stop inflation. If the Fed doesn’t do its job, the market will do the Fed’s job, and that is what