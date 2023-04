Sijoittajat ovat kasvattaneet osakeriskiä huhtikuussa

Osakemarkkinoiden volatiliteetti on madaltunut viime viikkojen aikana.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan sijoittajat ovat ostaneet huhtikuussa osakemarkkinoita seuraavia ETF:iä yli 12,6 miljardilla dollarilla. Se on enemmän kuin yhteensä helmi-maaliskuussa. Huhtikuussa on myyty nettomääräisesti lyhyen koron ETF:iä.

Allokaation muutoksen taustalla on todennäköisesti pankkikriisin uutisoinnin väistyminen ja maaliskuun puolivälissä alkanut osakemarkkinoiden kallistuminen. Suurten amerikkalaisyhtiöiden markkina-arvon kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi on kallistunut 8,1 prosenttia tänä vuonna.

Osakemarkkinoiden volatiliteetti on tasoittunut merkittävästi viime viikkojen aikana. VIX-indeksin perusteella S&P 500 -indeksin 30 päivän implisiittinen volatiliteetti on 16,77. Lukema on yllättävän matala verrattuna siihen, että käynnissä on ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauskausi. VIX:in pitkän aikavälin keskiarvo on noin 19. Lukema 16,77 indikoi 1,06 prosentin päiväkohtaista volatiliteettia.

Osakemarkkinoiden lisäksi Yhdysvaltain joukkolainamarkkinoilla on nähty riskipreemioiden kaventumista. Luottoriskispreadit ovat kaventuneet niin vakavaraisissa kuin spekulatiivisissa joukkolainoissa.

Roth MKM:n Charles Campbell kommentoi Bloombergille syitä huhtikuun sijoitusinnokkuuteen. Yksi selitys on se, että sijoittajat pelkäävät jäävänsä paitsi tuotoista. Lisäksi uusia merkintöjä on tukenut joidenkin arvio ”soft landing” tai ”no landing” -skenaarioista. Soft landing -skenaariossa Fed onnistuisi taltuttamaan inflaation ilman taantumaa. No landing -skenaariossa ei tule taantumaa, mutta inflaatio on jatkossa korkeampi kuin keskuspankin tavoite.

Joidenkin sijoittajien arviot ovat optimistisia talouden kehityksen suhteen. Tällä viikolla julkaistut makrotalouden tilastot indikoivat taloussuhdanteen heikentymistä.

Wells Fargon globaalien markkinoiden senioristrategi Sameer Samana kertoi Bloombergille, että pankin näkemyksen mukaan riskisten omaisuusluokkien markkinaympäristö heikkenee. Sen vuoksi defensiiviset sijoituskohteet ovat houkutteleva vaihtoehto. Samanan arvion mukaan osakekurssit ovat kallistuneet lähelle kaupankäyntivälin ylälaitaa ja sen vuoksi riskin pienentäminen on perusteltua.

Wells Fargon varovainen näkemys on konsensus institutionaalisten sijoittajien joukossa. Bank of American viimeisimmän rahastohoitajille suunnatun kyselyn mukaan osakkeiden nettoalipaino suhteessa joukkolainoihin oli 29 prosenttia. Osakkeiden allokaatio on matalin suhteessa joukkolainoihin vuoden 2009 jälkeen. Joukkolainat ovat nettomääräisesti 10 prosentin ylipainossa.