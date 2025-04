Näin Helsingin pörssin tuloskausi on sujunut

Tuloskausi kääntyy jo loppusuoralle, kun lähes puolet yhtiöistä on ehtinyt julkaista ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportit. Suurista yhtiöistä puuttuu enää Outokumpu, Nokian Renkaat, Kone, Hiab, Tokmanni, Kojamo, Mandatum ja Sampo. Pieniä yhtiöitä puuttuu vielä yli kolmekymmentä.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettua liikevaihtoa on kertynyt 34,5 miljardia euroa ja kasvua vertailukauteen on 1,1 prosenttia.

Teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihtoa on 29,9 miljardia euroa ja kasvua on 1,0 prosentti. Keskimmäisen (mediaani) yhtiön liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä on kasvanut 1,6 prosenttia.

Viivan alla eli tulosluvuissa tilanne ei näytä yhtä ruusuiselta. Angervuon mukaan tulosraportin julkaisseiden yhtiöiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto on 4,3 miljardia euroa ja laskua vertailukauteen on kertynyt 18,2 prosenttia.

Teollisuuden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto on 2,6 miljardia euroa ja laskua vertailukauteen on 21,6 prosenttia. Keskimmäisen yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto on laskenut 3,5 prosenttia ja tulos rahoituserien jälkeen on laskenut 11,5 prosenttia.

”Voimakkaasti pudonnut yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen johtuu erityisesti kolmen n-yhtiön yli miljardin yhteenlasketun tuloksen pudotuksesta. Nämä yhtiöt ovat Neste (-455 miljoonaa euroa) Nokia (-431 miljoonaa euroa) ja Nordea (-156 miljoonaa euroa)”, pörssikonkari toteaa sijoittajakirjeessään.

Vaikka Nesteen vertailukelpoinen käyttökate laski 210 miljoonaan euroon viime vuoden 442 miljoonasta eurosta, ei tulosraportti ollut markkinoille pettymys. Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle käyttökatteelle oli nimittäin 212 miljoonaa euroa, joten tulosnotkahdus oli odotettu.

Nokian kohdalla tilanne on toinen. Yhtiöon vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen tulos jäi selvästi analyytikoiden odotuksista, vaikka yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoa useissa ydinliiketoiminnoissaan.

Tulosta on raportoineista yhtiöistä pystynyt parantamaan 49 prosenttia yhtiötä ja tulos on heikentynyt 51 prosentilla jo raportoineista yhtiöistä. Tappiollisesta tuloksesta on raportoinut jo 10 yhtiötä, mikä on 17 prosenttia kaikista raportoineista kotimaisista pörssiyhtioistä.

Donald Trumpin asettamat tuontitullit eivät ole saaneet konepajojen tilauskirjoja ohenemaan.

Angervuon laskelmien mukaan nyt yhteenlaskettu konepajayhtiöiden tilauskanta oli maaliskuun lopussa 11,9 prosenttia vertailukautta suurempi. Konepajojen uudet tilaukset ovat nousseet 9,5 prosenttia ja ovat jo nyt 6,5 miljardia euroa.

Vappuaattona raportoivat Kone ja Hiab, jolloin kaikki suuret konepajayhtiöt ovat jo raportoineet ensimmäisen neljänneksen tuloksen. Angervuon mukaan nämä yhtiöt nostavat huomenna konepajayhtiöiden yhteenlasketun tilauskannan yli 30 miljardiin euroon, ehkä hieman yli 31 miljardiin euroon. Tätä suurempaa tilauskantaa joutuu etsimään vuodelta 2022, jolloin kolmanneksella nousseet tuottajahinnat vetivät tilauskannat kaikkien aikojen huippuun, pörssikonkari toteaa.