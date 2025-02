Nokian Renkaat petti – Pyhäntä ei pettänyt

Italialainen Paolo Pompei aloitti Nokian Renkaiden toimitusjohtajana 1.1.2025. Riikka Wulff aloitti Fodelian toimitusjohtajana 1.2.2025. Jarmo Pekkarinen on toiminut LapWallin toimitusjohtajana vuodesta 2011, jolloin yhtiö on perustettu. Kuvien lähde: yhtiöt

Italialainen Paolo Pompei aloitti Nokian Renkaiden toimitusjohtajana 1.1.2025. Riikka Wulff aloitti Fodelian toimitusjohtajana 1.2.2025. Jarmo Pekkarinen on toiminut LapWallin toimitusjohtajana vuodesta 2011, jolloin yhtiö on perustettu. Kuvien lähde: yhtiöt

Sijoittajalle on mielestäni todella olennaista haistella yhtiöiden tuloskäänteen kestävyyttä ja tulospitoa – onpa sitten kyse kannattavuusongelmista kärsineestä yhtiöstä tai kannattavasta yhtiöstä.

Nykyinen tuloskehitys vaikuttaa eniten lähiajan kurssikehitykseen ja sitä kautta osaketuottoon. Kun tuloskehitys on epävarmaa, tällöin ostoissa kannattaa olla mielestäni varovaisempi kuin sellaisen yrityksen kohdalla, jolla tulospito ja tuloksen ennustettavuus on ollut parempaa jo pidemmän aikaa.

Tarkasteltavat yhtiöt ovat rengasvalmistaja Nokian Renkaat, elintarvikeyhtiö Fodelia ja rakennustuotevalmistaja LapWall. Nokian Renkaat julkaisi tuloksen 4.2. ja se oli selvä pettymys osakemarkkinoille. Sen sijaan Fodelian ja LapWallin kurssit olivat nousussa tulosjulkistuspäivänä 6.2.

Nokian Renkailla tuloshaasteita Keski-Euroopassa ja Amerikassa

Nokian Renkaat otsikoi tilinpäätöstiedotteensa: Vuonna 2024 vakaata kasvua Keski-Euroopan vauhdittamana, Pohjois-Amerikan haasteet pehmensivät Q4 tulosta, Romanian-tehdas valmistautuu rengastoimituksiin.

Iso pettymys markkinoille oli oikaistun liikevoiton lasku viimeisellä neljänneksellä 44 miljoonasta 36 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusodotus oli 60 miljoonaa.

Jutussa syitä tulospudotukseen haetaan Keski-Euroopan myynnin kasvusta, jossa henkilöautonrenkaiden keskihinta on alempi, ja siitä, että kuluttajat suosivat halvempia renkaita, kun yhtiön valikoima painottuu kalliimpiin renkaisiin. Tämän lisäksi Pohjois-Amerikan markkinakysyntä oli pehmeää.

Nokian Renkaiden osinko on putoamassa 0,55 eurosta 0,25 euroon, joka tekee nyt laskeneeseen 6,4 euron osakekurssiin nähden kuitenkin mukiin menevän 3,9 prosentin osinkotuoton.

Romanian tehdas etenee aikataulussaan; siellä tuotettiin ensimmäinen rengas kesällä 2024 ja vietettiin avajaisia syyskuussa. Täysi kuuden miljoonan renkaan kapasiteetti arvioidaan saavutettavan 2027 ja kaupallisen tuotannon on määrä olla käynnissä alkuvuodesta 2025 lukien.

Nokian Renkailla on isot kasvuinvestoinnit Euroopassa ja Amerikassa takana ja rahavirta vahvalla tasolla. Nettovelan suhde käyttökatteeseen nousi 3,3:een investoinneista johtuen, kun tavoite on 1-2. Ohjeistus vuodelle 2025 on nouseva liikevaihdon ja oikaistun (”segmentit yhteensä”) liikevoittoprosentin osalta.

En olisi huolissaan yhtiöstä, mutta viitaten jutun alkuun, en innostuisi liikaakaan. Yhtiö paransi Keski-Euroopassa markkina-asemaansa vaikkakin oletettua pienemmällä kannattavuudella, Raskaat Renkaat etenee vakaasti ja USA:n tehtaan investointi mahdollistaa nyt täyden kapasiteetin.

Konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 10 prosenttia ja oikaistu liikevoitto 65 miljoonasta 71 miljoonaan euroon. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti italialainen rengasalan konkari Paolo Pompei 1.1.2025.

Nokian Renkaita arvioivan sijoittajan on hyvä hoksata myös sähköautonäkökulma ja tähän liittyen Vuoden sijoittajaksi 2024 valitun Pekka @vontuchman’in tviitti, alempana ote päivityksestä ellei muuten näy:

Mielestäni Nokian Renkaat ei ole vieläkään sijoituskelpoinen, toistan tässä näkemyksiäni. Jos seuraajani haluavat silti yhtiöön sijoittaa, niin voivat peilata omaa teesiään näihin kohtiin, toivottavasti niistä on hyötyä.



Minulla ei ole minkäänlaista positiota yhtiössä, enkä… https://t.co/rM0wxetyQ8 — Pekka (@vontuchman) February 5, 2025

”Minulla ei ole minkäänlaista positiota yhtiössä, enkä harkitse yhtiöön sijoittamista tai sen shorttaamista. Ja koska kyseessä on suomalainen yhtiö, niin olen todella, todella mieluusti väärässä.

Venäjällä oli todella halpaa työvoimaa, varmasti erittäin halvat raaka-aineet, edullinen energia ja todennäköisesti varsin kevyt sääntely (esim. päästöjen ja kierrätyksen osalta), mutta tästä tuskin tehtiin suurta numeroa. Ainakin katteet olivat satumaisen hyvät. Myyty Seuloskoin tehdas oli myös suurempi kuin Teslan ”megafactory” Brandenburgissa. En voi uskoa, että vastaavaan kustannustehokkuuteen olisi mahdollista päästä EU:n sisällä (tai Yhdysvalloissa). Jatkossa markkinoilla on yksi varsin suora kilpailija lisää, eli Venäjän tehtaan ostanut Tatneft, joka myy renkaita Ikon Tyres brändillä Venäjän lisäksi Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa. Lisäksi se kaavailee huhujen mukaan laajentamista Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. En pidä mahdottomana, että joskus sodan loputtua tulisi vielä Suomeenkin. Kukin voi nyt sitten miettiä, että miten halvalla öljy-yhtiö saa raaka-aineita, energiaa ja työvoimaa omalle tehtaalleen (ja miten paljon sitä ekologisuus kiinnostaa). Nokian Renkaiden myyntivaltti on ollut erittäin laadukkaat ja arvostetut nastarenkaat. Nyt kun maailmalla siirtytään painaviin sähköautoihin, niin nastarenkaiden kysyntä oletettavasti tippuu selvästi. Tulevaisuudessa teitä hallitsee robotaksit, emme vain tiedä miten kauan siinä menee. Robotaksien omistaja ei välitä pätkääkään renkaiden brändistä, tosin laadusta mahdollisesti kyllä, mutta hinnasta sitäkin enemmän. Eipä tarvita Vianoreja myöskään. Nokian Renkaiden osake voi näyttää historialliseen kurssiin nähden halvalta, mutta se on yhä tunnusluvuiltaan esim. kilpailija Continentalia selvästi kalliimpi. Koyfin EV/S (NTM): 1,3 vs 0,5 (voi olla hyvä varmistaa tunnusluvut jos harkitsee sijoittamista). Alla kuvassa näkyy, miten myyntikatteet ja sijoitetun pääoman tuotto on romahtanut.

Ehkä tilanne paranee kun Romanian tehdas saadaan lukuihin mukaan, mutta olisin todella yllättynyt jos päästään lähellekään yhtiön kulta-aikoja.”

Fodelia jatkoi kannattavaa kasvuaan

Pyhäntäläinen elintarvikeyhtiö Fodelia jatkoi vahvaa kasvuaan vuonna 2024 ja myös neljännellä neljänneksellä, jolloin jatkavien toimintojen kasvu oli 24 prosenttia.

Yhtiön arvokkaimman yksikön, valmisruokaa foodservice-sektorille kuten kunnille, kouluille, päiväkodeille ja hoivakodeille toimittavan Feelian liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat sekä koko vuonna että neljännellä kvartaalilla yli 30 prosentin tasoa.

Oikia-yksikön jatkavien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi vuoden lopulla ja liiketulos koheni, mutta euromääräinen voitto oli alle neljännes Feelian vastaavasta. Myös mehuliiketoiminta kehittyi hyvin ja se fuusioitiin Feeliaan 31.12.2024.

”Positiiviseen tuloskehitykseen vaikutti snacks-myynnin hyvän kehityksen lisäksi tehtaan toiminnan kehittyminen sekä verkkokaupan kannattavuutta parantaneet toimenpiteet”, yhtiö toteaa Oikian kehityksestä.

Konsernin tulos heikkeni 2024 johtuen kertaeristä ja yritysjärjestelyistä. Yhtiössä aloitti uusi toimitusjohtaja Riikka Wulff talon sisältä 1.2.2025. Aiempi pitkäaikainen toimitusjohtaja ja omistaja Mikko Tahkola siirtyi syrjään operatiivisesta johdosta omasta aloitteestaan mutta on halukas jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Fodelia ei ole osinkopaperi, mutta korottaa osinkoaan sentillä yhdeksään senttiin per osake. Yhtiö ohjeistaa 58-63 miljoonan euron liikevaihtoa (2024: 53,5) ja suhteellisen kannattavuuden parantumista vuodelle 2025. Fodelialla on yritys- ja rakennejärjestelyjen myötä nyt kaksi tehdasta aiemman viiden sijasta.

LapWall paransi kannattavuuttaan vaikka liikevaihto laski

Toinen pyhäntäläinen pörssiyhtiö, sekin First North -listattu, puuelementtivalmistaja LapWall julkaisi niin ikään tuloksensa 6.2.2025.

Viimeinen kvartaali oli hyvin paljon kolmannen neljänneksen kaltainen. Kattoelementtiliiketoiminnassa (Pälkäne, Veteli), joka on kannatellut yhtiötä asuntorakentamisen matalasuhdanteessa, oli hiipumista alkuvuoden hyvältä tasolta, mutta Pyhännän seinäelementtiliiketoiminnassa volyymi jatkui alkuvuotta parempana myös neljännellä neljänneksellä.

”Tiukka kiinteiden kustannusten hallinta ja kasvanut volyymi paransivat liiketulosta merkittävästi, mikä johti yli miljoonan euron parannukseen liikevoitossa ilman liikearvopoistoja”, toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen toteaa koko vuoden kehityksestä.

Liikevaihto kasvoi koko vuonna kolme prosenttia mutta supistui päätösneljänneksellä neljä prosenttia. EBITA-liikevoitto kasvoi myös neljännellä neljänneksellä jopa 34 prosenttia 0,8 miljoonasta vajaaseen 1,1 miljoonaan euroon.

Tilauskanta vuoden 2024 lopussa oli 28 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Pekkarinen toteaa:

”Tilauskantamme oli vuoden lopussa 12,3 miljoonaa euroa, ja tällä hetkellä tehtaamme toimivat vajaalla kapasiteetilla. Näkymä alkuvuodelle on samankaltainen kuin viime vuonna, eli koko vuotta tarkastellen näkymä on positiivinen.”

LapWall pyrkii antamaan koko vuoden 2025 ohjeistuksensa ensimmäisen kvartaalin tulosjulkistuksessa 29.4.2025. Osinko on nousemassa selvästi 0,13 eurosta 0,18 euroon per osake tarkoittaen nykykurssiin nähden hyvätasoista 4,4 prosentin osinkotuottoa.

Pyhännän iso, loppusyksystä 2025 valmistuva, tehdasinvestointi rasittaa jonkin verran yhtiön tasetta, mutta nouseva osinko kielii siitä, että yhtiö on niin sanotusti tilanteen päällä. Tilinpäätöstiedotteesta selviää, että investointien rahavirta 2024 oli 9,9 miljoonaa euroa negatiivinen (2023: -5), jota paikkasi 1,8 miljoonan euron investointituki.

Korollinen velka kasvoi tilikauden aikana 1,4 miljoonasta 6,3 miljoonaan euroon. Kirjoitimme tehdasvierailun yhteydessä marraskuussa mainitusta investoinnista, jonka budjetoitu kokonaismäärä on 19 miljoonaa euroa. Investointimenojen jatkuminen pitänee näin ollen yhtiön vapaan kassavirran negatiivisena myös vuonna 2025.

Päättyneellä tilikaudella liiketoiminnan rahavirta oli 4,3 miljoonaa ja investointien rahavirta tukien jälkeen -8,1 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli vuodenvaihteessa maltillinen 15 prosenttia.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa Nokian Renkaiden, Fodelian ja LapWallin osakkeita.