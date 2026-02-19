Ponssen osakkeessa ei ole varaa pettymyksille

Ponsse

Metsäkonevalmistaja Ponsse on kohdannut kasvavia haasteita markkinoilla, ja sen tilauskirjat ovat ohentuneet jo pidemmän aikaan.

Eikä muutosta parempaan ole näkyvissä.

julkisti maanantaina tilinpäätöksensä sekä viime vuoden viimeisimmän tulosraportin. Suurin huomio tulosraportissa kiinnittyy jälleen tilauskantaan.

Yhtiön tilauskanta oli vuoden 2025 lopussa 141 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 189 miljoonaa euroa, joten pudotusta kertyi lähes neljännes.

Loka-joulukuussa saadut tilaukset olivat noin 198 miljoonaa euroa, mikä sekin jäi vertailuneljänneksen 213 miljoonasta eurosta.

Toimitusjohtaja Juho Nummela luonnehti tilausvirtaa vuoden viimeisellä neljänneksellä ”tilanteeseen nähden kohtuulliseksi”. Tilausten heikkenemisen taustalla oli hänen mukaansa ennen kaikkea Yhdysvaltojen ailahteleva tullipolitiikka ja siitä kumpuava epävarmuus.

”Tilausvirrat olivat alkuvuodesta vielä hyvällä tasolla, mutta heikkenivät epävarmuuden kasvaessa tullipoliittisten muutosten seurauksena. Markkinatilanne pysyi haastavana koko vuoden ajan”, Nummela totesi.

Ponssen osakekurssin ja konsensusennusteilla lasketun P/E-kertoimen kehitys.

Alueellisesti tarkasteltuna kysyntää kannattelivat erityisesti Ruotsin, Yhdysvaltojen ja tiettyjen Etelä-Amerikan markkinoiden kehitys. Myös Suomen markkinalla nähtiin hienoista piristymistä loppuvuotta kohti.

Kanadan ja Etelä-Brasilian markkinat puolestaan kärsivät merkittävästi Yhdysvaltojen tullipolitiikan häiriöistä.

”Liiketoimintamme keskeisten ajureiden, mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden, vaikeudet heijastuivat selvästi metsäkonemyyntiin. Heikentynyt yksityinen kulutus sekä Euroopan poikkeuksellisen matalalla tasolla ollut rakentaminen hidastivat kysyntää. Asiakkaidemme investointipäätökset viivästyivät, ja odottava tunnelma korostui erityisesti kolmannella ja neljännellä neljänneksellä”, Nummela toteaa.

Korkea vaihtokonevarasto murheena

Ponssen loka-joulukuun liikevaihto oli 220 miljoonaa euroa ja jäi vertailukauden 224 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 189 miljoonaa euroa, joten liikevaihto ylitti odotukset selvästi.

Neljänneksen liikevoitto painui 11,4 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 17,6 miljoonaa euroa. Konsensusodottus oli 11,4 miljoonaa euroa.

Nummela korosti katsauksessaan huoltopalvelujen merkitystä haastavassa markkinassa.

”Huoltopalvelumme suoriutui haastavassa markkinassa erinomaisesti ja tarjosi asiakkaillemme maailmanlaajuisesti vahvan ja luotettavan palvelutason”, hän sanoi.

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta heikkeni merkittävästi 85,0 miljoonasta eurosta 23,3 miljoonaan euroon. Käyttöpääoman haasteita aiheutti erityisesti vaihtokonevaraston korkea taso.

Nummela myönsi, ettei viimeisen neljänneksen lopun kehittynyt myynti vielä riittänyt kääntämään vaihtokonevarastoa laskuun.

Näkymät varovaiset, alkuvuosi painottuu

Ponsse on näkymissään varovainen, luultavimmin tilausten romahduksen vuoksi.

Yhtiö arvioi vuoden 2026 euromääräisen liikevoiton olevan samalla tasolla kuin viime vuonna eli 41,6 miljoonaa euroa. Yhtiö varoitti kuitenkin, että alkuvuoden tuotannon kuormitus on tavanomaista matalampaa tilauskannan alhaisen tason vuoksi, mikä heijastuu kannattavuuteen vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Talouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan ja vaikuttavan sekä metsäteollisuuden lopputuotteiden että metsäkoneiden kysyntään. Kauppapoliittiset jännitteet ja rahoitusmarkkinoiden vaihtelut luovat Ponssen mukaan haastavan toimintaympäristön.

”Panostamme asiakassuhteisiin ja laadukkaaseen palveluun sekä jatkamme toimintamme tehostamista yhtenäisillä ja kustannustehokkailla käytännöillä”, Nummela linjasi.

Brasilian Full Service -sopimuksen mukaisten toimintojen asteittainen alasajo käynnistyi vuoden 2026 alussa suunnitellusti. Sopimus on tulossa päätökseen vuoden 2026 aikana. Tappiollista sopimusta varten konsernin taseessa on 6,3 miljoonan euron varaus.

Ponssen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Edellisvuonna osinko oli 0,50 euroa osakkeelta. Osingon korotus on kymmenen prosenttia.

Osakkeen arvostus ei anna tilaa pettymyksille

Inderesin analyytikko Aapeli Pursimo arvioi aamukatsauksessaan, että Ponssen liikevaihto laski melk ovähän huolimatta kolmannen vuosineljänneksen selkeästi vertailukautta matalammasta tilauskannasta.

”Kehitys ylitti selkeästi meidän sekä konsensuksen odotukset. Käsityksemme mukaan loppuvuoden kehitystä suhteessa ennusteisiimme tukivat etenkin joulukuun vahvat toimitukset sekä vaihtokonemyynti, vaikka vaihtokonevaraston taso pysyi edelleen korkeana. Arvioimme yhtiöllä olevan kuitenkin selkeitä edellytyksiä laskea varastotasojaan markkinatilanteen piristyessä sekä erilaisten kampanjoiden kautta”, Pursimo toteaa.

Inderesin päivitetyillä ennusteilla Ponssen vuosien 2026 ja 2027 vahvan taseen huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat noin 17x ja 11x. Vastaavat P/E-kertoimet ovat noin 23x ja 15x.

Pursimon mukaan kertoimet ovat kuluvalle vuodelle selkeästi koholla yhtiölle neutraaleihin tasoihin nähden.

”Mielestämme arvostusta on kuitenkin perusteltua katsoa jo kuluvan vuoden yli orastavia piristymisen merkkejä osoittavan markkinatilanteen myötä. Samalla ensi vuoden kertoimet sisältävät kuitenkin jo oletuksen odottamamme kysynnän piristymisen tuomasta selkeästä tuloskasvusta sekä oletuksemme varastotasojen normalisoitumisesta”, analyytikko arvioi.

Tämä tarkoittaa sitä, että Ponssein osake on pitkälti täyteen hinnoiteltu nykytilanteessa, Pursimo kertoo.

Inderesin suositus Ponssen osakkeelle on vähennä, ja osakkeen tavoitehinta on 24 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus on 27,7 euroa, joten osakkeessa ei Inderesin tavoitehinnalla ole nousuvaraa.