Dovre Groupin tuloskasvu hyytyi

Dovre Group on kasvanut viime vuodet häikäisevällä vauhdilla. Nyt kasvunäkymien ylle on tullut epäilyksen varjo.

Projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja Dovre Group on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Vuosien 2018-2022 aikana yhtiön liikevaihto on noussut 66 miljoonasta eurosta 203 miljoonaan euroon. Tuloskasvu on ollut vieläkin vauhdikkaampaa.

Nyt kasvu on kuitenkin hyytynyt. Kuluvan vuoden ensimmäiselläkin vuosineljänneksellä liikevaihto laski vertailukaudesta 4,3 prosenttia vajaaseen 46 miljoonaan euroon. Konsultointi kasvoi 17 prosenttia, mutta uusiutuvan energian liiketoiminta laski 23 prosenttia. Uusiutuvan energian liiketoiminta koostuu Dovren vuonna 2021 ostamasta Suvic Oy:n liiketoiminnasta.

Erityisesti norjan kruunun heikentyminen vaikutti negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi noussut tammi–maaliskuussa 4,9 prosenttia vertailukaudesta 4,3 prosentin laskun sijaan.

Liikevoitto pysyi kuitenkin viime vuoden tasolla 1,7 miljoonassa eurossa.

Dovre Groupin toimitusjohtaja Arve Jensen kertoo, että projektiliiketoiminnan ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi merkittävästi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä projektiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi 17 prosenttia.

Uusiutuvassa Energiassa liiketoiminnan kausiluonteisuus on muita segmenttejä voimakkaampaa tuulipuistojen rakentamisen tapahtuessa pääosin kesäkaudella. Jensenin mukaan tuulipuistojen rakentamismarkkina on ollut vähemmän aktiivinen kuin vuonna 2022, mikä on luultavasti johtunut kohonneista pääomakustannuksista sekä rajallisesta kapasiteetista ottaa vastaan ​​uusia liittymispyyntöjä valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Projektihenkilöstö- ja konsultointiliiketoiminnan kasvua on tukenut yhtiön palveluiden lisääntynyt kysyntä erityisesti Norjassa. Maantieteellisesti myynti kasvoi eniten Pohjois-Amerikassa ja EMEA-maissa, Jensen kertoo.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta on toimitusjohtajan mukaan tullut tärkeä osa liiketoimintaa.

”Suvic Oy allekirjoitti maaliskuussa arvoltaan noin 18 miljoonan euron EPC-urakkasopimuksen aurinkopuiston rakentamisesta CPC Finland Oy:n kanssa. Aurinkopuisto on maksimiteholtaan 32 MW ja näin Suomen suurin rakentamisvaiheessa oleva tai valmistuessaan rakennettu aurinkovoimala. Vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 32 000 MWh. Kyseessä on Dovre Groupin merkittävä laajentuminen uudelle liiketoiminta-alueelle.”

Jensenin mukaan Dovren toimintaympäristöön liittyy useita huolenaiheita, kuten nykyinen geopoliittinen tilanne ja korkea inflaatio. Toimitusjohtaja uskoo kuitenkin kysynnän kasvuun.

”Samanaikaisesti energian kysyntä pakottaa valtioita ja yksityistä sektoria hakemaan uusia energiatehokkaita ratkaisuja, minkä uskomme vauhdittavan kysyntää kaikilla liiketoiminta-alueillamme.”

Uusi määräaikaista henkilöstövuokrausta koskeva lainsäädäntö Norjassa astui voimaan 1. huhtikuuta. Jensenin mukaan uudella lainsäädännöllä on ollut vain vähäisiä kielteisiä vaikutuksia Dovrelle.

”Energia-alalla ammattiliitot ja yritysasiakkaamme ovat pystyneet neuvottelemaan sovinnollisia ratkaisuja uuden lainsäädännön vaatimuksien suhteen. Julkisella sektorilla osa asiakkaista on viivästyttänyt tarjouspyyntöjään, mutta suuren asiantuntijoiden kysynnän vuoksi suhtaudumme edelleen myönteisesti markkinoiden kehitykseen”, toimitusjohtaja toteaa.

Dovre pitää lähiajan näkymät ennallaan.

Dovre Group ennustaa liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan vuodesta 2022 ja liikevoiton olevan noin vuoden 2022 tasolla.