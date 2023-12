LeadDesk saa analyytikoilta ostosuosituksen

LeadDesk tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pitkäjännitteiselle sijoittajalle, uskovat Inderesin analyytikot.

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittajia. Yhtiön pilvipalvelu on tarkoitettu suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. Sillä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa ja sen pilvipalvelua käyttää yli 1000 asiakasta ympäri maailman.

Kolmannella kvartaalilla yhtiö liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 4,6 prosenttia. Jatkuvalaskutteinen liikevaihto kasvoi kokonaisliikevaihtoa enemmän, 6,1 prosenttia. Käyttökate nousi viime vuoden 1,0 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaan euroon.

Kolmannella vuosineljänneksellä LeadDesk sai vietyä kolme kehittämäänsä tekoälyominaisuutta pilottivaiheesta tuotantoon eli asiakkaidenpäivittäiseen käyttöön.

”Olennaista nopeassa kehitystyössämme on se, että tuotantovaiheessa ratkaisut alkavat kerryttää liikevaihtoa. Olemme myös tehneet tarvittavat toimenpiteet ja investoinnit, joiden ansiosta tekoäly on laajasti käytössämme ja tehostaa jo omaa toimintaamme”, kertoi tulosraportin yhteydessä LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto.

Nokso-Koiviston mukaan LeadDesk etenee hyvää vauhtia kohti tekoälyratkaisuille asettamaansa tavoitetta, jonka mukaan vuoden 2025 alkupuolella kaikki asiakkaat käyttävät ainakin yhtä LeadDeskin tekoälyä hyödyntävää työkalua.

Kasvua tukemassa useat tekijät

Yhtiö toistaa viime syyskuussa annetun liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevan ohjeistuksen. Yhtiö ohjeistaa vuosikasvun olevan 3–7 prosenttia sekä kannattavuuden olevan käyttökateprosentilla mitattuna 10–15 prosenttia. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

Vaikka heikko yleinen taloustilanne hidastaa LeadDeskin kasvua myös ensi vuonna, yhtiön liiketoiminnan houkutteleva perusluonne ja tarjonnan kilpailukyky ovat edelleen kunnossa, arvioivat Inderesin analyytikot Antti Luiro ja Frans-Mikael Rostedt analyysitalon aamukatsauksessa.

Heikko yleinen taloustilanne hidastaa #LeadDesk:in kasvua, jonka odotamme jäävän myös vuonna 2024 tahmeaksi. Yhtiön liiketoiminnan houkutteleva perusluonne ja tarjonnan kilpailukyky ovat kuitenkin mielestämme edelleen kunnossa.



???? Yhtiöraportti: https://t.co/oaMHzJvDP0 pic.twitter.com/v1ZecXutlc — Inderes (@Inderes) December 8, 2023

Analyytikoiden mielestä LeadDeskin sijoitustarinassa on useita houkuttelevia elementtejä.

Ensinnäkin liikevaihdosta reilu 80 prosenttia on jatkuvaa, kannattavuus on skaalautuvaa ja liikevaihdosta 60 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Toiseksi yhtiön markkinalla on myös vahvat kasvuajurit SaaS-murroksen ansiosta ja se on todistanut tuotteensa kilpailukyvyn erityisesti pienten ja keskisuurten yritystensegmentissä.

Kolmas kilpailutekijä on tekoäly.

”Tekoälyn rooli asiakasviestinnän ohjelmistoissa tulee nousemaan hyvin merkittäväksi jo lähivuosien aikana. LeadDesk on mielestämme melko hyvässä asemassa kehityksen kannalta, erityisesti muutama vuosi sitten toteutetun GetJenny-yritysoston ansiosta. Todistuksena tästä ovat loppuvuonna yhtiön tuotteeseen jo tuomat useat tekoälyominaisuudet. Yhtiöllä ei ole suurimpiin kilpailijoihin verrattavia kehitysresursseja, mutta toisaalta arvioimme tekoälykehityksen kasvattavan sen kilpailuetua pienempiin paikallisiin kilpailijoihin nähden”, Luiro ja Rostedt toteavat.

Arvostus alhaalla kasvupotentiaaliin nähden

LeadDesk on on heikossa yleisessä taloustilanteessa vahvistanut kannattavuuttaan ja kasvattanut jatkuvan liikevaihdon kuukausilaskutusta.

”Orgaanisen kasvun jälleen kiihtyessä ja kannattavuusparannuksen edetessä uskomme, että markkinoiden hyväksymä arvostus tulee nousemaan selkeästi absoluuttisesti hyvin matalalle painetusta nykytasosta”, analyytikot toteavat.

Vuosien 2025-2026 Inderesin ennusteiden mukaiset arvostuskertoimet ovat analyytikoiden hyvin houkuttelevat, kun huomioidaan noin 10 prosentin orgaaninen kasvunäkymä ja jäljellä oleva selkeä skaalautumispotentiaali.

Vuoden 2025 P/E-kerroin on Inderesin ennusteilla 17,5x ja EV/Ebit-kerroin 12,7x.

Yksi mahdollisuus on myös yritysosto.

”Näemme yhtiön myös potentiaalisena yritysostokohteena nykyarvostuksella. Spekulaatiota tukee myös se, että norjalainen Viking Ventures hankki LeadDeskistä 15,4 prosentin osuuden alkuvuonna 2023 arviomme mukaan nykyistä kurssitasoa selkeästi korkeammalla hinnalla”, Luiro ja Rostedt toteavat.

Inderes nostaa LeadDeskin suosituksen osta-tasolle aiemmalta lisää-tasolta ja toistaa 8,0 euron tavoitehinnan.