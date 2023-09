Analyytikot: LeadDesk tarjoaa ostopaikan ”tahmeaa vaihetta” sietävälle sijoittajalle

LeadDesk antoi tulosvaroituksen. Osake on silti houkuttelevasti hinnoiteltu, arvioivat Inderesin analyytikot.

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittajia. Yhtiön pilvipalvelu on tarkoitettu suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. Sillä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa ja sen pilvipalvelua käyttää yli 1000 asiakasta ympäri maailman.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle helmikuussa 2019.

LeadDesk odottaa Euroopan contact center -pilvipalveluiden markkinan tulevina vuosina jatkavan kasvuaan, sillä asiakasyritysten siirtymä kohti pilvipalveluja on edelleen kesken.

Ohjelmistotalo LeadDesk antoi keskiviikkona kuitenkin tulosvaroituksen. Yhtiö alentaa vuoden 2023 liikevaihtoa sekä kannattavuutta koskevaa ohjeistustaan.

LeadDesk ohjeistaa nyt vuoden 2023 liikevaihdon vuosikasvun olevan 3-7 prosenttia, kun aiempi ohjeistus vuosikasvulle oli 6-14 prosenttia. Kannattavuuden yhtiö ennustaa olevan käyttökateprosentilla mitattuna 10-15 prosenttia, kun aiempi ennuste oli 11-16 prosenttia.

Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

Heikkenevät valuutat riesana

Ohjeistuksen laskun taustalla ovat valuuttakurssimuutokset.

Edellisenä vuonna yhtiön liikevaihdosta oli noin 38 prosenttia Norjan ja Ruotsin kruunuina. Norjan ja Ruotsin kruunut ovat heikentyneet merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Yhtiön euroina raportoitavaan liikevaihdon kasvuun tällä on arviolta neljän prosenttiyksikön vaikutus.

Valuuttakurssimuutoksista johtuva ennustettua alempi liikevaihto luo paineita myös kannattavuudelle.

Inderesin analyytikot Frans-Mikael Rostedt ja Antti Luiro arvioivat, että LeadDeskin tulosvaroitus oli odotuksiin nähden mieto.

”Arvioimme yhtiön uusmyynnin kuitenkin heikentyvän vielä kohti 2024 mentäessä ja käyttöönottojen projektitulojen kärsivän. Ennustelaskuista huolimatta arvioimme LeadDeskin kilpailuaseman säilyvän hyvänä. Emme näe projektitulojen laskun ja heikentyvien valuuttojen vastatuulia pysyvinä, mitä markkina osakkeeseen mielestämme nyt hinnoittelee”.

Myynnille vauhtia vuonna 2025

Liikevaihdon osalta haarukan ylälaidan tarkennus on analyytikoiden mukaan kuitenkin varsin merkittävä, missä näkyy myös asiakkaiden jatkunut hidas päätöksenteko erityisesti Enterprise-segmentissä.

Rostedt ja Luiro arvioivat, että LeadDeskin markkinatilanne pysynee vaikeana vielä ensi vuonna.

”Odotamme asiakkaiden päätöksenteon pysyvän kokonaisuutena hitaana nyt myös vuonna 2024. Tämä näkyy erityisesti Enterprise-segmentissä, mutta odotamme nyt myös SME-segmentin kysynnän kasvun hieman hidastuvan vuonna 2024 ilman Euroopan talouskuvan piristymistä.”

Analyytikoiden mukaan vuosina 2023-2024 markkinalle syntyy tiettyä asiakasviestinnän ohjelmistojen ”modernisaatiovelkaa”, joka hiljalleen lisää painetta ohjelmistohankinnoille vuosia 2025-2026 kohti.

”Arvioimme LeadDeskin kilpailukyvyn pysyvän yllä ja uusasiakashankinnan siten piristyvän markkinan mukana”, analyytikot toteavat.

Rostedt ja Luiro uskovat LeadDeskin jatkuvien tulovirtojen pysyvän kasvussa. Lisäksi vuonna 2025 palveluliikevaihdon piristyminen tuo liikevaihdon kasvuun kertaluonteisen piristeen.

Inderes odottaa LeadLeskin osakekohtaisen tuloksen nousevan kuluvan vuoden 0,09 eurosta 0,38 euroon vuonna 2025.

Osakkeen arvostus houkutteleva

LeadDeskin osakkeen arvostus on edelleen hyvin houkutteleva, mikäli kasvun hidasteet ovat odotuksien mukaisesti väistyviä, analyytikot uskovat.

”LeadDeskin arvostus on nähdäksemme edelleen hyvin houkutteleva absoluuttisesti (2023e EV/S 1,5x) noin 10-12 %:n tasolle arvioimaamme kestävään orgaaniseen kasvukykyyn sekä korkeakatteisten jatkuvien tulovirtojen mahdollistamaan liiketoiminnan skaalautuvuuteen nähden. Keskimäärin hyvää kannattavuutta tekevien verrokkien mediaanilukuihin (2023e EV/S 4,0x) nähden arvostus näyttää mielestämme neutraalilta tai houkuttelevalta.”

Rostedtin ja Luiron mukaan osaketta hinnoitellaan erittäin merkittävästi alle Inderesin diskontatun kassavirtamallin indikoiman osakekohtaisen 13,6 euron arvon. Yhtiön kasvuvauhdin pitäisi jäädä noin viiden prosentin tasolle, jotta nykyinen kurssitaso olisi perusteltu.

”Kasvun vastatuulien kestoon liittyy epävarmuutta, mutta osakkeeseen hinnoitellaan nähdäksemme perusteettomasti niiden jäämistä pysyväksi. Nykyarvostus tarjoaakin osakkeelle mielestämme hyvin houkuttelevan riski/tuotto-suhteen”, analyytikot päättelevät.

Analyytikot tarkistivat LeadDeskin tavoitehintaa ennustelaskujen myötä 10 euroon aiemmasta 11,5 eurosta ja toistavat ostosuosituksen. Osake hinnoitellaan tällä hetkellä noin 7,4 euron kurssinoteerauksella, joten Inderesin tavoitehinta kielii selvästä osakkeen nousuvarasta.