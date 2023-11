Sijoittaja 2023 -messut kiinnostivat – tunnelmia

Sijoittaja 2023 -sijoitusmessut järjestettiin tiistaina Helsingin Messukeskuksessa. Moni uudehko pörssiyhtiö oli paikalla.

Vuotuiset sijoitusmessut Helsingissä järjestettiin Sijoittaja 2023 -nimellä tiistaina 14.11. Tapahtuma kokosi sijoittamisesta kiinnostuneita Messukeskukseen aamusta alkaen.

Tilakokonaisuutena toimi ensi kertaa Messukeskuksen Siipi. Tapahtumassa oli noin 35 näytteilleasettajaa. Tapahtuman mediakumppaneina toimivat Arvopaperi ja Kauppalehti ja yhteistyökumppaneina Inderes, Pörssisäätiö, Nasdaq ja Suomen Osakesäästäjät.

Minusta tapahtuma vaikutti kokonaisuutena onnistuneelta. Vierailin messuilla muutaman tunnin ajan. Tietoa todellakin oli tarjolla ja yleisöesityksiä pidettiin neljällä lavalla niin pörssiyhtiöiden kuin palveluntarjoajien ja etujärjestöjen toimesta.

Eräs messuvieras kertoi, että messuilla oli vähän Katajanokan Wanhan Sataman kaltainen tunnelma. Siellä sijoitusmessuja järjestettiin 2000-luvun alkupuolella. Itse en hoksannut heti salien sijainteja, mutta kaikki löytyi suhteellisen läheltä toisiaan, myös lounasravintola.

Röntgenteknologiaa kehittävän Detection Technologyn Hannu Martolan esitys veti sankasti kuulijoita tilavaan saliin.

Ensimmäisenä kurkistin kotimaisen teknologiayhtiö Detection Technologyn tunnelmiin. Pitkään toimitusjohtajana toiminut Hannu Martola esitteli yhtiön tuotteita ja markkinoita.

Heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto laski 10 prosenttia, mutta EBITA-liiketulos parani 0,6 miljoonasta 2,2 miljoonaan euroon. Lääketieteen myynti laski, eikä turvallisuus- ja teollisuusmyynnin kasvu kompensoinut sitä riittävästi.

Yhtiö odottaa kokonaismyynnin kasvavan sekä neljännellä kvartaalilla 2023 että ensimmäisellä neljänneksellä 2024.

Messuosastot jakaantuivat kahdelle viistosti peräkkäin olevalle käytävälle.

Melko moni messuilla mukana olleista pörssiyhtiöistä on listautunut aivan viime vuosina. Näitä olivat muun muassa alhaalla kuvissa näkyvät autotalo Wetteri, puuelementtivalmistaja LapWall, sauna- ja spa-yhtiö Harvia sekä teollisuuden palvelu- ja konsultointiyhtiö Solwers.

Wetteri listautui nykymuodossaan vuosi sitten joulukuussa yhdistymällä pörssiyhtiö Sopranon kanssa. LapWall listautui keväällä 2022 ja Harvia neljä vuotta aiemmin. Solwers listautui kesällä 2021. Sen liiketoiminnassa on joitakin yhtäläisyyksiä suunnittelupalveluita tarjoavien Pöyryn ja Etteplanin kanssa.

Pöyry oli aiemmin laadukas kotimainen pörssiyhtiö, kunnes ruotsalainen saman alan ÅF osti sen vuonna 2019. Yhdessä ne muodostavat Tukholmassa noteerattavan Afry-konsernin.

Wetterin toimitusjohtaja Aaren Simula ja talousjohtaja Panu Kauppinen. LapWallin markkinointikoordinaattori Saku Allén, talousjohtaja Tuomo Riihonen ja henkilöstö- ja markkinointipäällikkö Sanna Vappula. Harviaa esittelivät liiketoimintakehityksen Jukka Kurki ja group controller Anniina Vaittinen, Solwersia talousjohtaja Teemu Kraus.

Aarne Simula kertoi omassa yleisöesityksessään, että Wetteri erottuu muista alan toimijoista raskaalla kalustolla ja huoltopalveluilla, jotka tuovat 19 ja 17 prosenttia liikevaihdosta. Henkilöautojen osuus on 60 prosenttia.

Yhtiö on tehnyt kuluvan vuoden aikana kolme isoa yrityskauppaa ja noussut näin Suomen toiseksi isoimmaksi Mercedes Benz- ja Volvo-jälleenmyyjäksi henkilöautoissa. Autoala keskittyy ja valmistajat ovat ottaneet yhä isomman roolin alan toimitusketjussa tehtaalta loppuasiakkaalle. Pienemmille jakelijoille ei riitä enää samalla tavoin elintilaa kuin takavuosina.

LapWallin Tuomo Riihonen kertoi omassa esityksessään, että yhtiön liikevaihdosta noin kaksi kolmannesta tulee isoista kattoelementeistä suurille ja keskisuurille rakennusliikkeille. Nämä elementit menevät pääosin muuhun kuin asuinrakentamiseen.

Seinäelementeissä yhtiö on tehnyt kuluneena vuonna tärkeän, pitkäaikaisen sopimuksen Kastelli-talojen kanssa. LapWallin liikevaihto on laskenut kuluvana vuonna mutta tulos pysynyt voitollisena ja tase vahvana.

Pitkään Alma Mediaa luotsannut Kai Telanne kertoi, että yhtiön liikevaihto tulee melko tasaisesti kolmelta osa-alueelta markkinapaikoista, palvelusta ja mediasta. Tuloksellisesti vahvin segmentti on työpaikkailmoitteluun keskittyvä 11 maassa Euroopassa toimiva Alma Career.

Jukka Kurki Harvialta kertoi, että yhtiö hyötyy kokoluokan tuomista skaalaeduista verrattuna pienempiin valmistajiin. Harvian kurssi on pitänyt melko hyvin syksyn aikana ja liikevaihdon lasku hidastui yhdeksään prosenttiin heinä-syyskuussa oltuaan 17 prosenttia tammi-syyskuussa.

Harvia on varsin kansainvälinen yhtiö Suomen liikevaihdon ollessa vajaa viidennes konsernista. Tulos säilyi syyskvartaalilla selvästi voitollisena liikevoittomarginaalin ollessa 20 prosenttia.

Solwers oli mainituista yhtiöistä minulle tuntemattomin. Laajasti teollisuuden konsultointia ja suunnittelua tekevä yhtiö kasvatti liikevaihtoaan pari prosenttia 33,2 miljoonaan euroon tammi-kesäkuussa 2023. Oikaistu liikevoittomarginaali säilyi Harvian tapaan melko vakaana mutta astetta matalammalla tasolla noin 11 prosentissa.

Talousjohtaja Teemu Kraus kertoi, että yhtiö on aktiivinen yritysostaja, mutta ei vie integraatiota erityisen syvälle vaan tytäryhtiöillä säilyy tietty itsenäisyys ja identiteetti.

Vasemmalta Matti Hirvonen Pirkanmaan Osakesäästäjistä ja kiinteistöalan yrittäjäsi ryhtynyt Joonas Orava. Oikeassa kuvassa vasemmalta Suomen Osakesäästäjien Victor Snellman, Nuorten Osakesäästäjien aktiivi Arttu Pyykönen ja yksityissijoittaja Tomi Lindell.

Asuntosijoittaja, asuntosijoituskirjailija ja pitkään asuntomarkkinoilla työskennellyt Joonas Orava kertoi ryhtyneensä yrittäjäksi. Hänen palvelee rakennuttajia, kiinteistösijoittajia ja asunto-osakeyhtiöitä.

Nuorten Osakesäästäjien (NOS) toiminta on virinnyt jälleen koronatauon jälkeen aiempaa systemaattisemmaksi. Yksi toiminnan aktiiveista on tamperelainen Arttu Pyykönen, 24, joka kiinnostui Nuorten Osakesäästäjien toiminnasta pari vuotta sitten, kun hän oli kuuntelemassa Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtajan Victor Snellmanin esitelmää Hyvinkäällä. NOS on Osakesäästäjien alajaosto.

Olin kiinnostunut sijoittamisesta jo aiemmin ja tein blogia ja Tiktokia. Kiinnostuin sijoittamisesta somen kautta, vaikka perheessä ei sijoittamisesta puhuttu. Tajusin, että Nuorten Osakesäästäjien toiminta voisi olla hauskaa ja voisin tarjota muille samanlaisia ahaa-elämyksiä kuin mitä itse on saanut. – Arttu Pyykönen

Arttu on melkein valmis diplomi-insinööri. Hän on mukana yrittäjänä it- ja automaatioalan yrityksessä nimeltään Power Software.

Kaikkiaan sijoitusmessut oli mainio kokemus. Osa saleista oli ajoittain täynnä. Messuilta sai ja olisi saanut imettyä todella paljon niin yhtiö-, makrotalous- kuin verotietoa sijoittajan vinkkelistä katsottuna – sekä vaihdettua kokemuksia muiden sijoittajien kanssa.

Sekä sijoittajaviestintä- että johtoryhmätason ihmisiä oli hyvin tavattavissa, kun vain veti hihasta. Ständeillä oli tarjolla myös niin sanottua ”reaaliosinkoa”.

Teksti ja kuvat: Henri Elo

