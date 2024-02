Vahvaan tuloskuntoon viritetty Ålandsbanken tarjoaa tuhtia osinkotuottoa

Ålandsbanken jatkaa vakuuttavaa suorittamistaan kannattavuutensa parantamisessa. Se tietää omistajille ruhtinaallisia osinkoja tänä vuonna.

Ålandsbankenin B-osakkeen kurssikehitys kolmen vuoden aikana.

Ålandsbanken ei ole Helsingin pörssin näkyvimpiä yhtiöitä, mutta hitaasti mutta varmasti pankki on parantanut menoaan vuosi vuodelta. Pankki julkisti tällä viikolla vahvan tulosraportin, joka osoittaa pankin kulkevan edelleen oikeaan suuntaan.

Vuosien 2019-2023 aikana Ålandsbankenin oman pääoman tuotto on noussut 10,7 prosentista viime vuoden 17,2 prosenttiin. Samalla osakekohtainen tulos on kivunnut 1,7 eurosta lähes 3,2 euroon. Oman pääoman tuotto on ollut selvässä nousussa neljän viimeisimmän vuosineljänneksen ajan.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Ålandsbankenin liikevoitto kasvoi 34 prosenttia 61,7 miljoonaan euroon viime vuoden 46,1 miljoonasta eurosta. Yhtiöllä ei ole analyytikkoseurantaa, joten siitä ei ole myöskään tulosennusteita.

Ålandsbankenin oman pääoman tuoton kehitys vuosineljänneksittäin.

Ahvenanmaalaispankin ydintuotot, jotka koostuvat korkokatteesta, nettopalkkiotuotoista ja IT-tuotoista, kasvoivat 21 prosenttia 205 miljoonaan euroon viime vuoden 170 miljoonasta eurosta. Kokonaiskulut kasvoivat viime vuodesta 5,0 prosenttia 138 miljoonaan euroon.

Rahoitusvarojen nettomääräiset arvonalentumistappiot olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin ne olivat 6,2 prosenttia.

Oman pääoman tuotto verojen jälkeen nousi viime vuoden 12,8 prosentista 17,2 prosenttiin, ja osakekohtainen tulos kasvoi 34 prosenttia 3,18 euroon viime vuoden 2,37 eurosta.

”Päätämme tuloksellisesti kaikkien aikojen parhaan vuotemme, 61,7 miljoonaa euroa (+34 prosenttia), tuloksellisesti kaikkien aikojen parhaaseen vuosineljännekseen, 20,2 miljoonaa euroa (+90 prosenttia)”, toteaa Ålandsbankenin toimitusjohtaja ja pääjohtaja Peter Wiklöf.

Wiklöfin mukaan ahvenanmaalaispankin hyvän tulovirran ja positiivisen markkinavaikutuksen ansiosta asiakkaiden lukuun hallinnoimamme pääoma, noin 9,8 miljardia euroa euroa, hipoo aikaisempaa huipputulosta.

”Tämä ja se, että asiakkaamme valitsivat meidät kolmatta vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi Private Banking -toimijaksi Kantar Prosperan asiakastutkimuksessa, antaa meille luottamusta vuoteen 2024”, Wiklöf kertoo.

Ålandsbanken valittiin viime marraskuussa kolmatta vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi Private Banking -toimijaksi Kantar Prosperan Private Banking 2023 Finland -tutkimuksessa. Ålandsbankenin asiakkaat ovat vertailussa myös kaikkein halukkaampia suosittelemaan pankkia muille.

Pankin antolainaus kasvoi koko vuonna 2023 noin 200 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajan mukaan suurin osa kasvusta tulee Ruotsin-liiketoimintaalueelta, joka viimeisen kahden vuoden aikana on kehittynyt tasaisesti.

”Ruotsissa antolainaus on nyt 7 miljardin kruunun tasolla. Siellä teimme vuoden kolmannella neljänneksellä ensimmäistä kertaa operatiivisella tasolla positiivisen tuloksen. Ruotsin tulos vahvistui edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä.”

Osinkopotti on nousemassa selvästi.

Ålandsbankenin hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy, että tilikaudelta 2023 maksetaan 2,40 euron säännöllinen osinko osakkeelta, mikä vastaa 75 prosentin jakosuhdetta, sekä ylimääräinen osinko 0,25 euroa osakkeelta. Siten osinko nousee kokonaisuudessaan 2,65 euroon, kun vuodelta 2022 se oli lisäosingon kanssa 2,05 euroa.

Siten osinkotuotto nousee pankin B-osakkeen viimeisimmällä 35,1 euron kurssinoteerauksella lähes 7,6 prosenttiin.

Ahvenanmaan maakuntapankki odottaa, että sen liikevoitto vuonna 2024 on suunnilleen sama kuin vuonna 2023.