Kuluttajien luottamus synkkenee – ani harva suunnittelee hintavia hankintoja

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli joulukuussa -8,6, kun se oli marraskuussa -7,4 ja lokakuussa -6,8. Vuotta aiemmin joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -13,3.

Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,6. Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 1 270 Suomessa asuvaa henkilöä.

Vuodentakaiseen nähden kuva taloudesta yleisesti on vähän kohentunut.

Odotus yleisestä työttömyyskehityksestä jatkui synkkänä ja työttömyyden uhka koettiin omallakin kohdalla suureksi. Oma rahatilanne ja mahdollisuudet säästää jatkossa arvioitiin samanlaisiksi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Joulukuussa 2024 kuluttajien arvio oman talouden nykytilasta heikkeni edelliskuuhun verrattuna ja oli hyvin matalalla tasolla. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua pysyivät lähes ennallaan ja vaisuina.

”Joulukuussa jo kaksi kolmasosaa kuluttajista ajatteli, että Suomen talous on nyt huonommassa kunnossa kuin vuosi sitten”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo kertoo.

Suomen taloustilanteen paranemiseen seuraavan vuoden aikana uskoi vain noin viidesosa kuluttajista.

Kuluttajat pitivät ajankohtaa edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle ja rahankäyttöaikeita kulutukseen oli entistäkin niukemmin. Asunnon ostoaikeita oli normaalia vähemmän.

”Yksityisestä kulutuksesta on toivottu piristystä Suomen taloudelle, mutta luottamusindikaattorin perusteella tilanne näyttää heikolta. Joulukuussa rahankäyttöaikeita kulutukseen oli entistäkin niukemmin”, Kangassalo sanoo.

Kuluttajista ainoastaan 11 prosenttia piti ajankohtaa otollisena hintaville hankinnoille. Asunnon- tai autonostoaikeita oli aiempaa harvemmalla.

Kangassalon mukaan työttömyyden pelko hillitsee nyt kulutusaikeita.

”Kuluttajien kuva yleisestä työttömyyskehityksestä on synkentynyt alkuvuoteen verrattuna. Joulukuussa 60 prosenttia uskoi, että työttömyys tulee lisääntymään seuraavan vuoden aikana.”

Entistä useampi näkee työttömyyden nyt myös henkilökohtaisena uhkana.

”Joulukuussa lähes kolmannes kuluttajista arvioi, että riski työttömyydestä on kohonnut heidän omalla kohdallaan.”

Kuluttamisen sijaan rahaa laitetaankin nyt mieluummin säästöön. Joulukuussa entistä useampi piti ajankohtaa otollisena säästämiseen. Lainanottoaikeita oli aiempaa harvemmalla.

Kuluttajien arviot kyselyhetken inflaatiosta ja hintojen muutoksesta vuoden kuluttua nousivat jälleen ja olivat melko korkeat.

”Kaksi kolmasosaa kuluttajista oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja yli puolet odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina”, Kangassalo kertoo.

Kuluttajat arvioivat, että hinnat ovat nousseet 5,3 prosenttia edellisvuoden joulukuusta.

Tilastokeskuksen mittaama inflaatio oli marraskuussa 1,0 prosenttia.

”Reaalisesti inflaatio on hidastunut, ja korot ovat laskeneet, joten ostovoima on parantunut. Kuluttajien kuva tilanteesta on kuitenkin toisenlainen. Rahaa ehkä olisi jo käyttää, mutta sitä laitetaan nyt mieluummin säästöön”, Kangassalo sanoo.