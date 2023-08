Ajetut kilometrit eivät kerro kaikkea käytetyn auton arvosta

Kaikkia myyttejä käytetyistä autoista ei kannata niellä purematta, kertoo autokaupan asiantuntija.

Tietyt luvut ja faktat on järkevää tutkia aina, kun autonostaja etsii juuri itselleen sopivinta autoa käytettyjen autojen markkinoilta.

Joskus tietojen taakse on kuitenkin hyvä kurkistaa tarkemmin, sillä asiat eivät aina ole mustavalkoisia: jokainen auto on yksilö ja usein kokonaisuus kertoo kulkuneuvon kunnosta yksittäistä ominaisuutta enemmän.

Käytettyihin autoihin liittyy uskomuksia, jotka eivät aina pidä paikkaansa.

Tero Mänty Kamux Suomelta tuntee autokaupan yleiset myytit. Hän tietää, miten auton tietoja kannattaa autonostajan punnita ennen kuin sulkee pois vaihtoehtojaan. Mänty kertoo myös, millaisia oletuksia käytetyistä autoista usein tehdään.

1. myytti: Ajetut kilometrit kertovat kaiken auton kunnosta

Männyn mukaan tietenkin ajettu kilometrimäärä kannattaa ottaa huomioon käytetyn auton ostopäätöksissä ja se osaltaan vaikuttaa myös auton arvoon. Kaikkea se ei kuitenkaan kerro.

”Ensimmäisten muutaman kymmenentuhannen kilometrin aikana autoon harvoin tulee juuri vikoja, mutta sen jälkeen iso merkitys on sillä, miten kuljettaja autoa käyttää. Yksi kuljettaja voi esimerkiksi ajaa päivittäin töihin mukulakivikatuja pitkin reittiä, jonka varrella pysähdyksiä ja lähtöjä risteyksistä kertyy paljon. Toinen taas voi käyttää tasaista maantietä ja pysähtyä risteykseen vain pari kertaa. Ensimmäisen auton alusta ja moottori kuluvat todennäköisesti paljon jälkimmäistä enemmän, vaikka kilometrimäärä on sama”, Mänty selventää.

Hänen mukaansa myös tehokkaammissa autoissa, kuten sähköautoissa, voimansiirron kulumaa voi syntyä muita nopeammin.

Aivan kaikkea tietoa aiemmasta käytöstä ei tietenkään voi saada. Kuitenkin koeajolla, huoltokirjan tutkimisella ja asiantuntijan avulla autoyksilöstä saa jo paljon selville, Mänty vinkkaa.

Joillekin vanhempi, hyvin pidetty ja paljon ajettu malli voikin olla se paras ratkaisu. Myyntihinnat ovat niissä edullisempia ja arvon aleneminen pienempää ja tasaisempaa.”

2. myytti: Suuri korjauskuittien määrä on aina huolestuttava asia

Osa autoa etsivistä säikähtää heti, jos auton huoltohistoria on pitkä ja korjauskuittien pino paksu.

Tätäkin tilannetta kannattaa kuitenkin tutkia vähän tarkemmin, Mänty toteaa. Hänen mukaansa autonostajan on hyvä katsoa, millaisia toimenpiteitä on tehty ja millaisella aikajänteellä.

”Ostajan kannalta voi olla myös todella hyvä asia, jos käytetyssä autossa on paljon uusittuja osia ja sitä on korjautettu matalalla kynnyksellä. Kulumien määrä on silloin vähäisempää, eivätkä aikaisemmat korjaukset välttämättä ennusta lisää korjaustarpeita tulevaisuudessa.”

3. myytti: Usealla omistajalla olleessa autossa on todennäköisesti jotain vikaa

Männyn mukaan toisinaan ihmiset arvioivat autoa sen mukaan, monellako omistajalla se on ollut ja kuinka tiheästi omistaja on vaihtunut. Auton omistajan vaihtuminen useita kertoja on monelle autonostajalle hälytysmerkki.

Tästäkään ei Männyn mukaan kuitenkaan kannata tehdä mustavalkoisia johtopäätöksiä.

”Joillain autoilijoilla on tapana vaihtaa autoa usein, tai vaihdoksia on tullut esimerkiksi elämäntilanteiden äkillisen muuttumisen vuoksi ja autoa on voitu silti pitää hyvin. Toisaalta vain yhdelläkin omistajalla ollut auto voi olla joko hyvin tai huolimattomasti pidetty. Tutkisin siis tässäkin tilannetta tarkemmin, jos autoyksilö vaikuttaa muuten itselle sopivalta vaihtoehdolta”, hän toteaa.

4. myytti: Yritysleasingissa olleista autoista huolehditaan huonommin

Männyn mukaan joskus autokaupoilla törmää käsitykseen, että erityisesti työsuhdeautoina olleet käytetyt kulkuneuvot ovat muita huonommin pidettyjä. Hänen arvionsa mukaan ajatus taustalla on ehkä se, että niiden suhteen ollaan välinpitämättömämpiä, koska auto ei ole oma.

Mänty ei ajattele näin.

”Tästä itselläni on kuitenkin erilainen käsitys, sillä usein juuri leasing-autoja on käytetty vuosihuolloissa hyvin täsmällisesti. Myös korjaukset hoidetaan pääsääntöisesti matalalla kynnyksellä, kun kulut ne eivät vaikuta omaan talouteen”, Mänty kertoo.

