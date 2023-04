LeadDesk petraa tuloskuntoaan odotetusti

LeadDesk jatkaa kasvua, mutta suurasiakasmyynti on riippakivenä.

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittajia. Yhtiön pilvipalvelu on tarkoitettu suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. Sillä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa ja sen pilvipalvelua käyttää yli 1000 asiakasta ympäri maailman.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle helmikuussa 2019.

Kasvuvauhti on ollut railakasta. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna yhtiö ylsi jo 24,6 miljoonaan liikevaihtoon.

Kuitenkin viime vuonna LeadDeskin koko vuoden 2022 liiketulos oli tappiolla entistäkin enemmän -1,5 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna se oli -1,0 miljoonaa euroa. Liikevoiton heikentyminen johtui pääasiassa kasvaneista aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoista.

Vuoden toisella puoliskolla yhtiö kiinnitti erityistä huomiota kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin, ja käyttökateprosentti kasvoi toisella vuosipuoliskolla 14 prosenttiin.

Ohjelmistotalon ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportti ei sisältänyt yllätyksiä.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kasvu jatkui, kun liikevaihto nousi 6,0 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 7,3 miljoonaan euroon.

Tuloskaudella LeadDesk ei julkaise koko tulosraporttia, vaan pelkästään käyttökatteen. Käyttökate nousi viime vuoden 0,69 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonan euroon. Yhtiötä ainoana seuraava analyysitalo Inderes odotti 0,9 miljoonan euron käyttökatetta, joten tulosparannus oli odotettua.

Yhtiön toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kertoo, että viime vuoden aikana LeadDesk keskittyi entistä enemmän kannattavuuteen.

”Seuraamme jatkossakin kannattavuutta ja ryhdymme tarvittaessa nopeastikin korjaaviin toimenpiteisiin, sillä hyvä kannattavuus parantaa mahdollisuuksiamme reagoida markkinan muutoksiin ja tukee liiketoiminnan kasvua epävarmoinakin aikoina”, toimitusjohtaja toteaa.

Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 7,3 prosenttia.

”Olen superiloinen, että uuden myyntijohtajamme aloitettua myyntimme pienille ja keskisuurille asiakkuuksille, eli SME-segmentille, on piristynyt. Niinpä ylitimme tavoitteemme ensimmäisen kvartaalin SME-liikevaihdon osalta.”

Enterprise-segmentissä, eli suurasiakasliiketoiminnassa, yhtiön kasvua hidasti yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuva asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa, Nokso-Koivisto toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan hinnankorotukset tukevat erityisesti jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvua seuraavalla kvartaalilla sekä loppuvuoden liikevaihdon kasvua.

Nokso-Koiviston mukaan tällä hetkellä tekoälyratkaisut kehittyvät huimaa vauhtia. Tässä kehityksessä LeadDesk haluaa olla mukana.

”Olemme osaltamme vauhdittamassa kehitystä investoimalla vahvasti uusien tekoälyratkaisujen kehitystyöhön. Tekoäly on tärkeä osa tuotettamme jo nyt. Tulevaisuudessa sen merkitys korostuu vielä voimakkaammin. Uusilla tekoälyratkaisuilla voimme parantaa entisestään tuotteidemme kilpailukykyä. Tavoitteemme on, että kahden vuoden sisään kaikki asiakkaamme käyttävät ainakin yhtä LeadDeskin tekoälyä hyödyntävää työkalua.”

LeadDesk ohjeistaa vuoden 2023 liikevaihdon vuosikasvun olevan 6–14 prosenttia sekä kannattavuuden olevan käyttökateprosentilla mitattuna 11–16 prosenttia. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

LeadDeskin osakkeeseen on leivottu kovat kasvuodotukset. Inderesin kuluvan vuoden 0,08 euron osakekohtaisen tuloksen ennusteella yhtiön P/E-kerroin on lähes 140x. Analyysitalo odottaa kuitenkin osakekohtaisen tuloksen kipuavan ensi vuonna 0,37 euroon, jolloin P/E-kerroinkin laskee tasolle 31x.

Inderes antaa LeadDeskille ostosuosituksen 12,5 euron tavoitehinnalla. Tällä hetkellä osake hinnoitellaan pörssissä hieman yli 11,5 euroon.