Analyytikko: Kesko tarjoaa hyvää tuottoa suhteessa riskiin epävarmuuden keskellä

Kesko julkisti maaliskuulta vahvat myyntiluvut, kun rautakauppa ja automyynti olivat reippaassa nousussa.

Kauppaketjun myynti kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia viime vuoden maaliskuusta, ja vertailukelpoisesti myynti kasvoi 3,9 prosenttia.

Myynti laski päivittäistavarakaupassa, mutta rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä vertailukelpoinen että raportoitu myynti kasvoivat. Autokaupan toimialalla myynti kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa.

Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala kertoo, että päivittäistavarakaupan myyntiin vaikutti osaltaan se, että vuoden toiseksi tärkein myyntisesonki, pääsiäinen, ajoittuu tänä vuonna huhtikuulle viime vuoden maaliskuun sijasta.

Keskon tulosnäkymät vuodelle 2025 ovat varovaisen positiiviset, vaikka toimintaympäristö säilyy haastavana. Yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 640–740 miljoonaa euroa, mikä merkitsee parannusta viime vuoden 650 miljoonasta eurosta.

Hintakilpailu päivittäistavarakaupan rasitteena, mutta muissa liiketoiminnoissa odotukset kovasta kasvusta

Nousseesta myynnistä huolimatta kauppakonsernin tulosta rasittaa yhtiölle tärkeän päivittäistavarakaupan tekemät hintainvestoinnit.

Rauhala kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että Suomen päivittäistavarakaupassa hintakilpailu on jatkunut kireänä ja hinnalla on ruokaostoksilla edelleen iso merkitys asiakkaille.

Kesko on vastannut kireään kilpailuun kuluvan vuoden tammikuun alussa laajalla hintaohjelmalla, jossa kauppaketju alensi yli 1 200 tuotteen hintaa. Strategian mukainen hintainvestointi on kooltaan lähes 50 miljoonaa euroa yhdessä kauppiaiden kanssa.

Keskon kovin kilpailija päivittäistavarakaupassa on S-ryhmä, jonka markkinaosuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2021 jälkeen saavuttaen 48,8 prosentin osuuden päivittäistavaramyynnistä. Ero K-ryhmään on markkinaosuudessa edelleen kasvanut, vaikkakin myös K-ryhmän päivittäistavaramyynti on hieman kasvanut vuonna 2024.

Keskon hintainvestoinnit tulevat rasittamaan yhtiön päivittäistavarakaupan tuloskehitystä.

”Tätä selittää oletuksemme myynnin jakauman heikentymisestä, sillä käsityksemme mukaan myynti alennettujen tuotteiden ulkopuolella ei ole vetänyt toivotun mukaisesti, jolloin alennettujen tuotteiden kasvanut osuus painaa toimialan tuloksen laskuun”, kertoo Inderesin analyytikko Arttu Heikura analyysiraportissaan.

Rakentamisessa ja talotekniikassa puolestaan Inderes odottaa vahvaa tuloskasvua myynnin kasvun ja heikkojen vastalukujen tukemana. Inderes uskoo myös Keskon autokaupan positiivisen kehityksen tukeneen toimialan tulosta.

Tällä hetkellä moni sijoittaja pelkää Yhdysvaltojen tullipolitiikan ja entistä kiivaammaksi käyvän Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiistan vaikuttavan negatiivisesti yritysten tuloskehitykseen.

Kesko on kuitenkin tässä mielessä niin sanottu defensiivinen osake.

Heikuran mukaan kauppasodan vaikutukset Keskoon ovat vähäisemmät kuin moneen muuhun yhtiön. Tämä johtuu useista seikoista. Niitä ovat päivittäistavarakaupan defensiivisyys, heräävä rakentamisen ja talotekniikan kauppa, korjausvelka ja Euroopan tarve investoida puolustusteollisuuteen ja infrastruktuuriin.

Toisaalta globaalin taantuman syntyessä olisivat Keskon toimialat sille alttiita, mikä tällöin vaikuttaisi yhtiön kehitykseen negatiivisesti, Heikura toteaa.

Keskon osakkeen hinnoittelu houkuttelee

Keskon on tällä hetkellä tuotto-riskisuhteeltaan houkuttelevasti hinnoiteltu, analyytikko arvioi.

Osake hinnoitellaan kuluvan vuoden Inderesin tulosennusteella P/E-kertoimella 16x ja EV/EBIT-kertoimella 15x. Nämä eivät ole erityisen alhaisia kertoimia, mutta vuosina 2026-2027 kertoimet laskevat, mikäli Inderesin odotukset tuloskasvusta toteutuvat. Inderes ennustaa oikaistun osakekohtaisen tuloksen nousevan ensi vuonna 1,37 euroon, kun tämän vuoden ennuste on 1,21 euroa

Keskon osakkeen hinnoittelu on korkeampi kuin verrokkiryhmän mediaani, mutta se on Heikuran mukaan perusteltua. Onhan Kesko kannattava laatuyhtiö, jonka oman pääoman tuotto oli viime vuonna yli 16 prosenttia.

Inderes laskee, että Kesko voi tarjota 10-15 prosentin vuotuisen tuotto-odotuksen, jossa yhdeksän prosenttia on tuloskasvua ja loput osinkotuottoa.

Kesko on aina ollut hyvä osingonmaksaja. Yhtiö on ilmoittanut, että pitkällä aikavälillä sen tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 prosenttia vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia.

”Vaikka nykyinen talousympäristö sisältää epävarmuustekijöitä näemme Keskon olevan keskipitkällä jänteellä yksi sektorin laadukkaimmista yhtiöistä sekä tarjoavan sijoittajalle defensiivisyyttä epävarmuuden keskelle”, analyytikko toteaa.