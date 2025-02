Ekonomisti: ”Työttömyyspelot ohjaavat taloutta enemmän kuin itse työttömyys”

Työmarkkinoilla on kaksijakoiset tunnelmat.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 tammikuussa 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten. 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2025 tammikuussa 38 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 76,5 prosenttia. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 8,9 prosenttia. 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2025 tammikuussa 269 000, mikä oli 38 000 enemmän kuin vuosi sitten.

”Työmarkkinoilta kantautuvat uutiset ovat kerta toisensa jälkeen heikkoja, joskin työllisyysasteen lasku näyttäisi pysähtyneen jo viime vuoden puolella. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta avoimia työpaikkoja on samalla aiempaa vähemmän tarjolla”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Työtä tehdään nyt kokonaisuudessaan vähemmän, mutta samalla palkankorotukset näkyvät koko talouden tasolla jo kohentuneena ostovoimana.

”Tieto naapurin tai kollegan lomautuksesta näkyy kuitenkin myös työpaikkansa säilyttäneen palkansaajan kulutus- ja investointipäätöksissä enemmän kuin oman talouden nykytilanne”, Keskinen toteaa.

Kahtalaiset tunnelmat työmarkkinoilla. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti koronakriisin huipputasolle. Työttömyysastekin on korkeimmillaan sitten 2016–2017. Palkkasumma kasvoi silti läpi viime vuoden liki 5%. Työn syrjässä kiinni olevien tilanne jo parempi. pic.twitter.com/aJ1mS4VYFe — Juho Keskinen (@Keskinen_Juho) February 25, 2025

Keskisen mukaan tunnelmat työmarkkinoilla ovat kaksijakoiset.

”Koko talouden palkkasumma kasvoi läpi viime vuoden liki viidellä prosentilla. Työn syrjässä kiinni olevien taloudellinen tilanne on siis jo kohentunut matalan inflaation oloissa, mutta samalla työttömyysaste on kohonnut korkeimmilleen yhdeksään vuoteen ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti koronakriisin huipun tasolle.”

Työtunnit ja palkkasummat ovat kasvaneet terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä yleisesti julkisella sektorilla, mutta laskua nähty etenkin teollisuudessa, talonrakentamisessa ja siihen liittyvissä alihankintaketjuissa sekä liikkeenjohdon palveluissa ja tutkimustoiminnassa.

”Työmarkkinat reagoivat suhdannemuutoksiin vasta viiveellä, mutta käänne parempaan nähdään epävarmuudesta huolimatta tämän vuoden kuluessa”, Keskinen uskoo.