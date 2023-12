Pörssiyhtiö NYAB rakentaa Suomen suurimman aurinkopuiston pikkupaikkakunnalle

NYABin osakkuusyhtiö Skarta Energy on tehnyt investointipäätöksen koskien Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamista Utajärven kuntaan.

Samassa yhteydessä NYAB on valittu hanketta koskevan suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppaniksi. NYABin ja hankeyhtiön välillä allekirjoitetun sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on 69 miljoonaa euroa.

Projektin ensimmäinen vaihe, joka sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, aloitetaan viipymättä ja sen rahoittaa Skarta Energyn enemmistöomistaja, CapMan Nordic Infrastructure II -rahasto. Projektin arvioidaan kokonaisuudessaan valmistuvan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Aurinkopuisto rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle, pieneen noin 2600 asukkaan Utajärven kuntaan. Utajärvi sijaitsee Oulun ja Kajaanin välissä noin 60 kilometrin päässä Oulusta. Utajärvelle rakennettava aurinkopuisto on merkittävä osa Skarta Energyn tavoitetta rakentaa 800 megawatin edestä aurinkovoimaa seuraavan viiden vuoden aikana.

Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston arvioitu kapasiteetti on noin 103 megawattipiikkiä, joka tarkoittaa aurinkoenergian huipputehoa. Vuotuinen energiantuotanto on 97 gigawattituntia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 13,3 miljoonan euron suuruisen investointituen. Aurinkopuisto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Fingridin kanssa aiemmin tehdyn liittymissopimuksen mukaisesti.

”Uusiutuva energia on NYABin keskeisimmistä fokusalueista. Olemme iloisia, että pääsemme hyödyntämään monipuolista energia-alan osaamistamme myös aurinkovoiman parissa nopeasti kasvaneiden tuulivoima- ja sähköverkkoliiketoimintojen rinnalla. Skarta Energyn kanssa tehty sopimus on tärkeä koko Suomen organisaatiollemme, ja on hienoa päästä jatkamaan työtä energiaomavaraisuuden sekä vihreän siirtymän edistämiseksi yhdessä osakkuusyhtiömme kanssa”, NYABin Suomen maajohtaja Mikael Ritola kommentoi.

NYAB tarjoaa uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

NYAB sai nykymuotonsa keväällä 2022 suomalaisen Skarta Groupin ja ruotsalaisen NYAB-konsernin fuusioituessa. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja meillä on noin 380 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYABin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 2,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 88 miljoonaa euroa. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia. Raportoituun liikevaihtoon vaikutti Ruotsin kruunun 8,9 prosentin heikentyminen vertailukaudesta.

Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä parantui 26 prosenttia ja oli 6,6 miljoonaa euroa. Kannattavuuden parantuminen oli seurausta erityisesti Suomen ja Tukholman alueen liiketoiminnasta. Yhtiön projektien toteutus on jatkunut vakaana kaikilla osa-alueilla, mikä on pienentänyt valuuttakurssien ja lisääntyneiden kustannusten negatiivisia vaikutuksia.

NYAB arvioi viime elokuussa antamassa taloudellisessa ohjeistuksessaan koko tilikauden liikevaihdon olevan 290–315 miljoonaa euroa ja liikevoiton 16–24 miljoonaa euroa. NYAB täsmensi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin julkistuksen yhteydessä ohjeistusta siten, että liikevaihdon odotetaan nyt asettuvan aiemmin viestityn ohjeistushaarukan alalaitaan.

Viime vuonna liikevaihto oli 253 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25,7 miljoonaa euroa.