Hintakuri palkitsee kannattavuudessa – Kone vahvisti eniten liikevoittoaan hissiyhtiöstä  

Vauraamman puoleinen piensijoittajakin pystynee yhä loikkaamaan hissien ja liukuportaiden kyytiin.

Hissiyhtiö Koneen nousemista ylös kuilusta kuvastaa se, että yhtiön osakekurssi ponnahti yli viisi prosenttia keskiviikkoisen tulosjulkistuksen jälkeen.

Konetta pystyi vielä viime vuoden syyskuussa ostamaan noin 38 euron hinnalla per osake. Osakekurssi on vuoden alusta noussut 10,3 prosenttia ja päätyi keskiviikkona lähes 52 euroon.

Yli 72 euron historialliseen huippuhintaan kertyy vielä matkaa.

Koneen kovimpien kilpailijoiden, amerikkalaisen Otiksen ja sveitsiläisen Schindlerin osakekurssit jäivät hieman miinukselle viikon ajalta.

Otis julkisti ensimmäisen kvartaalin tuloslukunsa myös Koneen tavoin keskiviikkona ja Schindler viikkoa aikaisemmin.

Kone paransi alkuvuodesta osakekohtaista tulostaan 42 prosenttia eli 0,25 eurosta 0,36 euroon ja Otis 0,76 dollarista 0,80 dollariin.

Kone kallein hissikolmikosta

Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo viittaa Bloombergin ennusteeseen ja toteaa, että Koneen osinkotuotoksi tulee kohtuullinen eli 3,5 prosenttia kuluvalle vuodelle. Otiksen osinkotuotto olisi 1,6 prosenttia ja Schindlerin 2,1 prosenttia.

”Koneen p/e-luvuksi tulee yhtiön kuluvan vuoden ennusteella 28,4 eli Kone on siten kallein hissikolmikosta. Schindlerillä on p/e-luku on 25,5 ja Otiksella 23,0,” Angervuo toteaa.

Koneen p/e-luku on kaksinkertainen verrattuna Helsingin pörssin arvoon. Angervuon mukaan palvelut turvaavat tulovirtaa.

Sijoittajat noteeraavat Koneen osavuodesta, että Kiina alkaa löysätä rahahanojaan kiinteistöpuolella, mikä avittanee hissiyhtiöiden ja Koneen tilauskertymiä uusissa hisseissä loppuvuoden aikana.

Kone nosti eniten liikevoittoaan

Kiinan sakkaus on hidastanut hissiyhtiöiden myyntiä uusissa laitteissa, joissa Kone on länsimaisista hissiyhtiöistä pitänyt ykköspaikkaa noin 25-30 prosentin markkinaosuudella Kiinassa.

Osavuoden mukaan Kiinan osuus on tammi-maaliskuussa pudonnut Koneen uusista tilauksista noin 40 prosentista 30 prosenttiin ja liikevaihdosta 30 prosentista 25 prosentin tasolle.

Kiinan pudotuksesta on tullut pitkähkö ja jyrkkä. Kone onnistui kuitenkin nostamaan hissikolmikosta eniten eli yli 23 prosenttia konsernitason liikevoittoaan, joka teki 9,5 prosenttia suhteessa 2,5 miljardin euron liikevaihtoon.

Otiksen liikevoitto heikkeni noin pari prosenttia ja oli 15,5 prosenttia noin kolmen miljardin euron liikevaihdosta.

Schindler paransi hieman liikevoittoaan, jota irtosi 9,7 prosenttia noin 2,7 miljardin euron liikevaihdosta. Edellisen vuoden tammi-maaliskuun liikevoitoksi tuli yhdeksän prosenttia.

Otiksen liikevaihto heikkeni noin kaksi prosenttia, ja Kone saavutti kuusi prosenttia plussaa liikevaihdossaan ja saman verran Schindler.

Hinta- ja kulukuri tuottavat tulosta

Koneen loikkaa liikevoitossa voi osavuodesta tulkita siten, että yhtiö on pitänyt yllä tiukkaa kulu- ja hintakuria.

Kone ei ole lähtenyt vyöryttämään heikkokatteisilla hinnoilla myyntiään Kiinassa uusissa laitteissa, mikä on huoltojen ja modernisoinnin vauhdituksen ohella tukenut kannattavuuden nostoa.

Hissialan lähteiden mukaan Otis on ottanut alkuvuodesta ottanut lisää myyntiä Kiinasta.

Hissiyhtiöt ovat perinteisesti myyneet laitteitaan korkeammalla katteella Kiinassa verrattuna länsimarkkinoihin.

Laitekaupan ja etenkin uusien hissien myynnin kangertelu on ilmeisesti pudottanut uusien laitteiden hintatasoa Kiinassa ja myös globaalisti.

Koneella ja Otiksella sama tahti uusissa laitteissa

Yhtiöiden keskinäistä vääntöä voi avata Otiksen osavuoden luvuilla. Uusien laitteiden liikevaihto teki Otiksella tammi-maaliskuussa noin 1,2 miljardia euroa, joka aleni noin viiden prosentin verran verrattuna edellisen vuoden alkuun.

Hintakilpailusta antaa viitteitä Otiksen uusien laitteiden liikevoitto, joka heikkeni peräti lähes 26 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun. Liikevoittoa irtosi vain 5,3 prosenttia liikevaihdosta.

Kone otti noin neljä prosenttia miinusta uusien laitteiden liikevaihdossa, joka teki tammi-maaliskuussa noin 1,1 miljardi euroa eli lähes saman kuin Otis.

Kone on siten lukujen valossa pitänyt kutinsa uusmyynnissä.

Schindler ja Kone eivät julkista erikseen uusien laitteidensa kannattavuutta, kuten Otis.

Huolloista tulosta ja kassavirtaa

Myös Schindler nostaa esiin Otiksen ja Koneen tavoin osavuodessaan uusien laitteiden myynnin takkuamista alkuvuodesta Kiinassa.

Otis julkistaa, että uusien laitteiden tilauskertymä vahvistui yli seitsemällä prosentilla ensimmäisellä kvartaalilla. Kone ei anna julki pelkkien uusien laitteiden tilauskertymiä alkuvuodesta.

Koneen tilauskertymä heikkeni konsernitasolla noin viisi prosenttia verrattuna edellisen vuoden ensimmäisen kvartaaliin ja Schindlerille kertyi miinusta lähes yhdeksän prosenttia.

Yhtiöiden tilauskertymien vertailua vaikeuttaa se, että osa laittaa huollot tilauskertymiinsä ja osa taas ei.

Otiksen ja Koneen liikevaihto nousi huolloissa, joka teki Koneella 1,4 miljardia euroa ja Otiksella noin 2,6 miljardia euroa tammi-maaliskuussa.

Otis paransi kannattavuuttaan huolloissa, josta tuli noin 23,5 prosentin liikevoitto suhteessa liikevaihtoon. Korkea kannattavuus kuvastaa kuvaa huoltojen ja modernisointien painoarvoa hissiyhtiöiden myös kassavirran turvaajana.

Positiivisia merkkejä

Hissiyhtiöiden ennusteet loppuvuodelle eivät enää viesti ja liikevaihdon ja kannattavuuden takapakista, vaan varovasti päinvastaiseen suuntaan.

Otis ennustaa uusien laitteiden myynnin kasvuprosentiksi noin kolmen ja viiden prosentin haarukkaa sekä samaa huolloille.

Kone ennustaa paranemista liikevaihdolle ja kannattavuudelle. Schindler ei ennusta nousua eikä juuri laskuakaan, vaan markkinatilanteen pysymistä ennallaan.

Yhtiöt muistuttavat ennusteissaan, että Kiina ostaa eniten maailmassa uusia hissejä, ja pysyy edelleen näkymiltään enemmän tai vähemmän usvaisena.