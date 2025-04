Työsuhdepyörä on pian palkansaajan taloudellinen riippakivi

Työsuhdepyörä on polkupyörä, jonka työnantaja hankkii työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osana työsuhde-etua. Työsuhdepyörä voi olla tarkoitettu työmatkoihin, mutta sitä saa käyttää myös vapaa-ajalla ja harrastuksiin, eikä käyttöä ole rajattu pelkästään työmatkoihin.

Jos palkansaajalla on käytettävissä yksityisajoihinsa työnantajan omistama, leasingsopimuksella hankkima tai muulla tavalla järjestämä polkupyörä tai sähköpolkupyörä, verovelvollisen saama etu katsotaan polkupyöräeduksi.

Työsuhdepyörä on ollut verovapaa etu ansiotuloverotuksessa 1200 euroon saakka eli sen verotusarvo on 100 euroa kuukaudessa.

Työnantaja voi tarjota edun joko osana palkkaa tai palkan päälle. Jos työnantaja tarjoaa edun osana palkkaa, vähennetään verotusarvo kuukausittaisesta bruttopalkasta. Tosiasiallisesti vähennys on alhaisempi: jos esimerkiksi palkansaajan veroprosentti on 25 prosenttia, vähenee nettopalkka vain 75 euroa kuussa.

Vuonna 2021 voimaan tullut verovapaus on ollut valtava piristysruiske pyöräkaupalle, kun varsinkin sähköpyöriä on mennyt kaupaksi kuin häkä. Maaliskuun lopussa etua käyttää noin 100 000 suomalaista.

Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo poistaa työsuhdepyörien verovapauden vuoden 2026 alusta. Tosin tarkkoja perusteluita muutokselle ei ole vielä julkistettu eikä lakimuutoksen yksityiskohdista ole saatavilla tietoa.

Työsuhdepyörän veroedun poistaminen on osa hallituksen laajempaa julkisen talouden sopeuttamisohjelmaa. Tavoitteena on rahoittaa muita veronkevennyksiä, kuten palkkaverotuksen ja yhteisöveron kevennyksiä, leikkaamalla ja kiristämällä verotusta muualta.

Verovapauden poistolla hallitus tavoittelee noin 35 miljoonan euron verotuottoa.

Verokannustimen poistuminen osuu niin uusiin kuin vanhoihinkin työsuhdepyörän käyttäjiin.

Etujärjestö Muoti- ja urheilukauppa ry toteaa tiedotteessaan, että hallituksen päätös osuu suoraan suomalaisten arkeen, yritysten toimintaan, työllisyyteen, kansanterveyteen ja päästöttömän liikkumisen kehitykseen.

Pyöräkauppiaita edustava järjestö ei usko säästöihin

Muoti- ja urheilukauppa ry:n näkemyksen mukaan hallituksen laskelma veroedun poistosta saatavista tuotoista on irti todellisuudesta. Ennen vuotta 2021 työsuhdepyöristä saatavat verotulot olivat käytännössä olemattomia.

”Veroton pyöräetu on saanut aikaan pyöräilyn buumin, jonka sosiaaliset, taloudelliset, terveydelliset ja ilmastolliset hyödyt ylittävät reilusti nyt tavoitellun veropotin. Pelkästään työsuhdepyörien arvonlisäkertymä on noin 60 miljoonaa euroa”, toteaa Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

Kun verottomuus poistuu, työnantajalle ei ole enää houkuttelevaa tarjota eikä työntekijälla ottaa työsuhde-etuna polkupyörää, sillä edusta joudutaan maksamaan veroa ansiotuloverotuksessa täydestä arvosta.

Järjestö muistuttaa, että työsuhdepyörän hankkineet yli 100 000 työntekijää ovat tehneet hankintapäätöksen perusteilla, jotka nyt muuttuvat merkittävästi. Odottamattomat verovaikutukset työntekijälle saattavat kestää yli neljä vuotta.

”Moni pyöräilijä lunastaa pyörän itselleen ja umpeutuvia pyöräetuja ei ehkä uusita lainkaan” joten verotkin jäävät saamatta, tiivistää Kankaanpää

Sähköpyörämarkkina uhkaa pysähtyä, mikä ajaa yrittäjiä ahdinkoon

Vuonna 2024 Suomessa myytiin yli 30 000 sähköavusteista pyörää – valtaosa työsuhdepyöriksi. Lisäksi työsuhdepyöriksi myytiin tuhansia tavallisia pyöriä.

Nyt markkina uhkaa pysähtyä kuin seinään.

”Vuodeksi 2025 tilatut pyörät ovat jo liikkeissä ja laskut tulossa maksuun – samalla edun houkuttelevuus katoaa. Tämä romuttaa alan kysynnän äkillisesti ja tullee aiheuttamaan useita konkursseja ja liiketoiminnan lopetuksia”, varoittaa Kankaanpää.

Verottomuuden poisto tulee romuttamaan monen valmistajan, myyjän, huoltamon ja veroetuun perustuvan leasingyrityksen liiiketoiminnan ja urheilukaupan suurimman tuotealan työllisyys tulee rajusti heikkenemään. Vaikutukset verokertymään voivat siksi olla jopa negatiiviset, Muoti- ja urheilukauppa ry varoittaa.

Järjestön mukaan työsuhdepyöräetu on ollut yksi tehokkaimmista verokannustimista kohti päästötöntä ja terveellisempää liikkumista. Kyselyjen mukaan leijonan osa käyttäjistä on lisännyt pyöräilyä – erityisesti työmatkoja.

Etu on auttanut myös autoetujen käyttäjiä siirtymään sähköpyöriin, millä voi olettaa olevan positiivinen vaikutus kansanterveyteen.