Martelan tuloskunto laski selvästi

Martela onnistui kasvattamaan myyntiään haastavassa markkinatilanteessa, mutta tuloskehityksessä yhtiö otti reippaasti takapakkia.

Toimistotilaratkaisuja tarjoavan Martelan liikevaihto julkisti perjantaiaamuna kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Liikevaihto nousi vertailukaudesta 5,9 prosenttia 25,3 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen liiketulos laski 1,2 miljoonasta eurosta 0,6 miljoonaan euroon. Liiketulos nousi 1,2 miljoonasta eurosta 2,1 miljoonaan euroon. Liiketulokseen vaikutti positiivisesti Nummelan tuotanto- ja logistiikkakeskuksen myynti- ja takaisinvuokraussopimuksesta syntynyt 1,5 miljoonan euron voitto.

Osakekohtainen tulos nousi 0,19 eurosta 0,48 euroon.

Analyysitalo Inderes odotti 1,4 miljoonan euron oikaistua liikevaihtoa ja 2,3 euron osakekohtaista tulosta. Toteumaluvut jäivät siis selvästi Inderesin odotuksista.

Yhtiön tilaukset kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden ajankohtaan nähden Ruotsissa ja Norjassa, mutta laskivat Suomessa ja Muissa maissa.

Martelan toimitusjohtaja Ville Taipale kertoo, että kolmannella vuosineljänneksellä markkinoiden epävarmuus jatkoi vahvistumistaan. Inflaation ja korkojen nousun vaikutukset näkyivät myös Martelan liiketoiminnassa.

Taipaleen mukaan vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat kasvaneet materiaali- ja työkustannukset sekä panostukset tulevaisuuden kasvuun. Nummelan tuotanto- ja logistiikkakeskuksen myynti vaikutti kuitenkin positiivisesti Martelan käytettävissä oleviin kassavaroihin ja antaa yhtiölle vapautta suhteuttaa käyttöpääoma vallitseviin olosuhteisin.

Martelaa rasittavat tutut makrotalouden haasteet.

”Sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus on vaikuttanut negatiivisesti markkinatilanteeseen sekä raaka-aineiden hintatasoon ja saatavuuteen. Inflaation kiihtyminen ja korkotason nouseminen tulevat myös vaikuttamaan markkinatilanteeseen. On edelleen vaikea arvioida, miten suuri vaikutus edellä mainituilla seikoilla on liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen keskipitkällä aikavälillä”, Taipale kertoo.

Vaikka korona on jo hellittänyt, Martela uskoo edelleen, että työn tekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa.

”Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on vain yksi monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin”, Taipale toteaa.

Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten asteittainen poistuminen on vaikuttanut positiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön sekä Skandinaviassa kuin muissakin maissa.

Yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä. Martela-konserni arvioi koko vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan yli 10 prosenttia edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan positiivinen.