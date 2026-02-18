NYAB rakentaa suuren datakeskuksen – osake pomppasi

NYAB kertoo tiedotteessaan, että hankkeen suunnitteluvaihe käynnistyy välittömästi, ja sen aikana hankkeen rakennusaikataulu vahvistuu. Mikäli rakennustyöt tilataan, maarakennustöiden odotetaan käynnistyvän maaliskuussa 2026.

NYABin osake oli noin 6,2 prosentin nousussa Tukholman pörssissä.

Hankkeen lopullinen arvo määrittyy suunnitteluvaiheen päätyttyä. Rakennustyöt tilataan sopimuksen puitteissa erillisillä tilauksilla. Hankkeen laajuus vahvistuu vaiheittain asiakkaan tilausprosessin edetessä, ja tilausten laajuudesta riippuen hankkeen kokonaisarvo voi nousta noin 100 miljoonaan euroon.

Hankkeen kokonaislaajuus, sisältäen suunnittelun ja rakennusvaiheen, kattaa tontti- ja infrastruktuurityöt, kaksi 100 megawatin datahallia, tukirakennukset sekä niihin liittyvät suurjänniteyhteydet ja sähköasematyöt.

”Tämä hanke on merkittävä strateginen askel NYABille jatkaessamme kasvua edistyksellisissä teollisissa hankkeissa. Datakeskussektori kasvaa, ja olemme ylpeitä voidessamme tukea Compute Nordicia modernin ja luotettavan laitoksen toteuttamisessa Mikkeliin”, sanoo Petri Kotkansalo, NYAB Finlandin toimitusjohtaja.

”Olemme erittäin tyytyväisiä solmittuamme sopimuksen NYABin kanssa edistääksemme laajamittaista datakeskushankettamme Mikkelissä. Odotamme innolla yhteistyötä”, sanoo Harald Riise, Compute Nordic Finlandin toimitusjohtaja.

Mikkelin datakeskushanke käsittää laajamittaisen datakeskuslaitoksen, siihen liittyvät infrastruktuurityöt, rakennukset ja sähköinfrastruktuurin, joiden tarkoituksena on tukea alueen pitkäaikaisia datakeskustoimintoja.

NYAB tarjoaa suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita infrastruktuurin, teollisuusrakentamisen ja energian aloilla. Päämarkkinat ovat Ruotsi, Suomi ja Norja. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden -markkinapaikalle.

Yhtiön neljäs vuosineljännes päätti vuoden vahvasti. Koko vuoden liikevaihto oli 547 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 58 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos kasvoi 21 prosenttia 30,6 miljoonaan euroon.

Orgaaninen kasvu syntyi Ruotsin markkinoilla laajentuneesta toiminnasta, lisääntyneestä projektimäärästä ja suuremmista volyymeista. Suomessa kasvu oli negatiivista, ja yhtiö keskittyi siellä rakentamaan tilauskantaa kannattavien projektien ja houkuttelevien markkinasegmenttien suuntaan.