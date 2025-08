Fodelian osake syöksyy tulosvaroituksen vuoksi – analyytikko näkee ostopaikan

Fodelian isoin liiketoimintayksikkö Feelia valmistaa aterioita Pyhännän ja Kokkolan tehtaillaan. 80 prosenttia raaka-aineista on kotimaista. Kuva: Fodelia Oyj.

Fodelia julkisti tulosvaroituksen, jossa se laskee sekä liikevaihdon että suhteellisen kannattavuuden näkymiään. Tulosvaroitus oli markkinoille ikävä yllätys, ja yhtiön osake laski torstaina peräti 21 prosenttia.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen Oikia liiketoiminta-alueen kannattavuus on laskenut merkittävästi sekä kustannustason nousun että private label -tuotteiden hintamuutosten vuoksi. Samalla liikevaihdon kehitys on jäänyt odotettua vaatimattomammaksi.

Fodelian Oikia-liiketoiminta keskittyy vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattujen elintarvikkeiden sekä verkkokaupan kehittämiseen. Oikia valmistaa erityisesti snack-tuotteita, kuten perunalastuja, maissinaksuja ja kaurasnackseja, joita myydään paitsi Oikia-brändillä myös private label -ratkaisuina kauppaketjuille.

Feelian liikevaihto on jatkanut kasvua ja kannattavuus on edelleen hyvällä tasolla, mutta kasvu on tasoittunut edellisvuoden erittäin vahvaan kasvuun verrattuna. Feelia on suomalainen valmisruokavalmistaja, joka keskittyy erityisesti foodservice-markkinoihin, kuten kuntiin, kouluihin, hoivakoteihin, ravintoloihin ja muihin ammattikeittiöihin.

Feelian Foodservice-markkinan vaatimaton kehitys on vaikuttanut negatiivisesti tukkuasiakkaiden liikevaihtoon, ja viime aikoina voitetut kaupat ovat olleet kokoluokassaan melko pieniä.

Myös alkuvuonna kirjatut toiminnan kehittämiseen ja uudelleenorganisointiin liittyvät kustannukset heikentävät koko vuoden tulosta, mutta ne ovat olennainen osa konsernin rakennemuutosta ja kasvun edellytysten luomista.

Lisää kasvuponnisteluja Feeliassa

Fodelia laskee tilanteen vuoksi vuoden 2025 liikevaihto- ja tulosennustettaan.

Yhtiön uudessa ohjeistuksessa konserni odottaa liikevaihdon koko vuonna 2025 olevan noin 54-59 miljoonaa euroa. Oikaistun liikevoittomarginaalin yhtiö odottaa olevan noin edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella.

Aiemmin helmikuussa julkistamassaan ohjeistuksessa Fodelia oli odottanut 58-63 miljoonan euron liikevaihtoa. Suhteellisen kannattavuuden yhtiö oli odottanut parantuvan viime vuodesta.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 53,6 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 5,6 prosenttia.

Fodelian osakekurssi romahti isolla vaihdolla torstaina 30. heinäkuuta tulosvaroituksen vuoksi. Kuva: Koyfin.

Toimitusjohtaja Riikka Wulff kertoo, että yhtiö tulee lisäämään panostuksia Feelian vahvan kasvun tukemiseksi ja olemassa olevan kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi.

”Feelian tuotteille ja konsepteille on edelleen selkeää kiinnostusta asiakaskentässä, tarjouskanta on hyvällä tasolla ja meidän on tärkeä varmistaa uusien kauppojen toteutuminen”, hän kertoo.

Lisäksi käynnissä on toimenpiteitä tehtaan toiminnan tehostamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Wuffin mukaan Oikian osalta myynnin painopistettä on aktiivisesti siirretty omien brändien liikevaihdon kasvattamiseen.

Osakkeelle ostosuositus tulosvaroituksesta huolimatta

Inderesin analyytikko Pauli Lohi arvioi analyysissään, että Fodelian tulosvaroitus oli Inderesin ennakko-odotuksia pahempi, mutta tämä johtui pääasiassa Oikiasta, joka on osakkeen sijoitusprofiilin kannalta muutenkin sivuosassa.

”Leikkasimme tulosennusteitamme merkittävästi, mutta osakekurssin voimakkaan laskun myötä tuotto-odotus on mielestämme jälleen houkutteleva”, Lohi toteaa.

Fodelian osakkeen arvosta on sulanut kuukaudessa lähes neljännes. Rajun kurssilaskun myötä yhtiön osakkeen arvostustaso on noussut houkuttelevan kilpailukykyiselle tasolle, Lohi arvioi. Yhtiöllä on Feelian ja Fodbarin kautta suuri kasvu- ja arvonluontipotentiaali Suomen laitosruokamarkkinassa erityisesti julkisella sektorilla, analyytikko uskoo.

Inderesin kuluvan vuoden ennusteella Fodelian oikaistu EV/Ebit-kerroin on 12,4x. Ensi vuodelle kerroin on 9,8x

Inderes nosti Fodelian suosituksen osta-tasolle aiemmalta vähennä-tasolta. Samalla kuitenkin analyysitalo laski osakkeen tavoitehinnan aiemmasta 7,0 eurosta 6,0 euroon. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on hieman alle 5,0 euroa.

Konserni säilyttää pitkän aikavälin tavoitteet ennallaan. Yhtiö julkaisee tammi-kesäkuun taloustiedot 6. elokuuta.