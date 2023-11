Vuoden sijoittaja Esa Juntunen on pitkäjännitteisen sijoittamisen puolestapuhuja

Esa Juntunen on noussut kahdeksassa vuodessa tunnetuksi sijoituskirjailijaksi ja sijoitusbloggariksi.

Esa Juntunen, Vuoden sijoittaja 2023.

Vuoden Sijoittaja ja Vuoden Sijoitusteko 2023 -voittajat on palkittu Sijoittaja 2023 -tapahtumassa Messukeskuksessa 14. marraskuuta. Voittajat valittiin yleisöäänestyksellä, johon tänä vuonna yksilöityjä ääniä tuli yhteensä 2 580 kappaletta.

Vuoden Sijoittaja -kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä säästöt haltuun. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna jo kuudetta kertaa.

Finalistit yleisöäänestykseen valitsi alkusyksystä 2023 tuomaristo, johon kuuluivat Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen, Kauppalehden uutispäällikkö Lauri Sihvonen, Vuoden Sijoittaja 2022 Päivi Rantanen ja Vuoden Sijoitusteko 2022 Mamma Betalar -podcastin edustajana Jasmin Hamid.

”Olen erittäin iloinen siitä, että joka vuosi finalistien joukkoon nousee yksityissijoittajia ja tahoja, jotka ovat tunnettuja laajalle joukolle. Monet aiempien vuosien voittajat ovat edelleen näkyvillä entistä laajemman seuraajajoukon kannustamana, eikä haastava pörssivuosi ole saanut heitä katoamaan. Pitkäjänteisesti ja intohimolla työtä tekevät vaikuttajat ovat sijoitusyhteisölle kullan arvoiset”, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Esa Juntunen aloitti sijoittamisen jo 17-vuotiaana

Vuoden Sijoittaja 2023 -finalistit olivat Elina Avela, Esa Juntunen, Jenna Mattila ja Sijoittaja-Alokas. Näistä Vuoden Sijoittaja 2023 -voittajaksi nousi 44 prosentin äänisaaliin kahmaissut yksityissijoittaja, sijoitusbloggaaja ja -kirjailija Esa Juntunen.

Esa aloitti sijoittamisen nollasta kesätyörahoillaan 17-vuotiaana ja on kirjoittanut blogiinsa kahdeksan vuoden aikana yli 700 kirjoitusta sijoittamiseen ja henkilökohtaiseen talouteen liittyen.

Esa Juntunen on Omavaraisuushaaste-blogista sekä Viisas sijoittaja – tunne itsesi ja osakemarkkinat –kirjasta tunnettu yksityissijoittaja, sijoitusbloggaaja ja -kirjailija.

”Olen äärimmäisen kiitollinen Vuoden Sijoittaja 2023 -tittelistä ja kaikille, jotka minua äänestivät. Voitto tuntuu ennen kaikkea palkinnolta yli seitsemän vuoden työstä, jota olen tehnyt Omavaraisuushaaste-blogillani ja Viisas Sijoittaja -kirjallani”, Juntunen kertoo.

Blogissaan Juntunen kertoo avaavansa täysin avoimesti kaikki sijoituksensa, palkkansa sekä kulutuksensa euron tarkkuudella. Omavaraisuushaaste on noussut Suomen luetuimmaksi sijoittamista ja henkilökohtaista taloutta käsitteleväksi blogiksi yli miljoonalla vuosittaisella lukukerralla.

Pitkäjännitteisen sijoittamisen puolestapuhuja

Juntunen kertoo onnistuneensa innostamaan kaikenlaisista lähtökohdista olevia ihmisiä sijoittamaan ja hän on käynyt tuhansia keskusteluja erilaisten sijoittajien kanssa. Nämä keskustelut ovat kasvattaneet myös häntä sijoittajana.

Osakesijoittaminen on Juntusen mukaan paljon mainostettua enemmän tunnelaji, kuin puhdas älylaji.

”Vuoden sijoittajana tulen jatkamaan entistä kovemmin töitä avoimuuden ja pitkäjänteisyyden puolestapuhujana, niin sijoittamisessa kuin muillakin taloustaitojen elämän osa-alueilla”, Juntunen lupaa.

Blogissaan Juntunen paljastaa, että uuden kirjan kustannussopimus on jo tehty. Seuraava kirja ei kuitenkaan ole varsinaisesti sijoituskirja.

”Tulossa onkin henkilökohtaisen talouden kirja, jossa jälleen pyrin kirjoittamaan niistä näkökulmista, jota suomalaisen henkilökohtaisen talouden kirjat eivät niin paljon käsittele”, Juntunen kertoo.

Vuoden Sijoitusteko 2023 -voittaja Sijoituskästi on Kevin van Desselin ja Teemu Liilan perustama talousaiheinen sosiaalisen median kanava. Vaikka kaksikko lähti aluksi kasvattamaan pelkkää podcastia, on Sijoituskästi tänä päivänä paljon enemmän. Nykyään Sijoituskästin ympärillä on monihenkinen tiimi, joka tuottaa sisältöä sosiaalisen median kaikkiin suurimpiin kanaviin.