Huonoja uutisia kryptosijoittajille – SEC haastaa kryptopalvelu Coinbasen oikeuteen

Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissio on nostanut kanteen kahta suurta kryptovaluuttapalvelua vastaan.

Coinbasen perustaja Brian Armstrong.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC on nostanut kanteen Coinbasea vastaan. Tämä tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun se oli nostanut kanteen toista kryptovaluuttapalvelua, Binancea vastaan. Binance on maailman suurin kryptovaluuttapalvelu ja Coinbase on vastaavasti suurin alan palvelu Yhdysvalloissa.

Kryptovaluuttapalvelu Coinbasen osake romahti tiistaina Nasdaq-pörssissä 12 prosenttia.

SEC väittää Coinbasen toimivan rekisteröimättömänä arvopaperivälittäjänä, ja yrityksen toimintaa tulisi pysyvästi rajoittaa. SEC:n mukaan Coinbase antaa käyttäjiensä käydä kauppaa kryptotokeneilla, jotka voidaan luokitella rekisteröimättömiksi arvopapereiksi.

Wall Streetin tärkein sääntelyviranomainen hakee määräystä, joka vaatisi Coinbasea noudattamaan arvopaperilakeja ja luopumaan viraston mukaan laittomasti saaduista voitoista. SEC väittää myös, että Coinbase toimi pörssinä, välittäjänä ja selvitysyhteisönä ilman, että se oli rekisteröitynyt mihinkään näistä tehtävistä.

”Väitämme, että Coinbase sekoittaa ja tarjoaa laittomasti pörssi-, meklari-jakelu- ja selvitysyhteisötoimintoja, vaikka se kuuluu arvopaperilakien soveltamisalaan”, SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler sanoi lausunnossaan.

SEC pyytää Coinbasea luopumaan näistä kaupoista saaduista voitoista ja lopettamaan merkityt kaupankäyntikäytännöt.

Berenberg-yhtiön analyytikko Mark Palmer väittää, että 37 prosenttia Coinbasesin tuloista kärsii, jos SEC nostaa myös sitä vastaan syytteen. Aiheesta kertoo sijoitussivusto GuruFocus.

”Uskomme, että sijoittajien tulisi keskittyä siihen, olisiko Coinbase kykenevä menestyksekkäästi muuttamaan liiketoimintamalliaan ja maantieteellistä painopistettään, jos se joutuisi rajoittamaan tai lopettamaan suuren osan liiketoiminnastaan Yhdysvalloissa SEC:n täytäntöönpanokanteen seurauksena. Arvioimme, että vähintään 37 prosenttia Coinbasen nettotuloista olisi vaarassa, jos SEC puuttuisi yhtiön kryptotokenien kaupankäynti- ja panostustoimintaan.”

Lisäksi Mizuho Securities -yhtiön analyytikko Dan Dolev väittää, että vähintään 30 prosenttia Coinbasen liikevaihdosta on vaarassa, jos se joutuu samalla tavalla kohteeksi.

Nyt kun tämä riski on toteutunut, markkinat todennäköisesti rankaisevat Coinbasea ennakoiden odotettua osumaa yhtiön tuloihin.

Coinbasea ja Binancea vastaan nostetut kanteet muodostavat yhden kaksoiskärjen alaa vastaan. SEC syyttää Binancea, maailman suurinta kryptoalustaa, ja sen toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota siitä, että ne ovat käsitelleet väärin asiakkaiden varoja, johtaneet sijoittajia ja sääntelyviranomaisia harhaan ja rikkoneet arvopaperisääntöjä.

”Genslerin johtama SEC on päättänyt panna täytäntöön sääntöjä, jotka, jotka appaisivat lähes koko kryptomarkkinan, jos niitä noudatetaan”, toteaa uutistoimisto Bloombergille Columbia Business Schoolin apulaisprofessori Omid Malekan, joka on toiminut kryptoalan konsulttina.