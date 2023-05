Kuukauden rahastot: Makrotalous voi olla myötätuuli Brasilian osakkeille

Jos maailmantalous ei hyydy, raaka-aineiden kysyntä ja korkotason kääntyminen laskuun voivat kääntää Brasilian markkinat nousuun.

Viime vuonna viisi parhaiten tuottanutta osakemarkkinaa olivat Turkki, Chile, Argentiina, Kreikka ja Brasilia. Kehittyvien markkinoiden rahastoilla on kuitenkin alhainen paino eteläamerikkalaisissa arvopapereissa, kuten huomasimme maaliskuun kuukauden rahastot artikkelissa. Siksi raaka-aineiden voittokulkuun ja kehittyvien markkinoiden kasvuun uskovan sijoittajan kannattanee harkita myös yksittäisiin Etelä-Amerikan maihin sijoittavia rahastoja.

Brasilia on maailman viidenneksi suurin maa ja sen asukasluku on noin 214 miljoonaa. Brasilia aloitti toteuttamaan kireämpää korkopolitiikkaa paljon ennen länsimaita. Tällä hetkellä Brasilian ohjauskorko liikkuu noin 14 prosentissa. Inflaatiotahti on puolittunut kahdestatoista prosentin tasolta noin kuuteen. Korkopolitiikassa voidaankin nähdä käänne alaspäin ennen muuta maailmaa, mikä olisi myönteistä brasilialaisille osakkeille.

Raaka-aineista riippuvainen talous on heittelehtivä

Brasilian talous on paljolti riippuvainen raaka-aineista. Brasilia on maailman kymmeneksi suurin öljyntuottaja. Maaliskuussa Brasilian öljynvienti ylsi uuteen ennätykseen, minkä ansiosta maan kauppatase on ylijäämäinen. Myös maataloustuotteiden, kuten soijan ja muiden viljojen, vienti kasvoi voimakkaasti. Vaikka hyödykekauppa ulkomaille käy kuumana, kauppataseen ylijäämää selittää myös tuonnin verkkaisuus protektionismin takia.

Brasilian osakemarkkinat ovat vuosia kulkeneet sivuttaissuuntaisesti, mutta voimakkaasti heittelehtien. Se on yksi Brasilian osakemarkkinoiden luonteenpiirteistä. Raaka-ainesektoriltaan vahvassa maassa oli kuusi taantumaa vuosina 1996-2019, kun Yhdysvalloissa oli kolme. Viimeaikaisen heikon kehityksen yhdeksi syyksi voidaan nimetä poliittiset riskit. Sijoittajat säikähtivät korruptiosta tuomitun ja sittemmin vapautetun sekä vasemmistolaiseksi profiloituneen Lula Da Silvan valintaa presidentiksi. Lisäksi realin heikentyminen on osaltaan painanut brasilialaisia osakkeita.

Brasilian osakemarkkinoiden arvostustaso on verrattain alhainen. Brasilian suurimpiin yhtiöihin sijoittavan ETF:n iShares MSCI Brazil (EWZ) keskimääräinen P/E-luku on alle 5 ja osinkotuotto lähes 13 prosenttia. ETF:n kymmenen vuoden P/E-luvun mediaani on yli 14. Kehittyvien markkinoiden (EEM) ja Brasilian (EWZ) on jäänyt merkittävästi jälkeen S&P 500-indeksin kehityksestä jo vuosien ajan, ja kehittyvien markkinoiden uutta tulemista on povattu pitkään. Kehittyvien markkinoiden taloudet ja pörssit ovat usein herkempiä makrotaloudellisille ilmiöille, joskus ne ovat vankka vastatuuli ja toisinaan mukava myötäinen.

S&P 500-indeksi (SPX), kehittyvien markkinoiden (EEM) ja Brasilian (EWZ) indeksien kehitys viiden vuoden aikajaksolla.

Kolme aktiivista osakerahastoa

Osakevälittäjä Nordnetin valikoimasta löytyy kolme Brasiliaan sijoittavaa osakerahastoa ja yksi korkorahasto. Viimeisen vuoden aikana brasilialaisiin velkapapereihin sijoittava rahasto on pärjännyt huomattavasti osakerahastoja paremmin kivuten yli kahdeksan prosenttia plussalle.

Brasilian osakerahastot saavat Morningstarilta niukasti tähtiä, yhdestä kolmeen. Koska tähtiluokitus perustuu riskikorjattuun historialliseen tuottoon, voinee olettaa, että tähtien lukumäärää painaa alas Brasilian osakemarkkinoiden heikko tuotto viime vuosien ajan. iShares MSCI Brazil on tuottanut -2 prosenttia, ja aktiiviset osakerahastot ovat jääneet huomattavasti kehityksestä jälkeen.

Rahasto JP Morgan Brazil HSBC GIF Brazil BNP Baribas Brazil Juoksevat kulut 1,8 % 2,2 % 2,2 % Morningstar 3 1 2 Tuotto, 12 kk -4,3 % -9,9 % -21,2 % Osakkeita N/A 34 kpl 36 kpl Rahaston koko 123 milj. $ 142 milj. $ 77 milj. $ Huomioi tämä Suurin paino Petrobrasissa (8 %), paino rahoituspalveluissa 30 % Suurin paino rahoituspalveluissa (32 %) Suurin paino raaka-aineissa (20 %), matalin rahoituspalveluissa (21 %) Viisi suurinta sijoitusta Itau Unibanco

Petroleo Brasileiro

Weg

Localiza

Raia Drogasil Vale

Itau Unibanco

Weg

Petroleo Brasileiro

Electrobras Vale

Itau Unibanco

Weg

Gerdau

Equatorial Energia

Huomionarvoista on rahastojen hallinnoitavien varojen pienuus. J.P. Morganin Brasilia-rahastossa on hallinnoitavia varoja ainoastaan 123 miljoonaa dollaria. Rahastojen pienuudesta huolimatta useat rahastojen suurimmat sijoitukset ovat paljolti samoja, mutta sektoripainotuksissa tulee joitakin eroja esiin rahastojen välillä. Ehkäpä salkunhoitajat ovat käyneet sopimassa hallinnointipalkkiot ja suurimmat omistukset autopesulassa.

Mielenkiintoisia arvosijoituksia

Kehittyvien markkinoiden tapaan myös Brasiliaan sijoittavilla rahastoilla on suuri paino rahoituspalveluissa. Jokaisen kolmen rahaston kahden suurimman omistuksen joukossa on Brasilian yksi suurimmista pankeista, Itau Unibanco, joka toimii useissa eri Etelä-Amerikan maissa. Toinen rahastojen suurimpien omistusten joukossa oleva pankki on Banco Bradesco (BBD).

Itau Unibancon ADR-osaketta voi ostaa New Yorkin pörssistä osaketunnuksella ITUB. Itaun eteenpäin katsova P/E luku on 7,4, P/B 1,6 ja ROE 18,5 prosenttia. Itau ei ole yltiöhalpa, tulokseen nähden se on edullisempi kuin Nordea, taseeseen suhteutettuna kalliimpi mutta oman pääoman tuotolla mitattuna täpärästi kannattavampi pankki.

Rahastojen yksi suurimmista sijoituksista on Brasilian valtion osittain omistama Petroleo Brasileiro, joka tunnetaan tämänhetkisistä huimista osingoistaan. Yhtiö löytyy myös BNP Baribasin kymmenen suurimman omistuksen joukosta. Öljy-yhtiöön kohdistuu huomattava poliittinen riski, jonka suuruudesta ja merkityksestä sijoittajat kiistelevät. Perinteisin tunnusluvuin osake on erittäin edullinen. Petrobrasina paremmin tunnetun yhtiön osakkeita voi ostaa suoraan myös New Yorkin pörssistä.

Kahden rahaston kärkisijoitus, Vale, on maailman suurin rautamalmin ja nikkelin tuottaja. Petrobrasin tapaan se hinnoitellaan alle neljän P/E-luvulla ja toistaiseksi yhtiö maksaa liki kahdeksan prosentin osingon. Myös Valen osakkeita on ostettavissa suoraan New Yorkin pörssistä. Kunkin rahaston suurimpien omistusten listalla esiintyy myös Weg, joka valmistaa sähkömoottoreita, taajuusmuuttajia, varastointijärjestelmiä ja generaattoreita.

Kolmen Brasilia-rahaston välillä on vaikea nähdä merkittäviä eroja. J.P. Morganin rahaston alhaisimmat kulut, korkein Morningstar pisteytys sekä paras kahdentoista kuukauden tuotto nostavat sen parhaimpaan valoon. Sillä on myös alhaisin paino raaka-ainesektorille, mikä voi madaltaa sijoitusriskiä, jos maailmantalous ajautuu taantumaan. Sektoripainotuksiltaan kaksi muuta rahastoa sopii optimistille, joka uskoo maailmantalouden voittokulkuun ennemmin kuin myöhemmin. Niissä raaka-aineiden ja energian painotukset ovat suuremmat, mikä voi parantaa tuottopotentiaalia.