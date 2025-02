VTT: Asuntotarve pysyy korkeana kasvukeskuksissa – syynä maahanmuuton vauhdittama väestönkasvu

Uusia asuntoja tarvitaan edelleen jopa yli 35 000 vuosittain parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Maahanmuuton vauhdittama väestönkasvu ja sitä seuraava asuntotarve keskittyvät voimakkaasti kasvaville kaupunkiseuduille, todetaan VTT:n Asuntotuotantotarve 2025–2045-selvityksessä.



Selvityksessä on laadittu asuntotuotantotarpeelle kaksi skenaariota, joista korkeampi perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja matalampi valtiovarainministeriön ennusteeseen.



Vilkkaan nettomaahanmuuton toteutuessa Manner-Suomeen olisi rakennettava vuosittain 35 800 asuntoa. Maltillisemman väestöennusteen perusteella tuotantotarve olisi 31 000 asuntoa. Yhteensä uusia asuntoja olisi rakennettava noin 600 000–700 000 vuoteen 2045 mennessä. Viimeksi kuluneiden 20 vuoden toteutuma on puolestaan ollut keskimäärin 33 100 asuntoa vuodessa.



”Uusi maltillisempikin väestöennuste on selvästi korkeampi kuin vuoden 2019 ennuste, joka oli edellisen asuntuotantotarveselvityksen pohjana. Tällöin laskimme tarpeeksi 30 000–35 000 asuntoa vuosittain. Uusi arvio on samalla tasolla suuremmasta väestökasvusta huolimatta, koska 2020-luvun vaihteessa toteutunut mittava asuntotuotanto täyttää tarvetta”, sanoo selvityksestä vastannut VTT:n erikoistutkija Terttu Vainio.

Helsinki ja Tampere kasvavat vilkkaimmin

Suurten kaupunkiseutujen absoluuttisen ja suhteellisen osuuden väestöstä odotetaan yhä kasvavan, ja niille sijoittuisi 85 prosenttia tarvittavista uusista asunnoista. Vilkkainta kasvua ennakoidaan Helsingin ja Tampereen seuduille.



Edellisessä selvityksessä asuntotuotantotarpeen keskeiseksi ajuriksi nähtiin yksinasumisen ja yhden aikuisen talouksien määrän kasvu.



”Tämä trendi on toteutunut vieläkin voimakkaammin kuin silloin nähtiin. Arvioimme, että asuntoja kohdentuisi vuoteen 2029 mennessä 51 asuntoa sataa henkilöä kohden, mutta tämä toteutui jo vuonna 2023. Uudessa ennusteessa kehitysvauhtia on hieman hidastettu, ja arvion mukaan suhdeluku olisi 53 vuonna 2045”, Vainio toteaa.



Etenkin omillaan asuvien nuorten osuus on kasvanut merkittävästi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana. Tämä näkyy varsinkin 20–24-vuotiaiden kohdalla, mutta myös varhain lapsuudenkodeistaan irtautuneita toisen asteen opiskelijoita on selvästi aiempaa enemmän.

Kasvu tarvitsee koteja

Asuntorakentamisen määrä on vaihdellut huomattavasti edellisten kymmenen vuoden aikana.

Tilastokeskuksen mukaan eniten eli 46 500 asuntoja aloitettiin vuonna 2021, mikä kasvatti asuntovaraumaa. Vähiten asuntoja laitettiin rakenteille vuonna 2023, jolloin tuotanto oli noin 21 000 asuntoa – eikä nähtävissä ole vielä selvää elpymistä.



”Jos tuotantomäärät eivät tulevina vuosina nouse nykyisestä kuopasta tarvetta vastaavalle tasolle, edessä voi olla hintojen kohoaminen ja uusi kasvupiikki”, Vainio sanoo.



Myös selvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo näkee, että voimakkaat vaihtelut ovat haitaksi asunnontarvitsijoille, kaupunkien kehitykselle ja taloudelle.



”Kaupungistumiseen on kyettävä vastaamaan. Talouskasvu syntyy tuottavuudesta ja työllisyydestä. Kaupungit tarjoavat ratkaisun kumpaankin, kunhan asuntoja on tarjolla riittävästi”, Vihmo toteaa.



Asuntotuotantotarveselvitys on Vihmon mielestä osoittautunut toimivaksi tavaksi ennakoida tulevaa kehitystä.



”Aiempien selvitysten tulokset ovat pitkällä aikavälillä vastanneet varsin hyvin toteutunutta tarvetta ja tuotantoa. Teimme ensimmäisen selvityksen neljätoista vuotta sitten ja tämä oli jo neljäs kerta.”