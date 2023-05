Kesäsalkun säätöjä – iso virhe takana

Onpa kulunut aikaa, kun viimeksi katsoin omaa salkkua tällä palstalla. Nyt on sen aika. Salkkuun on tarttunut muutama kasvuyhtiö.

Lomakaudella sijoittaja ehtii pohtia myös omaa salkunhuoltoa. Lisästressiä omaisuudesta ei kannata tehdä. Kuva: Henri Elo

Kirjoitin puolitoista vuotta sitten 23.11.2021 otsikolla Salkun kasvupää meni uusiksi – vuoden loppu on säätöjen aikaa.

Kerroin myyneeni vuonna 2021 autokauppa Kamuxia, koska yhtiöstä oli tullut signaaleja, joiden mukaan kannattavuus on heikentymässä. Kamux-myynnit olivat oikeaan osuneita.

Sen sijaan tilalle ostetut Puuilo– ja varsinkaan Nokian Renkaat -hankinnat eivät sitä olleet. Halpakauppa Puuilon kohdalla olen ollut varsin systemaattinen ja lopulta myös tyytyväinen.

Ostin Puuiloa 7,8-8 euron kursseilla syksyllä 2021 mutta myös 4,8-6,1 euron kursseilla keväällä ja kesällä 2022. Yhtiöllä on erottuva, kasvava ja kannattava halpakauppakonsepti, ja se maksaa myös hyvää osinkoa.

Yhtiö on toistaiseksi lunastanut paikkansa salkun TOP 10:ssä. Nykykurssi on keskimääräistä ostohintaa korkeampi.

Toisen kasvuyhtiön Nokian Renkaiden ostot vuonna 2021 ovat sen sijaan tuottaneet tuhansien eurojen tappiot. Ostin osaketta vuonna 2021 noin 30-34 euron hintoihin.

Kaiken piti näyttää vähintään kohtuullisen hyvältä. Iso investointi Pohjois-Amerikkaan oli valmistunut; yhtiö odotti koko vuodelta 2021 merkittävästi edeltävää vuotta parempaa tulosta.

Helmikuussa 2022 Venäjä aloitti häikäilemättömän sodan Ukrainaa vastaan ja kaikki muuttui. Nokian Renkaiden isoin tehdas Venäjällä joutui isoihin ongelmiin pakotteiden, vastapakotteiden ja eettisesti ongelmallisen sijaintinsa vuoksi.

En ollut kiinnostunut tekemään osakekauppoja sodan alkuvaiheessa. Myöhemmin kesän korvalla 2022 jo kurssin selvästi laskettua myin suurimman osan Nokian Renkaiden osakkeista hintaan 12-13 euroa. Salkkuun jätin sata kappaletta.

Myös Olvi menettää sodan vuoksi

Toinen omistamani yhtiö Olvi kärsii myös sodan seurannaisvaikutuksista. Konsernin yksi keskeisistä tuotantolaitoksista sijaitsee Valko-Venäjällä, joka on Venäjän liittolainen. Olvi on pyrkinyt luopumaan tehtaastaan, mutta se ei ole sujunut ongelmitta. Olvin Valko-Venäjän tytäryhtiö sai alkuvuonna 12,2 miljoonan euron sakon, joka heikensi tulosta.

Ukrainan sodan seurauksena Valko-Venäjän liiketoimintasegmenttiin, toimintaympäristön vakauteen ja ennakoitavuuteen liittyy epävarmuuksia. Olvin tytäryhtiö Lidskoe Pivoon on kohdistettu erityistarkastus, jonka käsittely on vielä kesken. Tästä on osavuosikatsaukseen mennessä seurannut merkittävä, liiketoiminnan edellytyksiä heikentävä sakko. Lisäksi yhtiön osakkeet on asetettu myyntikieltoon, joiden seurauksena Olvi on keskeyttänyt Lidskoe Pivon myyntiprosessin. – Olvin ovk Q1/2023

Kaikkiaan Olvin taloudellinen tilanne on hallittu, konsernin oikaistu liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 10 miljoonaa euroa, vastaten 7,7 prosenttia liikevaihdosta. Volyymi litroissa kasvoi 7,6 prosenttia ja liikevaihto 24,6 prosenttia.

Nokian Renkaiden nykytilanne on tavallaan selkeämpi siksi, että yhtiö on luopunut Venäjän tehtaastaan ja saanut siitä 285 miljoonan euron kauppahinnan 16.3.2023. Lopetettujen toimintojen tulos oli alkuvuonna -339 miljoonaa euroa myyntihinnan alhaisuuden vuoksi.

Nokian Renkaat hinnoitellaan pörssissä nykyään murto-osaan parin vuoden takaisesta, koska yhtiön isoin ja tehokkain tehdas on myyty sodan seurannaisvaikutuksien vuoksi ja kapasiteetti on supistunut. Yhtiö on tänä keväänä aloittanut uuden hiilidioksidipäästöttömän rengastehtaan rakentamisen Romaniaan. Ennen sen valmistumista yhtiö paikkaa esimerkiksi tänä vuonna puuttuvaa tuotantoaan sopimusvalmistuksella 1,5 miljoonan renkaan edestä.

Samalla Nokian Renkaat on jatkanut kapasiteetin kasvattamista Suomen ja Yhdysvaltain tehtaillaan. Yhtiö julkaisi alkuvuoden osavuosikatsauksen 25.4.2023.

Uusia kasvuyhtiöitä salkkuun

Kuluneena keväänä olen tehnyt niin sanotulla PS-tilillä muutamia kauppoja. Elintarvikeyhtiö Fodeliaa ostin helmikuussa ja toukokuussa. Tutustuin yhtiöön tehdessäni siitä analyysia, tuorein löytyy tästä.

Toukokuussa ostin myös toista pörssin mittakaavassa pienehköä First North -listan yhtiötä Lapwallia, joka valmistaa puurakentaisia seinä- ja kattoelementtejä Pyhännän, Pälkäneen ja Vetelin tehtaillaan.

Lapwall on yleisellä tasolla suhdanneherkempi kuin Fodelia, mutta toisaalta se on tarjonnut parempaa osinkotuottoa ja ollut pääoman tuotoltaan kannattavampi.

Oriolan jäännöserän myin salkusta sekä hieman myös teräsyhtiö SSAB:ta lisätäkseni korkojen noususta hyötyvää Nordeaa.

Hiilipäästötöntä teräksenvalmistusta kehittävän teräsyhtiö SSAB:n lyhyen aikavälin näkymät huhti-kesäkuulle asiakastoimialoittain. Yhtiön keskeiset tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Kuva: SSAB ovk-presentaatio 26.4.2023

Pankit hyötyvät korkotilanteesta tasan niin kauan kuin talous ei kärsi korkojen noususta liikaa, jolloin yritysten ja kuluttajien luottotappiot voisivat kasvaa huomattavasti. Toki lyhyellä välillä pankkien kurssikehitykseen vaikuttaa myös Euroopan talous- ja pankkisektorin tilanne.

Sekä SSAB:llä että Nordealla on erinomainen osinkotuotto. Ensin mainittu on luonteeltaan suhdanneherkempi, mutta lyhyen ajan näkymät ovat yhä melko suotuisat.

Osakesalkun tuotto jäi viime vuonna ilman osinkoja indeksille, mutta on 18 vuoden tarkastelujaksolla, ostot ja myynnit eliminoituna, hieman OMX Helsinki Cap -indeksiä parempi.

TOP 10:ssä (aot-tili + ps-tili) on tällä hetkellä Elisa, Kesko, Kone, Nordea, Olvi, Orion, Panostaja, Ponsse, Puuilo ja SSAB. Ne ovat eri toimialojen pääsääntöisesti kannattavia ja säännöllisesti osinkoa maksavia yhtiöitä. Uusina TOP 10 -yhtiöinä verrattuna puolentoista vuoden takaiseen ovat Puuilo ja SSAB.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja ei tee osakekauppoja analyysin kohteena olevilla osakkeilla analyysin julkaisun alla / edeltävinä päivinä.